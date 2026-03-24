全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）は、日本各地の美食体験を提案する番組「食旅一会」を最終木曜よる9時から放送しております。最終回となる3月26日（木）よる9時～は「長野県茅野市 ca’enne」をお届けします。

1．「食旅一会（しょくたびいちえ）」とは

その土地、その季節だからこそ出会える、一期一会の食。

二度と同じものには出会えない「一度きりの食事」が、旅の目的になることもあります。今この瞬間を大切に味わいたい――そんな気持ちを引き出してくれる料理との出会いがあります。自然豊かな日本には、海の幸、山の恵み、そしてその土地ならではの食材があふれています。それらの魅力を活かすために、料理人たちは日々工夫を重ねながら、地域の食文化と向き合っています。その一皿に出会うために旅する「ガストロノミーツーリズム」。気候風土、歴史、習慣から生まれた食文化に触れ、味わう贅沢な時間。食への好奇心と、未知なる味を求めるあなたの旅と、ひとつの道を極める料理人の人生――それらが、今宵、真っ白なお皿の上で交錯します。それが「食旅一会」。どうぞご期待ください。■ナレーション：山口智子■番組HP：https://www.twellv.co.jp/program/tabi/shokutabiichie/

2．放送時間・番組内容

3月26日（木）よる9時00分～ #5「長野県茅野市 ca’enne」

長野県と山梨県にまたがる八ヶ岳連峰の麓、およそ標高1000ｍの地に佇むレストラン「ca’enne」（カエンネ）。薪を熱源として料理をするというのがコンセプトのイタリアンレストラン。今回のシェフは臼井憲幸さん。「カエンネ」の主役はイタリア修行時代に出会った、薪で調理する料理とイタリアの伝統的な製造方法で臼井さん自ら仕込む生ハム。そこに地元で醸造されたワインをペアリングして出されるコースはまさに至福の贅沢・・・一期一会の精神で料理と向き合う人が居る。その情熱が生み出す奇跡のような一皿を求めて・・・そんな食の旅を体験してみませんか？

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