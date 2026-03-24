近畿大学附属広島高等学校東広島校（広島県東広島市）は、地元で親しまれているパン屋で、就労支援施設としての役割も担う「あおぞらぱん屋さん」（広島県東広島市）とまちづくりや地域振興に関する企画、調査、情報発信を行う「合同会社G11（ジーイレブン）」（広島県東広島市）と連携し、オリジナルパンを共同開発するプロジェクトを進めています。このたび共同開発のパンが完成し、令和8年（2026年）3月28日（土）に東広島市で開催される「春の桜まつり×eスポーツ」で販売します。【本件のポイント】●近大附属広島高校東広島校の生徒らが就労支援施設としての役割も担う「あおぞらぱん屋さん」らと連携し、オリジナルパンを共同開発●生徒たちは市場調査、企画、試作、販売を担うことで、実社会と接続した探求学習を実践●学校、地域企業、まちづくり会社が連携し、駅前活性化と次世代育成を同時に実現する取り組み【本件の内容】近畿大学附属広島高等学校東広島校の1・2年生16名は、地域と関わりながら実社会での学びを深める取り組みの一環として、地元で親しまれている「あおぞらぱん屋さん」や、まちづくりや地域振興に関する企画、調査、情報発信などを行う「合同会社G11」と連携し、オリジナルパンの共同開発プロジェクトを進めています。このプロジェクトは単なる商品開発にとどまらず、生徒が現実のビジネスプロセスを体験する探求学習の機会となっています。生徒たちは「桜まつりで春を感じながら食べるパン」をテーマにアイデアを出し合い、校内での市場調査をもとに、春らしさを取り入れたオリジナルパンを企画しました。その後、試作を通して味の調整や販売商品の検討を重ね、「春風ベーグル」と「えだべーちーず」の2種類のパンを完成させました。完成したパンは、令和8年（2026年）3月24日（火）から27日（金）まで「あおぞらぱん屋さん」で先行販売し、3月28日（土）開催の「春の桜まつり×eスポーツ」では生徒たちが販売を行います。生徒たちが商品企画から販売までを体験することで、地域産業や福祉施設への理解を深め、想像力を養うことを目的にしています。また、アイデアが実際の商品として店頭に並び、地域の人に直接届けられる経験を通して、地域産業への理解を深めます。【春の桜まつり×eスポーツでの販売概要】販売日時 ：令和8年（2026年）3月28日（土）11：00～20：00 ※売り切れ次第終了販売場所 ：高屋情報ラウンジ「あったかや」 （広島県東広島市高屋町中島450-5、JR西高屋駅2階駅舎内）商品・価格：春風ベーグル 350円（税込） 米粉で作った生地にいちごミルクを閉じ込めた、頬張るたびにお米のやさしい甘みと いちごの香りが広がるベーグル えだベーちーず 300円（税込） 春らしい彩りの枝豆に、香ばしいベーコンとコクのあるチーズを合わせた、 食べ応えのある総菜パン販売個数 ：各50個限定お問合せ ：あおぞらぱん屋さん（本店） TEL（082）490-3033【共同プロジェクトの流れ】1. 企画立案（2月16日～3月3日） アイデア出し、校内での市場調査2. 企画書提出（3月7日） 「あおぞらぱん屋さん」へ商品の企画書を提出3. 試作・改良（3月16日） 「あおぞらぱん屋さん」の作業場を訪問し、味の調整・販売商品を決定4. 先行販売（3月24日～27日） あおぞらぱん屋さん（本店）にて先行販売5. イベント販売（3月28日） 「春の桜まつり×eスポーツ」の会場で、共同開発したパンを生徒が販売【あおぞらぱん屋さん（本店）】所在地 ：広島県東広島市高屋町宮領178-2 Avenir（アベニール）1F運営団体：社会福祉法人 平成会代表者 ：理事長 赤坂秀則創業 ：昭和44年（1969年）4月事業内容：相談支援、生活介護支援、就労支援、ショートステイ、グループホーム、子育て支援、 訪問看護、介護タクシー【合同会社G11】所在地 ：広島県東広島市高屋町中島442-9代表者 ：代表 菅井晃彦創業 ：令和6年（2024年）6月11日事業内容 ：まちづくり（地域振興・地域開発等）推進計画及び地域計画総合コンサルタント 地域振興に関する企画、調査、研究、コンサルティング業務、地域情報の発信などホームページ：https://g-eleven.space/【関連リンク】附属広島高等学校東広島校https://hh.kindai.ac.jp/