「お母さんが話してくれた言葉」を、永遠に。Care-Call.AI、毎日のAI電話から生まれた会話記録を家族へ永続的に引き継ぐ「メモリーブリッジ（Memory Bridge）」機能を発表

株式会社ニュウジア

株式会社ニュウジア（東京都中央区、代表取締役：柏口之宏）は、AI音声見守りサービス「Care-Call.AI」と、AI故人対話サービス「TalkMemorial.AI」を連携する新機能「メモリーブリッジ（Memory Bridge）」を本日発表しました。

メモリーブリッジ（Memory Bridge）：https://care-call.ai/memory-bridge(https://care-call.ai/memory-bridge)

本機能により、Care-Call.AIが毎日の電話で積み上げてきた「ご本人の言葉による会話記録」が、ご逝去後にご家族が故人と対話するための基盤データとして活用できるようになります。

生前の見守りデータを故人対話AIへ直接引き継ぐ仕組みは、AI時代到来に向けた画期的な試みです。

開発背景--「見守り」と「お別れのあと」をつなぐ

メモリーブリッジ機能社会課題

65歳以上の一人暮らしは約903万世帯に達し（2024年国民生活基礎調査）、離れて暮らす子世代が親の日常を把握する機会は年々失われています。一方、日本の年間死亡者数は約160万5千人と過去最多を更新し（厚生労働省「令和6年人口動態統計」）、多死社会が現実のものとなりました。

「親が元気なうちに、もっと話を聞いておけばよかった」

--これは多くの遺族が共通して抱える後悔です。しかし、現在のAI故人対話サービスが再現に使えるのは「家族の伝聞による記憶」に限られ、本人の言葉そのものではありませんでした。

Care-Call.AIの「メモリーブリッジ」は、この課題を解決します。

AIが本人と直接交わした数百回分の会話から得た一次情報

--趣味、好きな食べ物、話し方の癖、家族への温かい言葉--

を、TalkMemorial.AI(https://talkmemorial.ai)のナレッジとして引き継ぐことで、「あの人らしい」対話を遺族に届けます。

Care-Call.AIとは--毎日のAI電話が「生前の記録」になる

Care-Call.AI基本システム

Care-Call.AIは、AIが毎日指定の時間に高齢者の電話へ発信し、体調・食事・気分などを自然な日本語の会話で確認するサービスです。

会話内容はAIが自動分析し、ご家族にレポートとして配信します。

AIは前回の会話を記憶しており、「昨日は膝が痛いとおっしゃっていましたが、今日はいかがですか？」といった文脈を踏まえた対話を続けます。

Care-Call.AIでは会話が蓄積され、「お母さんが好きだった食べ物」「よく話していた思い出」「お孫さんへの想い」

--これらが毎日自然に、かけがえのない記録として積み上がります。

「メモリーブリッジ」の仕組み--3ステップで生前の記録が故人との対話へ

1. 【生前】

メモリーブリッジ機能紹介

ご家族がCare-Call.AIのアカウント設定画面から、メモリーブリッジをオプトイン（有効化）します。日々の会話蓄積はバックグラウンドで自動的に続きます。

2. 【ご逝去時】

ご家族が退会フローで「ご逝去による解約」を選択すると、蓄積された会話サマリーと長期記憶プロフィールが統合ナレッジJSONとして生成され、引き継ぎコード（30日間有効）がメールで届きます。データ保全期間は通常の6ヶ月から12ヶ月へ自動延長されます。

3. 【対話の再開】

ご家族がTalkMemorial.AI(https://talkmemorial.ai)で故人プロフィールを作成し、引き継ぎコードでデータをインポート。Care-Call.AIが記録した本人の言葉をもとに、「あの人らしい」AI対話が始まります。

メモリーブリッジ 主な仕様

TalkMemorial.AI[表1: https://prtimes.jp/data/corp/127837/table/63_1_ceef8f9320ec2af35311134893454f5a.jpg?v=202603240151 ]

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/127837/table/63_2_5ee9d03159e0d9e3004893fa492a8ce8.jpg?v=202603240151 ]

※ メモリーブリッジ機能はスタンダードプラン・プレミアムプランでご利用いただけます。

まずは、無料でAI電話を体験

Care-Call.AI

アカウント登録不要・SMS認証のみで、お手元のスマートフォンに実際のAI電話がかかります。

約2分間の体験通話のあと、会話サマリーのサンプルレポートをご確認いただけます。

今後の展望

- 無料体験：https://care-call.ai/trial- サービス詳細：https://care-call.ai- メモリーブリッジ詳細：https://care-call.ai/memory-bridge

当社は「毎日の声が、永遠になる」をコンセプトに、AI見守りとグリーフテック（grief tech）の融合を推進してまいります。

今後はメモリーブリッジの法人向け介護施設への提供、多言語対応、および会話データ分析に基づく認知機能変化の早期検知機能の研究開発に取り組む予定です。

株式会社ニュウジア【会社概要】

会社名: 株式会社ニュウジア

設立: 2008年12月

代表取締役: 柏口之宏

URL: https://www.niusia.co.jp/

所在地: 〒104-0061 東京都中央区銀座一丁目27番8号 セントラルビル703号

主な事業内容: AI技術の研究開発、コンサルティング、映像制作、AIソリューション販売、AIエージェント販売