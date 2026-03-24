「すず音」丸山環氏、山形の名工として称される「山形県卓越技能者」に選出

山形優味株式会社

山形の名工を讃える今年度の「山形県卓越技能者表彰式」が3月10日、山形県庁で行われ、丸山環氏を含む5人が受賞しました。丸山氏はこれまで、日本料理やお弁当・惣菜大賞で日本一を獲得するなど数々の実績を重ね、料理人としての技を磨き続けてきました。地元・山形の豊かな食材に向き合い、その魅力を一皿一皿に表現しています。卓越した技術と県産食材の価値を全国へ広く伝えてきた取り組みが評価され、今回の栄誉に輝きました。

また、講演や料理研修会を通じて若手の育成にも尽力するとともに、地域の食イベントの監修にも携わるなど、幅広く活躍しております。培った技術を後進へと伝えながら、地元の食文化と産業の発展にも力を注いでまいりました。こうした取り組みを重ね、将来に向けては「全国に山形の魅力を届け、多くの方に訪れていただくことで地域を盛り上げていきたい」と展望を語っています。

左：吉村美栄子 知事、右：丸山環 氏

【丸山 環 受賞歴】

■令和8年 山形県卓越技能者選出

■令和7年 お弁当お惣菜大賞 お弁当部門 最優秀賞

■令和6年 お弁当お惣菜大賞 お惣菜部門 最優秀賞

■令和4年 お弁当お惣菜大賞 お弁当部門 最優秀賞

■平成30年 全国日本料理コンクール外務大臣賞（第3位）

■平成29年 全国日本料理コンクール農林水産大臣賞（第1位）

■平成28年 全国日本料理コンクール経済産業大臣賞（第3位）

■平成27年 全国日本料理コンクール厚生労働大臣賞（第3位）

■平成26年 日本料理技能向上全国大会日本調理師連合会会長賞

■平成25年 日本料理技能向上全国大会国土交通大臣賞（第2位）

■平成24年 日本料理技能向上全国大会厚生労働大臣賞（第1位）

丸山環氏は、山形県庄内地方で「鶴岡料理 すず音」、「酒田料理 銀のすず」、「美酒宝魚 銀のすず」、「Tsuruoka.Drica 鈴なり」の4店舗を運営しております。現在は美酒宝魚 銀のすずに在籍。

名工考案・監修した料理をコースや一品料理で楽しむ

無化調・手作りに徹底してこだわり、山形県産食材のみで仕立てる一皿は、素材の持ち味を余すことなく引き出した逸品。既製品や化学調味料に頼らず、社長自らが競りで目利きした新鮮な魚を使用するなど、その姿勢は細部にまで貫かれています。名工の技と地元食材が織りなす味わいは、山形県内でもここだけの特別なもの。「鶴岡料理 すず音」「酒田料理 銀のすず」ではコースで、「美酒宝魚 銀のすず」では一品料理として提供しています。

「季節のコース」全10品、4,400円～。

「鶴岡料理 すず音」、「酒田料理 銀のすず」にて提供

※写真はコースの一例

【季節のコース（3月・4月）】

前菜：ホタルイカとうるいの酢味噌和え、浅月の海苔和えなど5品／お造り：桜氷 地魚2種盛り／揚物：海老真丈食パンロール揚げ、蓮根豚肉挟み揚げ・季節の野菜／煮物：カレイ煮おろし／箸休め：名物胡麻豆腐／焼物：桜鱒西京焼き 燻製の香りを纏わせて／食事：つや姫 釜飯／味噌汁：ほうれん草・油揚げ・えのき／漬物：春キャベツ・大根／デザート：イチゴシャンパン

「美酒宝魚 銀のすず」では一品料理で提供

【鶴岡料理 すず音】

住所／山形県鶴岡市錦町7-68

電話／0235-22-3231

営業時間／11：30～14：00、18：00～22：00

定休日／火曜日

【酒田料理 銀のすず】

住所／酒田市こがね町2-28-6

電話／0234-28-8797

営業時間／11：30～14：00、18：00～21：00

定休日／火曜日

【美酒宝魚 銀のすず】

住所／山形県鶴岡市末広町8-27

電話／0235-26-0135

営業時間／17：00～23：00（月～木）、17：00～24：00（金・土）

定休日／日曜日