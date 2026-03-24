「農福商工連携」で最高評価を受けた株式会社ココトモファーム（愛知県犬山市）は、2026年3月2日（月）、公式オンラインショップを全面リニューアルいたしました。 スマートフォンの操作性向上と会員機能の拡充により、全国どこからでも「自家製米粉100％・グルテンフリー」のバウムクーヘンをスムーズにお取り寄せいただけるようになりました。 リニューアルを記念し、ギフト需要にも嬉しい「5,000円以上の購入で送料無料」キャンペーンを6月末まで実施いたします。

■ リニューアルの背景

ココトモファームは、愛知県犬山市で米作りから加工・販売までを一貫して行い、自社農園で育てたお米を使用した、こだわりのグルテンフリーバウムクーヘンを展開しています。今回のリニューアルは、私たちが進める「生産・製造・販売」一体の取り組みを、オンラインでもさらに強化するものです。店舗へのご来店が難しい全国のお客様にも、自社農園のお米からつくるバウムクーヘンをよりスムーズにお届けするため、そしてギフト需要やリピート購入への対応を強化するため、販売基盤となるオンラインショップの刷新を行いました。

■ リニューアルの3大ポイント：

● モバイルファースト設計： スマホから直感的にギフトを選べるUIへ刷新。 ● リピート購入の利便性向上： 会員登録機能により、2回目以降の住所入力が不要に。 ● ギフト対応の強化： 熨斗や配送先指定などの操作を簡略化。

■ リニューアル記念キャンペーンの実施

● 期間：2026年6月30日（火）まで● 内容：通常8,000円以上のところ、5,000円（税込）以上のご購入で送料無料 ショップURL： https://shop.cocotomo-farm.jp/

■ 株式会社ココトモファームについて

【農福商工連携で、誰ひとり取り残さない居場所をつくる】愛知県犬山市に拠点を置く認定農業者「ココトモファーム」は、米の生産（1次産業）を主軸に、米粉バウムクーヘンの製造（2次産業）および販売（3次産業）までを一貫して行う「6次産業化」を展開しています。さらに、就労継続支援B型事業所「ココトモワークス」や放課後等デイサービス「ココトモワークスジュニア」への活動場所提供を通じ、農業と福祉の連携（農福連携）も積極的に推進しています。 これらの農福商工一体となった取り組みが評価され、農林水産省が事務局を務める農福連携等応援コンソーシアム主催「ノウフク・アワード2025」において、最高位であるグランプリを受賞いたしました。

■会社概要

社名：株式会社ココトモファーム所在地：愛知県犬山市犬山上り屋6-11代表者：代表取締役 齋藤秀一TEL：0568-54-4717FAX：0568-54-4718創業：2019年事業内容：米の生産・加工・販売、農福連携事業認証等：犬山市認定農業者、GGAP認証取得ホームページ：https://www.cocotomo-farm.jpココトモワークス：https://www.cocotomo-works.jp/worksココトモワークスジュニア：https://www.cocotomo-works.jp/jr【グループ企業】株式会社ネットアーツ：https://www.netartz.com/施設運営システム HUG：https://www.hug-srss.com/

■本件に関する報道関係者からのお問い合せ先

株式会社ココトモファーム担当：石川 喬幸（いしかわ たかゆき）電話：0568-54-4717メールアドレス：sns@cocotomo-farm.jp

■ココトモファームのSNS

Instagramhttps://www.instagram.com/cocotomofarm/TikTokhttps://www.tiktok.com/@cocotomofarm