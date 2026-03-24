【徳島県　鳴門市役所】日本版持続可能な観光ガイドライン（JSTS-D）ロゴマークの取得について

鳴門市役所

令和８年３月１３日、鳴門市は日本版持続可能な観光ガイドライン（JSTS-D）ロゴマークを取得しました。

■日本版持続可能な観光ガイドライン（JSTS-D）とは

観光庁が国際基準に準拠して開発した、持続可能な観光の推進に資するべく各地方自治体や観光地域づくり法人（ＤＭＯ）等が多面的な現状把握の結果に基づき、持続可能な観光地マネジメントを行うための観光指標のことです。

このガイドラインに沿った観光地づくりを行う地域はロゴマークを取得することができます。

■ロゴマーク取得の意義

現在、持続可能な観光に世界的な関心が高まるなか、取得したロゴマークを活用することで持続可能な観光地域づくりに取り組んでいることを地域の内外にアピールする効果があるほか、ガイドラインに沿った取組を推進することで地域ブランディング力の向上、国際競争力の向上が期待されます。

■今後の取組

今後、このガイドラインに沿った取組を推進することで、自然環境や文化、伝統を守りながら地域経済の発展を図り、観光客と地域住民双方に配慮しながら「住んでよし、訪れてよし」の地域づくりをめざします。

お問い合わせ

鳴門市役所 産業振興部 観光振興課

☎088-684-1745