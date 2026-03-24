B.LEAGUE Hope×日本生命 地域を元気に！バスケACTION「日本生命×愛知学院大学 健康栄養学科～べジチェックを活用した栄養教育～」を実施

名古屋ダイヤモンドドルフィンズ株式会社

いつも名古屋ダイヤモンドドルフィンズへのご声援ありがとうございます。



日本生命保険相互会社 名古屋南支社・名古屋東支社(https://www.nissay.co.jp/) 様、愛知学院大学 健康栄養学科 様とともに、B.LEAGUE Hope×日本生命 地域を元気に！バスケACTION(https://www.bleague.jp/b-hope/chiiki-genki/2024-25/?_ga=2.27843516.1491613789.1774235788-1777260617.1713412017)「日本生命×愛知学院大学 健康栄養学科～べジチェックを活用した栄養教育～」プログラムを実施しました。





「B.LEAGUE Hope×日本生命 地域を元気に！バスケACTION」公式HPは▶こちら(https://www.bleague.jp/b-hope/chiiki-genki/2024-25/?_ga=2.27843516.1491613789.1774235788-1777260617.1713412017)[表: https://prtimes.jp/data/corp/171266/table/40_1_1bc32ab4dddd2a55c6c01e37bfd630ec.jpg?v=202603240151 ]べジチェック(R)とは

べジチェック(R)は、手のひらをセンサーにかざすだけで、体内の野菜摂取レベル（推定カロテノイド量）を手軽にチェックできる測定器。野菜の摂取状況を"見える化"することで、健康への意識づけや食生活の改善に役立ちます。

１.事前ミーティング（企画考案）

実施日：2025年7月17日（木）、9月25日（木）、12月1日（月）

会場：愛知学院大学 日進キャンパス、WEBミーティング

参加者：愛知学院大学 健康栄養学科 学生 11名

日本生命保険相互会社 様

２.ホームゲーム会場で体験型ブースの実施

実施日：2025年12月14日（日）

会場：IGアリーナ

参加者数：500名



べジチェック測定後には、「1日に必要な野菜量の計測体験」、「野菜に関するクイズ」、「野菜を手軽に摂取できるレシピの紹介」という学生が考案したブースの中から、ファンの皆さまが興味を持ったブースに参加いただき、楽しみながら野菜摂取について学んでいただきました。

また、選手のべジチェック測定データをもとにした指標表も作成し、ファンの皆さまが自身の数値と比較しながら野菜摂取について考えるきっかけづくりの場を提供しました。

学生 コメント

企業や選手の方々と連携しながらイベントを進める中で、効率的な運営方法や工夫について学ぶことができました。クイズなどを通してファンの皆さまが楽しみながら野菜摂取に関心を持ってくださり、大きな達成感を感じました。また、多くの方に限られた時間で分かりやすく伝える企画づくりの難しさと大切さも学ぶ機会となりました。

３.ユース（U15男子・女子）への栄養指導

実施日：2026年2月5日（土）、2月6日（日）

会場：三菱電機名古屋体育館

対象：名古屋ダイヤモンドドルフィンズ U15男子・女子



本取り組みは、これまで継続してきた栄養教育活動の集大成として実施したものです。ホームゲーム会場では、多くのファンの皆さまにべジチェックへご参加いただき、自身の野菜摂取状況を“見える化”する機会を提供してきました。今回は、その測定結果や傾向を活用し、クラブの次世代育成へと還元しました。

名古屋ダイヤモンドドルフィンズ U15男子名古屋ダイヤモンドドルフィンズ U15女子

身体の成長が著しいU15世代に着目し、男女それぞれの発育特性を踏まえた内容で実施。

男子選手には、筋肉量の増加や身体づくりにおいて野菜がもたらす効果について説明し、女子選手には、女性特有の身体変化に伴う栄養バランスの重要性について理解を深める機会となりました。

U15世代は、競技力向上の土台と身体の健全な成長が重なる重要な時期です。いずれも単なる知識の提供にとどまらず、「なぜその栄養が必要なのか」「日常の食事でどう意識すべきか」を考える機会となりました。

学生 コメント

私自身がJr.チームでプレーしていた時に知りたかった内容を取り入れて発表しました。発表後には子どもたちが積極的に質問に来てくれたり、保護者の方とお話しする機会もあり、ベジチェックを通して野菜への関心を少しでも持っていただけたと感じました。また、実際にスポーツに取り組む子どもたちに伝えることで、これまで以上に広い視野で物事を見る大切さを学ぶ機会となりました。

U15男子・満田海夢 さん コメント

今回の栄養講座では、大学生の方々から直接お話を聞くことができ、とても貴重な時間になりました。講座を通して、普段の食事の中で野菜をしっかり摂ることの大切さや、練習の前後に少しでもご飯を食べることで体づくりやコンディションの維持につながるということを学びました。これまであまり意識できていなかった部分もあったので、今回学んだことをこれからの食生活に活かし、日々の練習や試合でより良いパフォーマンスができるよう意識して取り組んでいきたいと思います。

U15女子・長尾つぼみ さん コメント

ベジチェックを体験して、自分の数値が平均より低く、野菜が足りていないことに気づきました。カレーやスープなど調理方法を工夫すれば無理なく野菜を摂れることも知り、これからはもう少し意識して野菜を食べようと思いました。また、1日に必要な野菜量をサンプルで確認できたことも参考になりました。

フォトギャラリー

名古屋ダイヤモンドドルフィンズは今後も、スポーツの力を活用し、「栄養・健康」を軸とした次世代育成および社会的責任活動に取り組んでまいります。

名古屋ダイヤモンドドルフィンズは、Planet, People, Peace の各分野で展開する

「オフコートの3P」の取り組みを通して、スポーツの力を活用した社会的責任プロジェクト

「Dolphins Smile」の活動を実施しています。