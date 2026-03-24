株式会社ウィア・エデュケーション

2026年3月

イエナアカデミー

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中3で大学入試レベルを目指す「イエナアカデミー新中1向け英語・数学速習コース」

2026年度新規入塾生募集開始

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イエナアカデミー（英文名：Jena Academy、運営：株式会社ウィア・エデュケーション）は、中高一貫校に進学する新中学1年生を対象とした「英語・数学速習コース」の2026年度新規入塾生の募集を開始しました。

本コースは、中学1年生から大学受験を見据えた学習を開始し、中学3年生までに大学入試レベルの英語力・数学力の基礎を完成させることを目標とした速習プログラムです。

英語は独自のバイリンガルメソッドによる速習カリキュラム、数学は個別対応型の速習プログラムを採用し、初学者から東大・最難関医学部志望者まで対応できる学習設計となっています。



コース詳細

https://course.jena-academy.com/newjhs-1

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■コース開発の背景

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中高一貫校では高校受験がないため、中学段階から大学受験を見据えた学習を進めることが可能です。

しかし実際には、多くの生徒が

・中学1年：学校生活への適応

・中学2年：部活動中心

・中学3年：まだ受験は先

というペースで過ごし、大学受験に向けた学習の本格化は高校からというケースが少なくありません。

イエナアカデミーでは、中高一貫校の6年間を最大限活用するためには、中学1年生から体系的な学習を開始することが重要と考えています。

そこで、中学1年生から英語と数学の速習を行い、中学3年生までに大学入試レベルの基礎を完成させるプログラムとして「英語・数学速習コース」を開発しました。

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■コースの特徴

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本コースでは、生徒のレベルや目標に応じて学習内容を柔軟に組み合わせることができる学習設計を採用しています。

英語・数学それぞれを個別に、または組み合わせて受講することが可能で、生徒一人ひとりの学習進度に合わせて効率的に大学受験レベルを目指すことができます。

また、初学者から東大・最難関医学部志望者まで対応できるカリキュラムにより、幅広い学習レベルの生徒に対応しています。

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■英語プログラム

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英語プログラムでは、イエナアカデミー独自のバイリンガルメソッドを採用しています。

英語を日本語に翻訳して理解するのではなく、英語を英語のまま理解する力を育てることで、大学入試レベルの英語力を養成します。

主な学習内容は以下の通りです。

大学入試英文法の体系的習得

中学3年間で中学範囲英文法から大学入試に必要な英文法を体系的に学習し、英語の構造理解を深めます。

多読および英検対策を活用した大学入試レベルの英文読解力の育成

実際の大学入試レベルの英文を読みながら読解力を高め、実践的な英語力を養成します。

過去、受講生の全員が中3までに英検2級を取得し、そのうち半数が英検準1級合格、もしくは英検準1級合格レベルに到達しております。

また、英検2級合格後はディベートによるスピーキングのレッスンが受講できます。

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■数学プログラム

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数学プログラムでは、個別対応型の速習プログラムにより、中学生のうちに高校数学までの基礎を完成させることを目標としています。

主な学習内容は以下の通りです。

・代数分野の優先的先取り

方程式や関数など数学の基礎となる代数分野を優先的に学習します。

・数学IIIまでの先取り学習

高校数学の最終単元である数学IIIまでを中学生のうちに学習し、高校数学および大学受験数学の土台を完成させます。

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■イエナアカデミーについて

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イエナアカデミーは、「一人ひとりに寄り添い最適な学びを届ける学習塾」として、初学者から東大、最難関医学部・海外大学進学を目指すお子様のニーズに合わせた教育プログラムを提供しています。

英語教育では独自のバイリンガルメソッドを採用し、「英語を英語のまま理解する力」を育てるカリキュラムを展開しています。また数学教育では、生徒一人ひとりに合わせた個別対応型の学習プログラムにより、大学受験を見据えた学習をサポートしています。

2026年度入試においては、大学受験科生は全員が第一志望の大学に合格を果たしました。



■イエナアカデミー公式ウェブサイト

https://jena-academy.com



■Instagram

https://www.instagram.com/jenaacademy/

■入会案内NOTE

https://note.com/jena_support



■資料請求・お問い合わせ公式LINE

https://lin.ee/PTp2Dbj

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