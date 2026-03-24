2026年6月開講「欠陥と原因コース・通信講座」（軽金属製品協会＆アルミ表面技術研究所による協同企画運営・株式会社Andtech協賛）募集中!（5/15〆切）

株式会社ＡｎｄＴｅｃｈ

株式会社AndTech（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：陶山 正夫、以下 AndTech）は、R&D開発支援向けZoom講座の一環として、「軽金属製品協会」と「アルミ表面技術研究所」が主催する通信講座の協同企画運営として開催を支援いたします。

通信講座の主旨

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一般社団法人軽金属製品協会は、株式会社アルミ表面技術研究所との連携を一層強化し、業界全体の人財育成を本格的に支援していきます。

本講座では、アルミ表面処理業界において長年現場で課題とされてきた「実務に直結するテーマ」を厳選。経験豊富な講師陣が執筆したオリジナルテキストを用い、最新の技術動向や具体的な事例を交えながら、分かりやすい解説と添削指導を行います。

また、机上学習にとどまらず、実際の設備を「見て・触って・動かして・覚える」実践演習（オプション）も用意しており、学んだ知識を現場で活かせる“実践知”へと高めることができます。

講座の詳細

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講座名：欠陥と原因コース

開催期間：2026/6～2026/8（添削指導３回＋WEB講座１回）

基本受講料：121,000円（税抜き）

オプション：実践演習42,000円（税抜き）

※軽金属製品協会の正会員は、上記料金より25％割引になります

申し込みURL：https://www.aapc.jp/AST3/hs04.html(https://www.aapc.jp/AST3/hs04.html)

通信講座の形式

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１）添削指導（毎月の実施）

月１回の課題レポートの提出していただき、添削指導を行います。電子メール、または、ご郵送でのご提出になります。

２）WEB講座（全１回）

講座の後半に、WEBでの特別授業を開催します。

３）実践演習（全１回・追加オプション）

現地の会場にて、講師と対面による講座を実施します。

４）教材

講師オリジナルテキスト、及び、関連教材を使用します。

５）修了証書

全ての履修単位で規定以上の成績を修められた受講者に、修了証書を送付します。

講座の概要とプログラム

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アルミ表面技術研究所では、講座好評につき「アルミニウム陽極酸化皮膜の欠陥と原因を学ぼう」を令和８年度も開講します。講座のメインはアルミニウム合金、材料の欠陥、陽極酸化皮膜の欠陥と原因を学ぶ、です。学習期間は３ヶ月と短期集中型学習で、実践で役立つ解決手法を学習します。

【本講座の意義とねらい】

「欠陥と原因」を学ぶことは、直接的な製品製造（モノづくり）の工程とは少し異なる視点かもしれません。しかし、欠陥の発生メカニズムを知り「どのように欠陥を見つけるのか」という目を養うことは、単なる不良率の低減にとどまらず、自社製品の強みや品質的優位性を再発見する強力な武器（手段）になります。

そのため本講座は、製造現場の方だけでなく、品質管理・検査部門の方、さらには技術・営業など関連部署の皆様にも幅広く役立つ内容となっております。学習期間は3ヶ月の短期集中型。実践で直結する解決手法を学ぶこの機会に、ぜひご受講ください。

１）講師

・平山技術士事務所：平山 良夫 氏

２）実施期間

・添削指導：2026/6～2026/8（計３回）

・WEB講座：2026/7（計１回）

・対面講座：2026/8（計１回）

３）プログラム

１.添削指導（計３回）

第１回：アルミニウム合金

・アルミニウム合金の分類

・展伸用合金の分類と名称

・展伸材の化学組成および主要用途

・鋳物およびダイカスト用合金；ｋ

第２回：アルミニウム材料の欠陥

・圧延材の表面欠陥

・圧延材の表面欠陥各論

・押出材の表面欠陥

第３回：アルミニウム陽極酸化皮膜の欠陥と原因

・ピッチング

・ストリーキング

・外観の不均一性

・使用環境での仕上げの外観の劣化

２.WEB講座（計１回）

アルマイト材の表面欠陥を写真で解説。

単元３の陽極酸化皮膜の欠陥の拡大解説。

３.対面講座（オプション・計１回）

金属組織の顕微鏡観察、形材の欠陥材料現物観察、焼けと攪拌、焼けとソフトスタートに関する実験

着色に関連する不良の実験：色抜け、スポーリング

腐食試験サンプル観察

※進行上、一部変更となる場合がございます。ご了承ください。

こんな方におすすめ

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１.アルミ表面処理の基礎から応用まで体系的に学びたい技術者の方

２.製造・設計・発注・営業など、現場での課題解決力を高めたい方

３.新人・若手教育の仕組みづくりを検討されている企業様

４.技術継承に課題をお持ちの企業様

本講座は、製造現場だけでなく、陽極酸化処理に関連する業務に携わる、以下のような幅広い部門の方におすすめです。

品質管理・検査部門の方： 欠陥の発見メカニズムや適切な評価・検査手法を深く理解したい方

製造・生産部門の方： 現場での不良低減、歩留まり向上、トラブルシューティングに活かしたい方

技術・開発部門の方： 欠陥対策を通じて、製品の品質向上や自社製品の技術的優位性を見出したい方

営業・購買（発注者）の方： 顧客への技術的な説明力・提案力を高めたい、または適切な発注基準を身につけたい方

※陽極酸化処理の基礎知識がある方が望ましいですが、初学者の方も歓迎いたします。

その他の通信講座

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その他のアルミ表面処理に関する通信講座もあります！

▼その他の通信講座はこちら

https://www.aapc.jp/AST3/service01.html

本件に関するお問い合わせ

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株式会社アルミ表面技術研究所

・URL：https://www.aapc.jp/AST3/

・Mail：toride@apajapan.org

株式会社AndTech

・URL：https://andtech.co.jp/

・広報PR担当 川本

・メールアドレス：pr●andtech.co.jp（●を@に変更しご連絡ください）