北海道表紙

十勝総合振興局、日高振興局及び十勝・日高山脈観光連携協議会は、令和６年６月に指定された日高山脈襟裳十勝国立公園についての理解促進を目的として「日高山脈マップ」を作成しました。

本マップでは、十勝平野を含めた日高山脈の広がりや地形の特徴を紹介するとともに、十勝・日高管内それぞれのビュースポットを掲載しています。

１ マップの構成

・日高山脈及び周辺エリアの鳥瞰図

・十勝及び日高管内から眺める日高山脈ビュースポット紹介

・アクセスマップ

鳥瞰図ビュースポットアクセスマップ

２ 主な配架先

十勝・日高管内の道の駅や観光施設等で配布しております。

主な配架先

また、マップは以下の各振興局ホームページからも、ダウンロード可能です。

十勝

https://www.tokachi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/kks/tokachipark.html

二次元コード

日高

https://www.hidaka.pref.hokkaido.lg.jp/hk/kks/249952.htm

二次元コード

【問い合わせ先】

北海道十勝総合振興局保健環境部環境生活課

ＴＥＬ：0155-26-9028

北海道日高振興局保健環境部環境生活課

ＴＥＬ：0146-22-9254