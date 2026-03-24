2026年6月開講「陽極酸化塗装複合皮膜・通信講座」（軽金属製品協会＆アルミ表面技術研究所による協同企画運営・株式会社Andtech協賛）募集中!（5/15〆切）

株式会社ＡｎｄＴｅｃｈ

株式会社AndTech（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：陶山 正夫、以下 AndTech）は、R&D開発支援向けZoom講座の一環として、「軽金属製品協会」と「アルミ表面技術研究所」が主催する通信講座の協同企画運営として開催を支援いたします。

通信講座の主旨

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一般社団法人軽金属製品協会は、株式会社アルミ表面技術研究所との連携を一層強化し、業界全体の人財育成を本格的に支援していきます。

本講座では、アルミ表面処理業界において長年現場で課題とされてきた「実務に直結するテーマ」を厳選。経験豊富な講師陣が執筆したオリジナルテキストを用い、最新の技術動向や具体的な事例を交えながら、分かりやすい解説と添削指導を行います。

また、机上学習にとどまらず、実際の設備を「見て・触って・動かして・覚える」実践演習（オプション）も用意しており、学んだ知識を現場で活かせる“実践知”へと高めることができます。

講座の詳細

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講座名：陽極酸化塗装複合皮膜コース

開催期間：2026/6～2026/9（添削指導４回＋WEB講座１回）

基本受講料：133,000円（税抜き）

オプション：実践演習42,000円（税抜き）

※軽金属製品協会の正会員は、上記料金より25％割引になります

申し込みURL：https://www.aapc.jp/AST3/hs06.html(https://www.aapc.jp/AST3/hs06.html)

通信講座の形式

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１）添削指導（毎月の実施）

月１回の課題レポートの提出していただき、添削指導を行います。電子メール、または、ご郵送でのご提出になります。

２）WEB講座（全１回）

講座の後半に、WEBでの特別授業を開催します。特別授業後、懇親会あり。

３）実践演習（全１回・追加オプション）

現地の会場にて、講師と対面による講座を実施します。

４）教材

講師オリジナルテキスト、及び、関連教材を使用します。

５）修了証書

全ての履修単位で規定以上の成績を修められた受講者に、修了証書を送付します。

講座の概要とプログラム

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陽極酸化複合皮膜コースでは、複合皮膜の処理工程、電着塗装の原理、 処理設備及び工程管理、品質及び性能、等の実践で役立つ知識を、受講期間４か月で学習する内容です。 建築材料および塗料メーカー様の協力をいただいて作成したオリジナルのテキストを使用いたします。

【本講座の意義】

多様化する品質ニーズへの対応や現場での課題解決において、確実な「技術継承」と人材育成が業界の急務となっています。

本講座は、基礎原理から工程管理、欠陥対策までを体系的に学ぶことで、現場のトラブル解決や品質安定化を担う中核人材を育成します。第一線の専門家による実践的なカリキュラムを通じ、受講者のスキルアップと貴社の技術力向上に直結する内容です。

製造現場で実務に携わる方はもちろんのこと、品質管理・検査部門の方や、その他関係部署の皆様にも幅広く役立つ実践的な内容となっております。この機会に是非ご受講ください。

