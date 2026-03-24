ヒュンメルがデンマーク代表の2026AWAYユニフォームを発表！

株式会社エスエスケイ

デンマークのスポーツブランドhummel（ヒュンメル）は、サッカーデンマーク代表のAWAYユニフォームを発表。交差するピンストライプはデンマーク国旗のグラフィックで、1986年のデンマーク代表ユニフォームをオマージュ。過去と現在を繋ぎ、デンマークらしさを表しました。

赤と白の物語

かつて、国全体が息をのんでサッカーの試合を見守った時代がありました。今回発表するデンマーク代表のAWAYユニフォームは、1986年デンマーク代表ユニフォームの象徴的なデザインに敬意を表し、過去と現在、そして一体感を称えるディテールに満ちあふれた1枚になりました。

デンマーク代表が世界のベスト16に初めて名を連ねたのが1986年。プレーベン・エルケーア・ラルセンとミカエル・ラウドルップの2トップに代表される攻撃力で「ダニッシュ・ダイナマイト」の愛称で親しまれました。この時のユニフォームが、シャツの左右でカラーが異なるストライプ柄で、ハーフ＆ハーフユニフォームとして知られています。

今年で40周年を迎える伝説的なユニフォームをオマージュし、ストライプをより細く、現代的なデザインに仕上げました。また、ピンストライプのパターンは胸元で途切れ、ヒュンメルとDBU（デンマークサッカー協会）ワッペンの周りにデンマーク国旗の十字が浮かび上がるようになっています。

3月26日の欧州プレーオフ準決勝北マケドニア戦にデンマーク代表が勝利すると、決勝はチェコvsアイルランド共和国の勝者を相手にAWAYゲームが行われます。期待通りに進むと、今回発表したAWAYユニフォームは、3月31日に行われる決勝戦で初披露となります。

なお日本におけるユニフォームの販売は、6月を予定しています。

ヒュンメルについて

デンマークのスポーツブランド「hummel(ヒュンメル)」は、世界で初めてスタッド付きスパイクを開発し、1923年に誕生。革靴でサッカーをしていた当時、真っ平らな靴底にスタッドを付け、グリップ力の飛躍的向上をもたらし、今までできなかったプレーを可能にしました。そこで重過ぎるために理論上飛べないとされるマルハナバチ（ドイツ語でhummel）が努力を重ねて飛べるようになったという逸話を重ね合わせ、ブランドネーム＆ロゴに採用。100年におよぶ歴史を経て、現在は、“Change the World Through Sport” (スポーツを通して世界を変える）をビジョンに、独自のブランドストーリーを展開。新しいチャレンジを続けています。

【OFFICIAL WEBSITE】https://www.hummel.co.jp/