水族館の“かわいい”は持ち帰れる--21歳若手職人が挑む新提案、イルカとアザラシの「ムラング・ココ」を4月より販売

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株式会社お亀堂


イルカショーの歓声。
アザラシの寝顔に、思わずこぼれる笑顔。


水族館は、“感情が動く場所”です。


しかし、その感情そのものは持ち帰ることができません。


創業70年以上、愛知県三河地域で和菓子づくりを続ける株式会社お亀堂（本社：愛知県豊橋市／代表取締役：森貴比古）は、
水族館向け新商品


「水族館のムラング・ココ」を4月より販売します。


開発を担当したのは、入社2年目・21歳の若手職人、芝波田。


フランス菓子「ムラング・ココ」をベースに、イルカやアザラシのフォルムへと昇華。


“思い出を持ち帰るためのスイーツ”として設計しました。


■ 開発のきっかけは「感情は持ち帰れない」という気づき


芝波田は語ります。


「水族館は“感情が動く場所”。
でも、その感情そのものは持ち帰れない。
だったら、お菓子で形にできないかと思いました。」


写真を撮りたくなる。
思わず誰かに見せたくなる。
割って分け合いたくなる。


単なる物販商品ではなく、“思い出を延長するスイーツ”として設計しました。





■ 商品名


水族館のムラング・ココ




■ 商品特徴


● 動物モチーフデザイン


イルカ・アザラシなど、水族館を象徴する生きものの形状。
説明不要で直感的に「かわいい」が伝わります。


● 外サクッ、中ほろりメレンゲ特有の軽やかな食感。
子どもから大人まで楽しめる口どけ設計。


● ココナッツのやさしい香り


南国を想起させる自然な風味。水族館の世界観と親和性の高い味わい。


● グルテンフリー


小麦粉不使用。アレルギー配慮を意識する層にも対応。


● 割れにくい設計


持ち帰りやすく、ギフトにも最適。


■ 水族館という“物語空間”に溶け込む設計


水族館は、命と出会う場所。


その余韻を壊さない甘さ。
軽やかで、やさしい口どけ。


展示を見終えた後の感情を、静かに延長する存在でありたい。


ムラング・ココは、売場で主張する菓子ではなく、体験の続きを担う菓子として設計されています。




■ 水族館ごとに広がる物語


施設ごとに主役は異なります。


イルカのジャンプ。
ペンギンの行進。
ラッコの食事風景。


それぞれの象徴に合わせた展開が可能です。


“全国共通商品”ではなく、“その水族館でしか出会えない存在”。


来館者の記憶とともに残ることを目指します。


■ 代表コメント


代表取締役・森貴比古は語ります。


「若手に任せるのは勇気がいります。
しかし、挑戦しなければ未来はない。


水族館は感情が動く場所。
その余韻を支えるお菓子があってもいい。


体験の最後まで設計することが、これからの菓子づくりだと思っています。」




■ 商品仕様


内容量：生物モチーフ 各1枚～
原材料：卵白、砂糖、ココナッツ
賞味期限：約60日
保存方法：常温
アレルゲン：卵
小麦：不使用


販売価格：1,200円（税込）


■ 老舗の次世代モデル


本商品は、若手育成と外部施設共創を組み合わせた新しい取り組みです。


和菓子店が水族館へ。
伝統産業が体験産業へ。


境界を越えた挑戦は、“老舗の未来戦略”そのものです。


■お亀堂について


株式会社お亀堂は、愛知県三河地域で70年以上続く老舗和菓子店。
「挑戦」と「革新」を掲げ、行事菓子を通じて地域文化を未来へつなぐ活動を行っています。


■会社概要


株式会社お亀堂


所在地：愛知県豊橋市南小池町164


代表取締役：森貴比古


HP：https://okamedo.jp/


オンラインショップ：https://okamedo.jp/online-shop/


SNSアカウント　Twitter：https://twitter.com/okamedo_jp


Instagram：https://www.instagram.com/okamedo_jp/