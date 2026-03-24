難解と思われがちな現代アートを独自の視点から紐解き、絵画と立体それぞれの表現で魅せる高村総二郎・舩木大輔 二人展を、銀座・Artglorieux GALLERY OF TOKYOにて開催

株式会社 大丸松坂屋百貨店

大丸松坂屋百貨店がGINZA SIX 5階で運営するアートギャラリー「Artglorieux GALLERY OF TOKYO （アールグロリュー ギャラリーオブトーキョー）」にて、難解と思われがちな現代アートを独自の視点から紐解き、絵画と立体それぞれの表現で魅せる高村総二郎・舩木大輔 二人展を開催いたします。

会期：2026年4月2日（木）～4月8日（水）

営業時間：10:30～20:30（最終日は18時閉場）

近年、世界的に流行しているけれどワカラナイといわれている現代アート。その難解な芸術を日本人らしい手先細やかな伝統技術と技法によって、絵画表現を離れずにコンテンポラリー・アートとして直感的に表現する高村総二郎。

近年ではアンディ・ウォーホルのキャンベルスープを彷彿させるカップヌードルシリーズで注目を集め、九度山芸術祭やアートフェア東京などで精力的に活躍しています。

一方、東北芸術工科大学大学院を卒業した舩木大輔は、人体彫刻の新しい可能性を追求して生み出された立体作品が高く評価されています。日本で開催される最も大きなアートイベント、文化庁メディア芸術祭への参加をはじめ、日本人としてのアイデンティティを重視しながら、時代性の強いアイロニーに富んだ表現へと展開しています。

その他、雑誌の発行やラジオのゲスト出演、アートスタジオ「Petite-Poupee」の設立など、日本におけるアートの普及活動にも力を入れ、注目を集めています。

本展では、絵画と立体作品、それぞれの表現で魅せる気鋭の二人展を開催いたします。

〈出品作家〉高村総二郎、舩木大輔

高村総二郎「カップヌードルカレー 見返り美人図」 絹にアクリル絵の具高村総二郎「金鳥の渦巻 微煙」 鳥の子紙にアクリル絵の具、金属粉

舩木大輔「心をしなない。」檜に着彩舩木大輔「頼りすぎ」木彫りの着彩

■プロフィール 高村総二郎

1965年 大阪府に生まれる

1988年 京都市立芸術大学日本画卒業

2013年 ASIA CONTEMPORARY ART SHOW(Hong Kong JW Marriott Hotel,CHINA) /Affordable Art Fair(F1 Pit Building No. 1 Republic Boulevard,SINGAPORE)

2014年 AHAF SEOUL 2014(Lotte Hotel Seoul,KOREA)

2015年 YUMI KATSURA GLORIOUS RIMPA(PAVILLON VENDÔME,FRANCE) /第6回日経日本画大賞展(上野の森美術館,東京)

2016年 COSMOPOLITAN CULTURES&FINE ART FAIR(Venetian Macao,CHINA) / 小学館 日本美術全集２０巻に掲載

2023年 アートフェア東京(東京国際フォーラム)

パブリックコレクション

日清食品ホールディングス、豊橋市美術博物館

栃木県立美術館、大日本除虫菊株式会社(金鳥 KINCHO)

■プロフィール 舩木大輔

2000年 文化庁メディア芸術祭 作品出品 「ことば展」企画 参加

2001年 ギャラリー「ゴンフレナ」オープニング企画展参加

2002年 個展「心証人形展」 GEISAI-1 参加

2008年 GEISAI MUSEUM #2 参加

2009年 GEISAI #12 参加

2009年 Super Competition(NEW YORK ouchi gallery)

2014年 SELECT art fair(アルトマンビルディング,NY) /Fresh of the Rocket Ship(HELLION Gallery,オレゴン) /Master Blaster of Sculpture 6(HIVE Gallery,LA)

2015年 Erotic and Non-themed show(HIVE Gallery,LA) /Hive 10 Year Anniversary(HIVE Gallery,LA) /Master Blaster of Sculpture 7(HIVE Gallery,LA)

2017年 Hive 12 Year Anniversary(HIVE Gallery,LA) /politically / theme show(HIVE Gallery,LA)

■展示概要

高村総二郎・舩木大輔 二人展

会期：2026年4月2日（木）～4月8日（水）

営業時間：10:30～20:30 ※最終日は18:00閉場

会場：Artglorieux GALLERY OF TOKYO

東京都中央区銀座6丁目10-1 GINZA SIX 5階

https://artglorieux.jp/

入場料：無料

Artglorieux GALLERY OF TOKYOについて

Artglorieux GALLERY OF TOKYOは、株式会社大丸松坂屋百貨店が運営するギャラリーです。

※詳細はHPにて順次掲載します。ご確認くださいませ。

※イベントや展示内容は諸般の事情により変更・中止となる場合があります。