Creative Minds合同会社(本社：東京都千代田区／代表：小木曽 育子)は、人気ぬいぐるみシリーズ「ファグラー」のポップアップショップを、2026年4月7日(火)から5月7日(木)まで、アトレ川崎4階の『シャン・ド・エルブ』にて開催いたします。

「ファグラー」は、「テディベアに義歯を付けたら面白いかも！」の一言から2010年にイギリスで生まれた、うつろな目にリアルな歯で世界中で人気をあつめるぬいぐるみシリーズです。





キービジュアル





本ポップアップショップでは、アメリカ発の大人気アニメ「パワーパフガールズ」のバターカップ、バブルス、ブロッサムを“かわいくてヤバい”反逆キャラに、悪役モジョ・ジョジョはかわいらしく？変身させたコラボレーション商品「ファグラーパワーパフガールズシリーズ」の先行販売が決定。ファグラーオリジナルシリーズの他にスティーヴン・スピルバーグ監督の人気映画「JAWS／ジョーズ」の50周年記念コラボ商品ファグラージョーズも販売されます。その他、アパレル、雑貨、缶バッジなど、ファグラーの魅力あふれるアイテムを幅広く取り揃えております。





パワーパフガールズ





また、新商品の手芸キット(日本ヴォーグ社)の発売を記念し、ワークショップを開催。ファグラーの世界観を体験しながら、自分だけの作品づくりをお楽しみいただけます。





クロスステッチキット





最新情報は、ファグラー公式SNSアカウント(X／Instagram)にて随時発信予定です。皆様のご来場を心よりお待ちしております。









【開催概要】

・開催期間：2026年4月7日(火)～5月7日(木)

・開催時刻：10:00～21:00

※最終日5月7日(木)は商品入替のため、一部商品のみの販売となります

・開催場所：シャン・ド・エルブ川崎店

(神奈川県川崎市川崎区駅前本町26-1 アトレ川崎4階)









【主なお取り扱い商品】

先行販売：ファグラーパワーパフガールズシリーズ

「JAWS／ジョーズ」の50周年記念コラボ商品ファグラージョーズ、ペットに扮したファグラーシリーズBUTTアグリーペッツ、ファグラーキーリング、フィギュア、ベビーファグ、その他、アパレル、雑貨、缶バッジなど、幅広いラインアップをご用意しております。





販売商品1

販売商品2

販売商品3





※商品は予告なく変更になる可能性がございます。

※ワークショップ開催中は、会場レイアウトの都合により、一部商品をご購入いただけない時間帯がございます。ご購入可能な時間帯につきましては、当日会場にてご確認くださいますようお願いいたします。









【購入特典】

購入特典





1会計につき3,300円(税込)お買い上げ毎に、3種のシールがランダムで1枚プレゼントします。(枚数上限はございません。)

さらに、1会計10,000円(税込)以上お買い上げで、市場でなかなか手に入らなかったHahaha!Fig.(タカラトミーアーツ)をランダムで一点プレゼントいたします。

(本特典は、お買い上げ金額にかかわらず1会計につき1点限りのお渡しとなります。)

※絵柄・種類はお選びいただけません。

※無くなり次第終了となります。









【ワークショップイベント開催概要】

ワークショップ





・開催日程：2026年4月14日(火)／4月23日(木)計2日間

各日14時～／16時～／18時～ 計3回実施

・参加費 ：2,200円(税込)※ワークショップ当日店頭にてお支払い

・内容 ：ワークショップ限定のクロスステッチの作成

・参加方法：ポップアップショップにてファグラー商品を1点以上お買い上げの

お客様に先着順で参加券を配布

※ポップアップショップ初日(4月7日)から配布いたしますので、

参加希望の方はお会計時にレジスタッフにお声がけください。

(各回最大8名まで参加可能)









【ファグラーとは】

世界でぬいぐるみ累計販売数が1,400万個を超え、2023年7月の日本上陸以降日本国内でも100万個の販売個数を誇る「ファグラー」。そんなイギリス生まれのファグラーはいたずら好きな性格とうつろな目、おしりのボタンが特徴的なファニーアグリーモンスターです。ぬいぐるみのみならず、キャラクターとしてフィギュア、雑貨、アパレル、ガチャ、プライズなど日本でも多数商品化展開されています。

ぬいぐるみではオリジナルシリーズの他にスポンジボブシリーズ、DCスーパーマン、ジョーカー、バットマン、グレムリン等との数々のコラボファグラー等も発売されています。









【ファグラー公式SNSアカウント】

X ： https://x.com/fugglerjp

Instagram： https://www.instagram.com/fugglerjpn/