SKY GROUP(本社：東京都港区、代表：笠井 成人)は、2026年4月11日(土)に富士スピードウェイ(静岡県)で開催される『富士山花火 vs スピードウェイ 2026』に参加し、グループ合同による特別プログラム《THE SKY GROUP DAY》を実施いたします。





THE SKY GROUP DAY - Mt. FUJI I FIREWORKS vs SPEEDWAY 2025 開催の模様





富士山麓の国際サーキットを舞台に実施する本イベントは、SKY GROUPが取り扱う各ブランドのオーナー様に向けた特別招待制プログラムです。ランボルギーニ、アストンマーティン、マクラーレン、ベントレー、マセラティなど、多彩なブランドのオーナー様が一同に集う、稀少な機会となります。

各ブランドの車両が揃って走行する圧巻のパレードランをはじめ、サーキット走行プログラムや特別試乗会など、体験型コンテンツをご用意しています。

イベント後半は花火鑑賞を中心とした構成へ切り替わります。会場では、サーキットならではの開放的なロケーションの中で約8,000発の花火をご覧いただけるSKY GROUPの特別観覧エリアを設け、日中の走行プログラムや展示で高まったブランド体験をそのままに、落ち着いてお過ごしいただける環境をご提供します。

※登場車両のモデル名は後日、SKY GROUP公式Instagramにて公開、または当日会場にて発表予定。









■ 開催背景

SKY GROUPは、ポルシェ、ランボルギーニ、アストンマーティンをはじめとするハイエンド輸入車16ブランドの正規ディーラー事業を全国で展開しています。

本イベントでは、モビリティの魅力を多面的に発信し、「所有する喜び」だけでなく「体験としての価値」を提供する取り組みを強化します。

「富士山花火 vs スピードウェイ」は、モータースポーツと花火を融合させたイベントとして開催されており、SKY GROUPはグループ横断の特別プログラム《THE SKY GROUP DAY》として本イベントに参加いたします。









■ イベント概要

イベント名 ：THE SKY GROUP DAY - Mt. FUJI I FIREWORKS vs SPEEDWAY 2026

(日本語表記 ：THE SKY GROUP DAY - 富士山花火 vs スピードウェイ 2026)

日程 ：2026年4月11日(土)

会場 ：富士スピードウェイ

イベント開始：13：00(予定)

花火打ち上げ：18：00～20：00

花火数 ：約8,000発

SKY GROUP参加ディーラー：ランボルギーニ麻布・横浜(ボロネーゼ株式会社) ／ アストンマーティン東京(ゲイドン株式会社) ／ ポルシェセンターみなとみらい・横浜青葉・湘南(インプロブ株式会社) ／ マセラティ 目黒・紀尾井町(トライデントイタリア株式会社) ／ マクラーレン麻布・横浜(ブルース株式会社) ／ベントレー横浜(グロブナー株式会社) ／ ブガッティ東京(ムーヴ株式会社) ／ Pagani of Tokyo(ムーヴ株式会社)









■ プログラム(予定)

・パレードラン

参加ブランドおよび特別車両が一斉にサーキットを走行するプログラム。

多彩なモデルが連なる迫力の隊列をコース上で体験いただける、特別な走行コンテンツとなります。

・アクティブラン

各ブランドの車両がサーキットコースでスポーツ走行を行うプログラム。

ブランドごとの個性やパフォーマンスを存分に体感していただけます。

・特設エリアでの花火鑑賞

・特設ラウンジにてケータリング提供

SKY GROUPが取り扱うブランドがサーキットに集結し、走行プログラムや展示などを通じてそれぞれが持つ独自の世界観を体感いただけます。特に、希少なハイパーカーを含む特別車両の登場は、本イベントならではの大きな見どころとなります。









■ お申し込みについて

本イベントは、SKY GROUPとお取引のあるお客様へ向けた招待制イベントとして、各ブランド正規ディーラーより個別にご案内しております。

なお、一般向けの観覧チケットにつきましては、「富士山花火 vs スピードウェイ」公式ホームページ

( https://fujisanhanabi.com/fujimotorsportsforest/ )よりお求めいただけます。









■グループ概要

【SKY GROUPについて】

代表 ： 笠井 成人

所在地 ： 〒106-0047 東京都港区南麻布5-2-32

事業内容： 輸入車16ブランドの正規ディーラーとして、新車・中古車販売、アフターメンテナンスを展開。また、SKY RACINGとして国内モータースポーツにも参戦しています。

URL ： http://www.sky-g.org