「アロフト大阪堂島」 桜 アフタヌーンティー「桜見（さくらみ）」

マリオット・インターナショナル

「アロフト大阪堂島」では、2026年4月1日から6月30日までの期間限定で、桜 アフタヌーンティー「桜見（さくらみ）」を提供いたします。桜をテーマに、苺の甘酸っぱさと春のやさしい香りを重ねたスイーツと、季節感あふれるセイボリーを楽しめるアフタヌーンティーです。

「桜見」は、その名の通り“桜を愛でるひととき”をコンセプトに、味わいだけでなく見た目や香りまで春を感じられる内容に仕上げました。アロフト大阪堂島ならではのモダンで洗練された空間で、心ほどける春の時間をお届けします。

ご友人とのカフェタイムや、ご褒美時間、特別な日のひとときにもおすすめです。

メニュー

スイーツ

・桜エクレア

・ストロベリードーナツ

・桜ゼリー＆パンナコッタ

・チョコレート「桜」タルト

・ストロベリーミルクレープ

・ストロベリーロールケーキ

桜の繊細な香りと苺のフレッシュな甘酸っぱさを組み合わせたスイーツは、軽やかでありながら満足感のある仕上がりに。春らしい華やかさと奥行きのある味わいを楽しめます。

セイボリー

・桜海老のフリット

・桜餅

・アールグレイのスコーン

香ばしさや食感のコントラストを取り入れたセイボリーは、スイーツとのバランスを意識し、全体の満足度を引き立てます。和と洋が調和した、季節感あふれるラインナップです。

料金

アフタヌーンティー：5,900円

紅茶やコーヒーとともに、桜と苺が織りなす春限定メニューを楽しめるプラン

アフタヌーンティー ＋ スパークリングワイン 7,000円

春の華やかさを感じるスパークリングワインとともに、より特別なひとときを演出

アフタヌーンティー ＋ ヴーヴ・クリコ シャンパングラス 8,600円

上質なシャンパンとともに楽しむ、贅沢な春のアフタヌーンティー

ノンアルコールで楽しむ バレンタイン・アフタヌーンティー 6,900円

モクテルとともに、軽やかな春の味わいを楽しめるプラン

春限定ドリンク（期間限定）

ご予約・詳細は公式サイトをご覧ください。 :https://www.tablecheck.com/ja/shops/aloft-osaka-dojima-thewarehouse/reserve?menu_items%5B%5D=69bbcc8466ac2bbcb1d5e78d

Bee’s Blossom 1,600円

Bee’s Kneesというカクテルを日本の材料を加えてツイストアレンジを施したもの。

ハニーレモンの風味に加えて、ストロベリージンのテイストに桜や梅酒の和風な雰囲気を纏い春の訪れを感じさせるカクテルでございます。

Sakura Symphony 1,300円

桜シロップのやさしい甘さに、グレープフルーツの爽やかな酸味を重ね、はちみつでまろやかに仕上げた一杯。ラズベリーを添え、春の香りと華やかな味わいをお楽しみいただけます。

期間：2026年4月1日～4月30日

桜のやさしい香りと、みずみずしい苺を主役にした春のアフタヌーンティー。

ひとつひとつ丁寧に仕上げたスイーツは、見た目の美しさだけでなく、口に広がる味わいと余韻までお楽しみいただけます。

軽やかな甘さと華やかな香りが、春らしいひとときを演出します。

さらに、桜海老や紅茶を使用したセイボリーもご用意。

素材の風味を活かしながら、食感と味のバランスにこだわり、最後まで飽きずにお楽しみいただける内容です。

甘さと塩味が心地よく調和する、春限定の特別なアフタヌーンティー。

ご友人とのひとときや、自分へのご褒美に。

日常を少し特別に彩る、季節のティータイムをお届けします。

「桜見」とともに、春の優雅な時間をお過ごしください。

ご予約

TableCheckより承っております：https://www.tablecheck.com/ja/shops/aloft-osaka-dojima-thewarehouse/reserve?menu_items[]=69bbcc8466ac2bbcb1d5e78d(https://www.tablecheck.com/ja/shops/aloft-osaka-dojima-thewarehouse/reserve?menu_items%5B%5D=69bbcc8466ac2bbcb1d5e78d)

またはホテルまで直接お問い合わせください。

詳細情報: メニュー｜The WAREHOUSE |アロフト大阪堂島(https://dining.aloftosakadojima.com/our-menus)

シーズナルパフェ「桜と白いちごのエレガンス」

桜と苺を贅沢に重ねた、シーズナルパフェもご用意いたしました。

白イチゴと国産いちごをふんだんに使用し、見た目の美しさと味わいのバランスを追求した一品。グラスの中に丁寧に重ねられた層が、食べ進めるごとに異なる表情を見せ、最後まで飽きることなく楽しめます。

本パフェはシーズンごとに内容を変更し、その時期ならではの素材と味わいをお届けいたします。

上質でエレガントな仕上がりは、W XYZ Barの洗練された空間とともに、特別なひとときを演出します。

シーズナルパフェ「桜と白いちごのエレガンス」

提供時間：17:00～20:00

価格：2,000円

【内容】

・いちごソース

・グリークヨーグルト

・クランブル

・ババロア

・生クリーム

・白イチゴ（3.5個）

・国産いちご（5.5個予定）

・ホワイトチョコ

・いちごアイス

・バニラアイス

白イチゴの上品な甘さと、国産いちごのフレッシュな酸味が重なり合い、軽やかでありながら奥行きのある味わいに。

グリークヨーグルトのコクとクランブルの食感がアクセントとなり、クリームやババロアが全体をなめらかにまとめます。

アフタヌーンティーの余韻をそのままに、贅沢なデザート体験を楽しめる一品です。

アロフト大阪堂島について

アロフト大阪堂島は、最先端のテクノロジーや自由なデザイン、音楽を融合させた斬新なアプローチで、堂島の歴史を未来へとつなぐ、次世代トラベラーのためのライフスタイルホテルです。梅田、中之島など主要地域へのアクセスが良く、旅の拠点として絶好のロケーションを誇ります。ホテルは、お客様同士で思いがけない友情が生まれたり、斬新なアイデアが行き交うような、活気に満ちた雰囲気が漂っています。パブリックスペースやダイニングは、天井の高さを活かした開放感溢れる空間に。館内では、多彩な料理をお届けするオールデイダイニング「The WAREHOUSE」、シグネチャーカクテルを片手にライブ音楽をお楽しみいただける「Re:mix(SM) Lounge」と「W XYZ(R) Bar」のほか、コーヒーや紅茶などのテイクアウトができる「Re:fuel by Aloft(SM)」があります。また、旅の間もワークアウトをお楽しみいただけるよう、最新機器を備えたジム「Re:charge(SM)」も完備しています。

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