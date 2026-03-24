Hakuhodo DY ONE、「Adobe Digital Experience Partner Program」において「Adobe Target Specialization」に認定

株式会社Hakuhodo DY ONE

株式会社Hakuhodo DY ONE（本社：東京都港区、代表取締役会長：田中雄三 代表取締役社長：小坂洋人、以下 Hakuhodo DY ONE）は、アドビ株式会社（本社：東京都品川区、社長：マニンダー ソーニ―、以下 アドビ）の「Adobe Digital Experience Partner Program」※1において、Adobe製品に関する経験と専門知識を証明する「Adobe Target Specialization」に認定されました。これは、2020年の「Adobe Analytics Specialization」に続き2つ目の認定となります。Hakuhodo DY ONEは「Adobe Target Specialization」と「Adobe Analytics Specialization」の2つを保持する日本国内唯一の認定パートナーです。※2

「Adobe Digital Experience Partner Program」は、アドビソリューションを活用して企業のビジネス課題を解決するアドビのパートナーを支援するプログラムです。アドビのソリューションごとに、高い技術力や実績を有するパートナーを「Adobe Specialization」として認定する制度が設けられています。

「Adobe Target」は、A/Bテストやパーソナライゼーションにより、Webサイトやモバイルアプリでより良いユーザー体験を構築するためのコンテンツ最適化ソリューションです。「Adobe Target Specialization」では、「Adobe Target」の個人向け Certificationの取得人数や企業への導入・実装、顧客満足度などの導入実績が認定要件となっています。

Hakuhodo DY ONEは、長年培ってきたデジタル広告の豊富な知識と経験をもとに、「Adobe Experience Cloud」※3のソリューションである「Adobe Analytics」※4および「Adobe Target」の契約から設計・実装支援などの導入サポートサービス、サイト分析やオペレーション支援などの運用サポートサービスを、多岐にわたる業種・業界の企業へ提供してきました。今回の認定はこうした当社の実績と能力が評価されたものです。

「Adobe Analytics Specialization」と「Adobe Target Specialization」の両方を保持する日本国内唯一のパートナーとして、ユーザー行動分析から、分析結果を活かしたユーザーへのコンテンツ最適化まで、一貫した支援体制を一層強化し、今後も企業の顧客体験価値向上に貢献してまいります。

※1 「Adobe Digital Experience Partner Program」とは、Adobeソリューションを活用して顧客のビジネス課題を解決する企業を支援するためのフレームワークです。このプログラムは、戦略的変革の推進、インテグレーションの構築、ソリューションの実装、魅力的なデジタル体験の創出など、あらゆる面でパートナーの成功を支援します。

※2 2026年3月24日時点

※3「Adobe Experience Cloud」とは、 Adobeが提供するクラウドソリューションサービスです。あらゆるマーケティングテクノロジーをひとつにまとめ、コンテンツ管理やメールキャンペーンの展開から、広告バイイングや効果測定の自動化を行うことによって運用効率の向上を図ることが可能です。

※4「Adobe Analytics」とは、Adobeが提供する「Adobe Experience Cloud」に含まれるアクセス解析ツールです。

＜会社概要＞

■株式会社Hakuhodo DY ONE https://www.hakuhodody-one.co.jp

Hakuhodo DY ONEは、インターネット広告黎明期より培ったデジタル広告の知見とノウハウを活かし、統合的なデジタルマーケティングサービスを提供しています。マーケティング戦略立案力、クリエイティビティ、高度な運用力と技術開発力、媒体社・プラットフォーマーとの強固な関係性を強みとし、国内外のクライアント企業に対して、デジタル起点でのマーケティング戦略やテクノロジー活用を包括的に支援します。



博報堂ＤＹグループの「デジタルコア」として、グループ内のナレッジやリソースを集約し、高い専門性と提案力を併せ持つ企業として業界随一のデジタルマーケティング事業会社となることを目指します。



クライアント企業にとって唯一の「ONE」の存在となるため常に挑戦・前進し、事業成長を支援するビジネスパートナーとして伴走することで、クライアント企業の持続的な成長と、企業価値向上に貢献してまいります。



本社所在地： 〒107-6316 東京都港区赤坂5丁目3-1 赤坂Bizタワー

代 表 者： 代表取締役会長 田中雄三 代表取締役社長 小坂洋人

株 主： 博報堂ＤＹグループ100％

社 員 数： 3,172名（2025年4月1日時点）

創 立： 2024年4月1日

事 業 内 容： デジタルマーケティング全般にまつわる企画・コンサルティング・代行事業・投資事業



【本件についてのお問い合わせ】

株式会社Hakuhodo DY ONE

広報担当 E-mail：info-pr@hakuhodody-one.co.jp