１）講師

・株式会社不二サッシ：荒井 智治 氏

・株式会社LIXIL：村井 知之 氏

・ハニー化成株式会社：小畑 克弥 氏

・関西ペイント株式会社：溝口 佳孝 氏

・神東アクサルタコーティングシステムズ株式会社：井上 晋一 氏

２）実施期間

・添削指導：2026/6～2026/9（計４回）

・WEB講座：2026/9（計１回）

・対面講座：2026/9（計１回）

３）プログラム

１.添削指導（計４回）

１回目：陽極酸化塗装複合皮膜＜概論＞

・アルミ表面処理の概要

・アルミ表面処理への社会的ニーズ

・これからのアルミ表面処理

２回目：陽極酸化塗装複合皮膜＜電着塗装＞

・電着塗装の概要

・複合皮膜の種類

・電着塗装の処理工程

・電着塗装の原理

３回目：陽極酸化塗装複合皮膜＜電着塗装の設備・工程管理＞

・電着塗装の設備

・電着塗装の管理基準・工程管理

・表面処理の欠陥事例

・表面処理工場のエネルギー消費

４回目：陽極酸化塗装複合皮膜＜品質及び性能＞

・品質・性能試験

・分析方法と性能試験解析事例

・塗膜劣化のメカニズム

・環境別表面処理基準

２.WEB講座（計１回）

講師：株式会社不二サッシ・荒井 氏／株式会社LIXIL・村井 氏

陽極酸化塗装複合皮膜について最新の技術傾向などを解説します。

※対面でのご参加も可能です（場所：都内貸会議室を予定）。

【対面参加者限定：懇親会のご案内】

対面でご参加いただいた方を対象に、授業終了後に懇親会を実施いたします。

第一線で活躍する講師陣と直接言葉を交わし、日頃の業務での疑問や技術的な課題について個別に質問・相談ができる大変貴重な機会です。貴重な情報交換の場となりますので、ぜひ対面でのご参加をご検討ください。

３.対面講座（オプション・計１回）

講師：株式会社不二サッシ・荒井 氏／株式会社LIXIL・村井 氏

電着塗装による陽極酸化塗装複合皮膜の表面処理実験を実施。電着塗料種類と処理条件を変化させ複合皮膜試験片を作成する。試験片の外観、膜厚、光沢、測色、塗膜硬度、付着性等を観察/測定し、表面処理の品質を評価する。

※欠陥事例サンプルを観察し、欠陥の要因/対策等を学習する。

進行上、一部変更となる場合がございます。ご了承ください。

場所：(株)アルミ表面技術研究所（茨城県取手市）にて実習を行います。

こんな方におすすめ

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１.アルミ表面処理の基礎から応用まで体系的に学びたい技術者の方

２.製造・設計・発注・営業など、現場での課題解決力を高めたい方

３.新人・若手教育の仕組みづくりを検討されている企業様

４.技術継承に課題をお持ちの企業様

本講座は製造現場の皆様だけでなく、以下の部門の方々の業務向上にも大変役立つ内容となっております。

品質保証・検査部門の方： 表面処理の欠陥事例の分析や品質・性能試験の手法を学び、検査や品質管理体制を構築したい方

製造・生産技術部門の方： 処理設備や工程管理の基準について知識を深め、現場の生産性向上やトラブルの未然防止に直結させたい方

研究・開発部門の方： 電着塗装の原理や塗膜劣化のメカニズムを深く理解し、新製品開発や適切な材料・処理要件の選定に活かしたい方

営業・購買（発注者）部門の方： 複合皮膜の基礎や最新の基準を把握し、顧客への説得力ある提案や、より正確でスムーズな発注・外注管理を行いたい方

※陽極酸化処理の基礎知識がある方が望ましいですが、初学者の方も歓迎いたします。

受講者の声

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・基礎知識の復習や、新たな知見の取得等様々な面で参考になりました。今後も必要に応じて改めて復習していきたいと思います。

・塗料の原理についての説明が今まで聞いたことがなかった部分なので、とても参考になった。

・この講座を受講して陽極酸化複合皮膜についての知識を勉強できた事に大変満足しています。今後の実務において今回学んだことを生かせるようにしていきます。

・複合皮膜については当初JIS規格の試験でサンプルを取り扱うことがあり、その際に情報がまとまったよい教材がなく苦労した覚えがあります。今回の講座テキストは、そのあたりの情報や考えがまとまっており、今後社内で情報共有するのにもよい教材だと感じました。

講師陣との懇親会を開催！

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Web講座の後、講師陣との懇親会を開催いたします。普段、疑問に思っている事や聞いてみたかった事を講師陣に質問をしてみましょう！他の受講者とも積極的に交流し、親睦を深めながら、他の受講生との違った目線や気づきを得る良い機会になれば幸いです。

その他の通信講座

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その他のアルミ表面処理に関する通信講座もあります！

▼その他の通信講座はこちら

https://www.aapc.jp/AST3/service01.html(https://www.aapc.jp/AST3/service01.html)

本件に関するお問い合わせ

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株式会社アルミ表面技術研究所

・URL：https://www.aapc.jp/AST3/

・Mail：toride@apajapan.org

株式会社AndTech

・URL：https://andtech.co.jp/

・広報PR担当 川本

・メールアドレス：pr●andtech.co.jp（●を@に変更しご連絡ください）