広島ホームテレビ（本社：広島市中区）は、「競輪塾」を2026年３月28日(土)午前10時15分から放送します。※広島エリアのみ

U字工事が競輪を基礎からわかりやすく解説する競輪塾、第10弾。まもなくグランドオープンするアーバンサイクルパークス広島に大潜入します！選手の宿舎を兼ねたホテルには、プロ自転車ロードレースチーム「ヴィクトワール広島」のサイクルショップがあり、プロチームのメカニックがサポート。普段入ることができない選手エリアにも特別潜入！自転車を検査するスタッフの中には、塚本恋乃葉さんと縁のある方も…。ホテルの隣にはBMXやスケートボードが楽しめるエリアも誕生。塚本恋乃葉さんが上級者エリアの驚きの角度を体感します。ホテルのテイクアウトグルメも必見です！

中島尚樹と恋乃葉は、開催中の競輪場でナイター競輪を観戦。日中とは違う雰囲気の中でレース観戦を楽しみます。さらに、２０２３KEIRINグランプリ覇者・松浦悠士選手が登場。競輪界の頂点に上り詰めたゴール前の秘儀「ハンドル投げ」を伝授します。果たしてその技を習得できるのか！？幅広い世代で、競輪とアーバンサイクルスポーツが楽しめるアーバンサイクルパークス広島の魅力が満載です！

【番組名】 「競輪塾」

【放送日時】

2026年3月28日（土）午前10時15分～午前10時45分 ※広島エリアのみ

【出演者】

中島 尚樹（MC）福田 薫・益子 卓郎（U字工事）塚本 恋乃葉松浦 悠士選手（選手会広島支部・競輪選手）

【見逃し配信】

地上波放送後は、民放公式テレビ配信サービス「Tver」にて見逃し配信いたします。