ＮＩＴＴＯＫＵ株式会社 福島事業所 明治安田J2・J3百年構想リーグオフィシャルクラブパートナー契約締結のお知らせ

株式会社AC福島ユナイテッド

このたび、ＮＩＴＴＯＫＵ株式会社 福島事業所と明治安田J2・J3百年構想リーグ オフィシャルクラブパートナー契約を締結しましたことをお知らせいたします。

【社名】 ＮＩＴＴＯＫＵ株式会社 福島事業所

【所在地】 〒960-1393 福島県福島市飯野町明治字鹿ノ子島17-3

【代表者】 取締役 常務執行役員 鹿目守夫

【事業内容】巻線機、巻取り・繰出し機器及びその周辺機器の開発、製造、販売、サービス

【URL】 https://nittoku.co.jp/

【取締役 常務執行役員 鹿目 守夫氏コメント】

このたび福島ユナイテッドFCとオフィシャルクラブパートナー契約を締結いたしましたことを、心より光栄に存じます。

当社は自動巻線機分野で世界トップシェアを誇り、スマートフォンやEVなど幅広い製品の“ものづくり”を支える存在として世界で活躍しています。同クラブの「福島を元気に・子供達に夢を・世界に誇れる福島を」という目標には、当社として深い敬意を抱いております。

地域に根ざす企業として、本パートナーシップを通じ、共に福島の未来を切り拓き、地域社会の活性化に貢献していく所存です。

クラブのさらなる躍進を心より祈念し、NITTOKUも地域と共に力強い成長を続けてまいります。

福島の誇りを築き上げていきましょう。福島ユナイテッドFCを全力で応援してまいります。