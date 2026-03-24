株式会社OneTerrace、2026年7月より「第2世代在留カード」対応のIC読み取り機能をWSDBに実装予定

株式会社One Terrace

株式会社OneTerrace（本社：東京都港区）が、販売・サポートを行っている国際学生管理システム「WSDB」に、2026年6月より開始される第2世代在留カード導入に伴い、ICチップ内に記録された最新情報を正確に取得・管理するための「IC読み取り機能」を2026年7月に提供開始する予定であることをお知らせいたします。

■ 背景：デジタル的な確認の必要性

2026年6月から発行される第2世代在留カードには、『現行の在留カードの券面に記載のあった「在留期間」「許可の種類」「許可年月日」「交付年月日」が記載されなくなります』（出入国在留管理庁 https://www.moj.go.jp/isa/tokutei.html）との記載があり、今まで目視で確認可能であった在留期間更新に関わる情報も、カードを見る事だけではできなくなります。そのため、同庁の提供する「在留カード等読取アプリケーション」等を通じてこれらを確認する「デジタル的な確認」が必須業務となります。

これにより受け入れ機関である教育現場においても、事務作業が煩雑化される反面、在留カード情報から読み取った内容をそのまま転機することができれば、正確に多くの情報を処理できるようになりシステム対応が求められています。

■ WSDBが提供予定の新機能概要

出入国在留管理庁が公開した「第2世代在留カード等仕様書」 に基づき、在留カード等番号による認証を経て 、ICチップから「券面記載事項」「券面非記載事項」「顔画像」等を読み出し 、WSDBのデータベースへそのまま反映する機能を開発中です。

■ 教育業界外の方への補足：なぜシステム対応が必要か

事務効率を向上させるデータ連携

現行在留カードの表面画像のみの取り出しから、「在留カード番号」「在留資格」「在留期間」「許可年月日」「交付年月日」「在留期間の満了日」「資格外許可番号」「資格外活動許可期限」などがデータとして取り出せるようになります。これにより作業者のご入力によるヒューマンエラーが軽減され学校運営における正確な学生情報管理を行うことができるようになります。

■ 今後の展望

株式会社OneTerraceは、WSDBを通じて、日本の教育機関における事務DX（デジタルトランスフォーメーション）を推進してまいります。

■ WSDBについて

WSDBは、日本語教育機関や専門学校などの高等教育機関の教職員が抱える煩雑な教務・事務作業を効率化するクラウド型管理システムです。学生の出席・成績管理、入管への提出書類作成、さらには学生への連絡機能まで、外国人留学生管理に必要なすべての機能を一気通貫で提供しています。

▼株式会社One Terrace

One Terraceは、2016年8月ベトナムで創業した、地方企業の採用支援やDX推進を担う会社です。2017年4月に日本法人を設立後、2019年5月にミャンマー法人を設立し、ベトナム、ミャンマーで日本語教育を行うとともに、アジア諸国から日本への就業支援を行う事業を手がけている他、日本国内の教育機関向けソリューションの提供や企業・学校・自治体のブランディング支援、システム開発等を行っております。

会社名：株式会社One Terrace

代表者：代表取締役 石中 達也

所在地：東京都港区赤坂1-14-14 第35興和ビル3F

URL：https://oneterrace.jp/