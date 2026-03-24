ＮＩＴＴＯＫＵ株式会社 福島事業所 明治安田J2・J3百年構想リーグオフィシャルクラブパートナー契約締結のお知らせ

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株式会社AC福島ユナイテッド

このたび、ＮＩＴＴＯＫＵ株式会社 福島事業所と明治安田J2・J3百年構想リーグ オフィシャルクラブパートナー契約を締結しましたことをお知らせいたします。





【社名】　　ＮＩＴＴＯＫＵ株式会社　福島事業所


【所在地】　〒960-1393　福島県福島市飯野町明治字鹿ノ子島17-3


【代表者】　取締役 常務執行役員　鹿目守夫


【事業内容】巻線機、巻取り・繰出し機器及びその周辺機器の開発、製造、販売、サービス


【URL】　　https://nittoku.co.jp/



【取締役 常務執行役員 鹿目 守夫氏コメント】


このたび福島ユナイテッドFCとオフィシャルクラブパートナー契約を締結いたしましたことを、心より光栄に存じます。


当社は自動巻線機分野で世界トップシェアを誇り、スマートフォンやEVなど幅広い製品の“ものづくり”を支える存在として世界で活躍しています。同クラブの「福島を元気に・子供達に夢を・世界に誇れる福島を」という目標には、当社として深い敬意を抱いております。


地域に根ざす企業として、本パートナーシップを通じ、共に福島の未来を切り拓き、地域社会の活性化に貢献していく所存です。


クラブのさらなる躍進を心より祈念し、NITTOKUも地域と共に力強い成長を続けてまいります。


福島の誇りを築き上げていきましょう。福島ユナイテッドFCを全力で応援してまいります。