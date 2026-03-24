全国高校選抜ラグビー大会　今年も全39試合を無料ライブ配信！

株式会社毎日新聞社

第27回全国高等学校選抜ラグビーフットボール大会（日本ラグビーフットボール協会主催、毎日新聞社など後援）＝以下選抜大会＝が3月24日、埼玉県熊谷市で開幕します。毎日新聞社は、25日から実施される全39試合を高校ラグビー公式サイト「HANAZONO LIVE」(https://www.mbs.jp/rugby/)で無料ライブ配信します。試合後は見逃し動画も無料で配信。新2、3年生が挑む新チーム最初の大舞台をぜひご覧ください。

視聴はこちらから :https://www.mbs.jp/rugby/



選抜大会は、夏の全国7人制大会、合同チームが集うKOBELCO CUP、伝統ある冬の花園と並ぶ高校ラグビーの主要大会の一つです。東日本のラグビーの聖地・埼玉県熊谷市の熊谷スポーツ文化公園ラグビー場と熊谷市スポーツ・文化村「くまぴあ」を会場に熱闘が繰り広げられます。

今大会も多くの有力校が出場します。前回王者で花園3連覇中の桐蔭学園（神奈川）や、大阪桐蔭をはじめとする近畿勢、昨年4強の東福岡などが、優勝を目指して激しく競い合います。初出場の熊谷（埼玉）、神戸（兵庫）など公立の伝統校も大会を彩ります。

準々決勝以降のライブ配信は、実況と解説付きです。解説はリーグワン・東芝ブレイブルーパス東京の代表取締役社長の薫田真広さん、摂南大ラグビー部監督の瀬川智広さん、元日本代表主将の菊谷崇さんの3人が担当。春の頂点をかけた熱戦を盛り上げます。

31日の決勝終了後は、結果を速報する優勝特別号外も発行。毎日新聞デジタルの特設サイトから無料でダウンロードできます。

号外のダウンロードはこちら :https://mainichi.jp/rugby-highschool-senbatsu2026/gougai/





特集ページも是非ご覧ください

毎日新聞デジタル「特集 第27回全国高校選抜ラグビー」

https://mainichi.jp/rugby-highschool-senbatsu2026

■開催概要

■第27回全国高校選抜ラグビーフットボール大会

＜主催＞

（公財）日本ラグビーフットボール協会



＜共催＞

（公財）全国高等学校体育連盟



＜主管＞

関東ラグビーフットボール協会、（一社）埼玉県ラグビーフットボール協会、全国高等学校体育連盟ラグビー専門部



＜後援＞

スポーツ庁、毎日新聞社、埼玉県教育委員会、熊谷市、熊谷市教育委員会



＜高校ラグビーパートナー＞

三井住友銀行



＜協賛＞

大正製薬、日本旅行



＜日程＞

3月24日（火）：開会式

3月25日（水）：1回戦（10時半～）

3月26日（木）：2回戦、敗者戦（10時半～）

3月28日（土）：準々決勝（10時半～）

3月29日（日）：準決勝（11時～）

3月31日（火）：決勝（11時～）



■25日の1回戦組み合わせ

【熊谷ラグビー場Bグラウンド】

10:30 報徳学園（兵庫）-仙台育英（宮城）

11:50 佐賀工-川越東（埼玉）

13:10 石見智翠館（島根）-静岡聖光学院

14:30 流通経大柏（千葉）-東海大大阪仰星

【熊谷ラグビー場Cグラウンド】

10:30 京都工学院-熊谷（埼玉）

11:50 尾道（広島）-名古屋（愛知）

13:10 神戸（兵庫）-秋田工

14:30 長崎北陽台-桐蔭学園（神奈川）

【熊谷ラグビー場西多目的広場】

10:30 国学院栃木-高鍋（宮崎）

11:50 常翔学園（大阪）-聖光学院（福島）

13:10 松山聖陵（愛媛）-札幌山の手（北海道）

14:30 目黒学院（東京）-大阪桐蔭

【くまぴあ】

10:30 東福岡-日本航空石川

11:50 御所実（奈良）-早稲田実（東京）

13:10 城東（徳島）-茗渓学園（茨城）

14:30 中部大春日丘（愛知）-大分東明