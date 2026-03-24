株式会社ワールドフィット、「健康経営優良法人2026（中小規模法人部門）」に認定

株式会社ワールドフィット

株式会社ワールドフィット（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高城 大樹）は、経済産業省および日本健康会議が共同で実施する「健康経営優良法人認定制度」において、「健康経営優良法人2026（中小規模法人部門）」に認定されました。

当社は「世界No.1 Well-being Company」をビジョンに掲げ、パーソナルジム、ピラティス、暗闇ボクシングなど複数のフィットネス事業を展開し、人々の心身の健康と豊かさを支えるWell-being領域のサービスを提供しています。

その価値創造の源泉である従業員一人ひとりの健康維持・増進を、重要な経営課題の一つとして位置づけ、働きやすい環境づくりや健康意識の向上に取り組んでまいりました。

今回の認定は、従業員の健康促進と職場環境の整備を推進してきた取り組みが評価されたものです。

当社は、行動指針である「挑戦」「貢献」「立志」 のValueのもと、今後も健康経営を推進し、社員一人ひとりが心身ともに安心して力を発揮できる組織づくりを進めてまいります。

また、従業員のWell-beingの実現を通じて、社会全体に健康的で豊かなライフスタイルを広げ、Well-beingの価値をより多くの人々に届けてまいります。

健康経営優良法人認定制度とは

健康経営優良法人認定制度とは、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を、日本健康会議が認定する顕彰制度です。

健康経営に取り組む優良な法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業、金融機関などから、「従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる法人」として社会的評価を受けることができる環境の整備を目的としています。

認定日

2026年3月9日

ワールドフィットの健康経営の取り組み

「世界No.1 Well-being Company」を掲げる企業として、自らがWell-beingを体現する組織であることを目指し、以下のような取り組みを実施しています。

運動習慣の推進

パーソナルジム【BEYOND】や暗闇ボクシング【b-monster】、ピラティススタジオ【Pilates KASANE】など自社サービスを活用し、社員の運動習慣の定着を支援。

日常的に身体を動かす文化づくりを推進しています。

Well-being文化の醸成

社員同士のコミュニケーションを促進するイベントや社内活動を通じ、心身ともに充実した働き方を実現するための組織文化づくりに取り組んでいます。

コミュニティイベントの実施

ランニングイベント「WORLD FIT RUN」など、運動を通じて人と人がつながるコミュニティ活動を実施。社員やお客様、地域の方々が参加できるイベントを通じて、運動をきっかけとした新しいコミュニティづくりを推進しています。また社内でも毎月身体を動かすイベントを実施し、事業部や部署を越えた交流を促進。

社員同士が運動やイベントを通じてつながることで、Well-beingな組織文化の醸成にも取り組んでいます。

今後もワールドフィットは、社員の健康とWell-beingの向上を通じて、より多くの人々へ健康的で豊かなライフスタイルを届けてまいります。

会社概要

会社名：株式会社ワールドフィット

代表者：高城 大樹

本社：東京都渋谷区富ヶ谷1-37-5 白寿本社ビル4F

設立：2017年4月

事業内容：パーソナルジム【BEYOND】、ピラティススタジオ【Pilates KASANE】、暗闇ボクシング【b-monster】、ヘルスケアブランド【BeEARTH】、アスレジャーアパレルブランド【CRONOS】を運営

URL：https://world-fit.co.jp/

報道関係者お問い合わせ先

株式会社ワールドフィット

PR担当：赤坂

TEL：03-5778-4167

MAIL：wf-corporate-pr@world-fit.co.jp