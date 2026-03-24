全国高校選抜ラグビー大会　今年も全39試合を無料ライブ配信！

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株式会社毎日新聞社




　第27回全国高等学校選抜ラグビーフットボール大会（日本ラグビーフットボール協会主催、毎日新聞社など後援）＝以下選抜大会＝が3月24日、埼玉県熊谷市で開幕します。毎日新聞社は、25日から実施される全39試合を高校ラグビー公式サイト「HANAZONO LIVE」(https://www.mbs.jp/rugby/)で無料ライブ配信します。試合後は見逃し動画も無料で配信。新2、3年生が挑む新チーム最初の大舞台をぜひご覧ください。



視聴はこちらから :
https://www.mbs.jp/rugby/


　選抜大会は、夏の全国7人制大会、合同チームが集うKOBELCO CUP、伝統ある冬の花園と並ぶ高校ラグビーの主要大会の一つです。東日本のラグビーの聖地・埼玉県熊谷市の熊谷スポーツ文化公園ラグビー場と熊谷市スポーツ・文化村「くまぴあ」を会場に熱闘が繰り広げられます。



　今大会も多くの有力校が出場します。前回王者で花園3連覇中の桐蔭学園（神奈川）や、大阪桐蔭をはじめとする近畿勢、昨年4強の東福岡などが、優勝を目指して激しく競い合います。初出場の熊谷（埼玉）、神戸（兵庫）など公立の伝統校も大会を彩ります。



　準々決勝以降のライブ配信は、実況と解説付きです。解説はリーグワン・東芝ブレイブルーパス東京の代表取締役社長の薫田真広さん、摂南大ラグビー部監督の瀬川智広さん、元日本代表主将の菊谷崇さんの3人が担当。春の頂点をかけた熱戦を盛り上げます。



　31日の決勝終了後は、結果を速報する優勝特別号外も発行。毎日新聞デジタルの特設サイトから無料でダウンロードできます。



号外のダウンロードはこちら :
https://mainichi.jp/rugby-highschool-senbatsu2026/gougai/



特集ページも是非ご覧ください


毎日新聞デジタル「特集　第27回全国高校選抜ラグビー」


https://mainichi.jp/rugby-highschool-senbatsu2026


■開催概要


■第27回全国高校選抜ラグビーフットボール大会


＜主催＞


（公財）日本ラグビーフットボール協会



＜共催＞


（公財）全国高等学校体育連盟



＜主管＞


関東ラグビーフットボール協会、（一社）埼玉県ラグビーフットボール協会、全国高等学校体育連盟ラグビー専門部



＜後援＞


スポーツ庁、毎日新聞社、埼玉県教育委員会、熊谷市、熊谷市教育委員会



＜高校ラグビーパートナー＞


三井住友銀行



＜協賛＞


大正製薬、日本旅行



＜日程＞


3月24日（火）：開会式


3月25日（水）：1回戦（10時半～）


3月26日（木）：2回戦、敗者戦（10時半～）


3月28日（土）：準々決勝（10時半～）


3月29日（日）：準決勝（11時～）


3月31日（火）：決勝（11時～）



■25日の1回戦組み合わせ


【熊谷ラグビー場Bグラウンド】


10:30　報徳学園（兵庫）-仙台育英（宮城）


11:50　佐賀工-川越東（埼玉）


13:10　石見智翠館（島根）-静岡聖光学院


14:30　流通経大柏（千葉）-東海大大阪仰星



【熊谷ラグビー場Cグラウンド】


10:30　京都工学院-熊谷（埼玉）


11:50　尾道（広島）-名古屋（愛知）


13:10　神戸（兵庫）-秋田工


14:30　長崎北陽台-桐蔭学園（神奈川）



【熊谷ラグビー場西多目的広場】


10:30　国学院栃木-高鍋（宮崎）


11:50　常翔学園（大阪）-聖光学院（福島）


13:10　松山聖陵（愛媛）-札幌山の手（北海道）


14:30　目黒学院（東京）-大阪桐蔭



【くまぴあ】


10:30　東福岡-日本航空石川


11:50　御所実（奈良）-早稲田実（東京）


13:10　城東（徳島）-茗渓学園（茨城）


14:30　中部大春日丘（愛知）-大分東明