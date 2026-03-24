L&Lライブリーライフ株式会社は、TikTok上での公式アカウント運用およびTikTok Shopでの販売を本格強化し、動画視聴から購入までをシームレスにつなぐ次世代型ショッピング体験の提供を開始いたしました。折りたたみキーボードやスマートウォッチなど、実用性と価格のバランスに優れた商品がTikTok内で注目を集めており、「動画を見てそのまま購入する」というユーザーが急速に増加しています。

TikTok発、衝動買いを後押しする新しいEC体験

TikTok Shopでは、気になる商品を動画でリアルに確認でき、使用シーン・サイズ感・操作性を直感的に理解した上で、ワンタップでそのまま購入できるという、従来のECにはない「迷わず買える導線」を実現いたしております。L&Lライブリーライフでは、短時間で魅力が伝わる動画設計により、購買率の最大化を図っています。

現在売れている注目アイテム

# 折りたたみキーボード

外出先がそのままオフィスに変わる機能性が好評です。コンパクト収納とワンタッチ展開で、スマホ・タブレット対応（Bluetooth接続）を実現。出張・カフェ・移動中の作業に最適なアイテムとして、TikTokでは「新幹線で作業してみた」「カフェでのリアル使用」などの動画が拡散しており、購入者が急増中です。

# スマートウォッチ

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この価格でここまで使える、という点が話題を呼んでいます。健康管理機能（心拍数・睡眠・歩数測定）と通知機能（LINE・着信など）を備え、長時間バッテリーで毎日安心して使用できます。TikTokでは「1日使ってみたレビュー」「コスパ検証」系動画が拡散しており、初めてのスマートウォッチとして高評価レビューが増加しています。

「動画→購入」導線を最大化する運用戦略

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L&Lライブリーライフでは、以下の施策により売上拡大を加速いたしております。売れる構成に特化したショート動画で最初の3秒で視聴者を惹きつけ、使用シーン重視の共感型コンテンツを展開。コメント欄やライブでの即時訴求、そしてTikTok限定価格とクーポン展開により購買意欲を高めています。さらにライブ配信では「その場限定セール」「在庫カウント演出」などにより、購買を強力に後押ししています。

公式TikTokアカウントで毎日チェック可能

公式TikTokアカウントでは人気商品を毎日動画で紹介しており、動画内リンクまたはプロフィールからそのままTikTok Shopで購入できます。「欲しい」と思った瞬間が買い時です。売り切れ前のチェックをお勧めします。

今後の展開予定

TikTokライブの毎週定期開催、日本人インフルエンサーとのコラボレーション拡大、季節トレンドに合わせた新商品投入、そしてTikTok限定モデル・限定価格の展開を予定しています。売れる動画と売れる商品の組み合わせにより、TikTok発のヒット商品創出を目指してまいります。

会社概要

会社名：Ｌ＆Ｌライブリーライフ株式会社代表者：代表取締役社長 志田英知所在地：東京都立川市錦町３－１－１３立川ASビル ３FTEL：042-512-8274公式サイト：https://livelylife.jp/TikTok SHOP:ライブリーライフＬ＆Ｌライブリーライフ株式会社は2015年設立のライフスタイルテクノロジー企業です。スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、スマートフォンアクセサリー、小型家電などの企画・販売を行っています。楽天市場、Amazon、Yahooショッピングなど主要ECモールを中心に事業を展開し、日本をはじめ欧米・東南アジアなど海外市場にも販売を拡大しています。2024年8月現在、累計1000万人以上のお客様にご利用いただいています。