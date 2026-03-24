琵琶湖汽船株式会社（本社：大津市浜大津、社長：金澤 一徳）では、びわ湖観光の魅力を発信する公式アンバサダープログラム「びわ湖アンバサダー」を2022年より運営しております。 「びわ湖アンバサダー」は、びわ湖クルーズとびわ湖が好きで、当社を応援してくださる一般の皆さまの中から毎年10～20名程度を任命し、１年間の活動期間中、びわ湖クルーズへの試乗体験や意見交換会、各種イベントへの参加などを通じて、当社との交流を深めながら、びわ湖クルーズの楽しさやびわ湖の魅力をSNSなどを通じて発信していただく取り組みです。 昨年度（3期生）からは、アンバサダーの皆さまとともに滋賀・びわ湖の魅力を“オフライン”でもお伝えする新たな試みとして、観光情報リーフレット「BIWAKO観光ガイド」の制作をスタート。アンバサダーが実際に現地で撮影した写真とコメントをもとに、県内を東西南北の4エリアに分けておすすめの景色や飲食店を紹介し、好評を博しました。 そして本年度（4期生）は、県内を東西南北の4エリアに分け、各エリアごとにアンバサダーがおすすめする「モデルコース」を中心に誌面を構成しました。観光ルートやおすすめスポットの選定、写真の提供など、約半年にわたる制作期間を経て、4期生の修了式となる3月22日にリーフレットが完成しました。徒歩や自転車、車移動など移動手段別にモデルコースが分かれており、より滋賀・びわ湖を巡る旅のイメージが膨らむ内容となっています。 本リーフレットは今後、当社定期船の発着港や県内観光施設などで無料配布（設置）いたします。 ぜひお手に取っていただき、滋賀・びわ湖の魅力を感じながら旅のお供としてご活用いただければ幸いです。「BIWAKO観光ガイド」リーフレットの詳細は次の通りです。

【リーフレット概要】

名 称：

BIWAKO観光ガイド「旅するSHIGAびわ湖」

内 容：

A4（仕上がりサイズ）、観音開き8Ｐ（フルカラー）

制作部数：

10,000部

配布場所：

大津港、長浜港、今津港、県内観光施設 他

配布開始：

2026年3月下旬より

お問合せ：

琵琶湖汽船㈱予約センター TEL077-524-5000（9:00～17:00）

2025年度（4期生18名）メンバー／SNSアカウント

@tomopiron105394 @ayu3tk @chi_ri @shinya_tsujita @rocchan_mt6 @sakuemi.happy@_kya.m_ @sayori0302 @kyo_to44 @pupupu.pechi_trip_shrine_gram @msk_kurashi @aiba.mika@y_satoshi.8000 @pinkberry0427 @olive.and.sakura @takeya757 @17natsu_san（Instagram）@ogwkit（X）

応募締切3月26日（木）まで！ 琵琶湖汽船公式「びわ湖アンバサダー」5期生 募集中！

【募集期間】2026年3月6日（金）～3月26日（木）【募集人数】10～20名程度を予定【活動期間】2026年4月中旬～2027年3月末（約1年間）【活動内容】・ご自身所有のSNSやブログ等を活用した、びわ湖クルーズとびわ湖の魅力発信（月3回以上）・意見交換会や試乗会への参加やイベント運営ボランティアなど ・観光フォトブック制作へのご協力（画像素材・観光情報のご提供など）【特 典】・アンバサダーバッジ、認定証、アンバサダーステッカーを進呈・クルーズパスポート券を進呈（年4回、定期船へ無料乗船いただけます）・各種クルーズ体験へのご招待、割引料金の適用応募資格や応募方法などの詳細は、琵琶湖汽船公式ホームページをご覧くださいhttps://www.biwakokisen.co.jp/season_event/21804/

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