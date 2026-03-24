夜間の安全と、夏場の涼しさを同時に叶える！SUOから愛犬を守る「光るハーネス・首輪・リード」が新登場

株式会社ＷＩＺ

人とペットの心と体に優しいクールアイテムを展開する株式会社WIZ（本社：兵庫県神戸市長田区）は、サステナブルブランド「SUO」より、ワンちゃんの安全性と快適性に配慮した「SUO 光るハーネス・首輪・リード」シリーズおよび「SUO ハーネス用PCM」を新たに発売いたします。

本商品は、日本最大級のペット産業見本市「第15回 インターペット東京」にて初披露（デビュー）を予定しており、イベント会場限定で10％OFFにて販売いたします。

開発の背景

近年、夜間のワンちゃんとのお散歩において、車や自転車からの視認性が低く、思わぬ事故に繋がるリスクが課題となっています。大切な愛犬の命を守るため、より遠くからでも認識しやすい「発光機能」と「反射機能」の両方を備えたアイテムが求められていました。

また、近年の猛暑により、地面に近い位置を歩くワンちゃんの暑さ対策も急務となっています。

そこで当社は、夜間の安全対策に加え、日本国内で加工を行い、当社の得意とする「PCM冷却パッド」を取り付け可能な仕様にすることで、夏場の暑さ対策にも対応できる多機能ハーネスを開発いたしました。

商品概要

SUOの「光るお散歩シリーズ」は、LED発光と反射素材を組み合わせることで、夜間や暗い場所での視認性を飛躍的に高めたドッグアイテムです。

愛犬とのお散歩をより安心・安全にサポートします。

商品の特徴

LED発光＋反射素材で高い視認性：

自ら光るLEDと、車のライトなどを反射する素材のダブル効果で、遠くからでもワンちゃんの存在をしっかりアピールします。

点灯・点滅モード切替可能：

周囲の環境や時間帯に合わせて、発光パターンを切り替えることができます。

ハーネス一体型で装着が簡単：

毎日のことだからこそ、飼い主様もワンちゃんもストレスなく着脱できる設計にこだわりました。

通気性の良いメッシュ構造：

熱がこもりにくく、ワンちゃんの肌に優しい通気性抜群の素材を採用。

【独自機能】PCM冷却パッドの装着が可能：

日本国内で丁寧な加工を施し、別売りの「SUO ハーネス用PCM」を装着可能。特許取得済みの独自技術により、PCMパッドをハーネスに簡単かつ確実に取り付けることができます。夏場のお散歩時の熱中症対策にも最適です。

商品ラインナップ

バリエーション豊かなサイズとカラーをご用意しております。

インターペット 出展情報

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/76052/table/46_1_f91d0ac196d3bafdc9752e88d51eec24.jpg?v=202603240151 ]

本商品は、以下のイベントにて初お披露目となります。会場限定の特別価格にてご提供いたしますので、ぜひ当社ブースへお立ち寄りください。

イベント名：第15回 インターペット東京

会場：東京ビッグサイト 東展示棟

会期：2026年4月2日（木）～5日（日）

10:00～17:00（最終日は16:30まで）

※4月2日はビジネス商談限定日のため、一般のお客様はご来場いただけません

ブース：E7-D061

特別企画：新発売の「光るシリーズ」を含む対象商品が10%OFF

10,000円以上ご購入で保冷ハードケースプレゼント（先着100名様／なくなり次第終了）

当社について

当社は“自然と共に遊ぶ”をスローガンに、地球環境にやさしく、人や動物にも安心・安全なプロダクト作りに取り組んでいます。未来に美しい環境を繋ぐためのサステナブルな企業を目指しています。

「いかに顧客のニーズを引き出し、高品質な製品を提供するか」をテーマに独自のノウハウと高い技術力を積み重ねてまいりました。 近年は、環境を重視したサステナビリティなブランド［SUO］を発表し、人をはじめペットや地球にやさしく安心・安全なアイテムを提供していくという理念に基づき、社内のしくみを大きく転換いたしました。



当社製品のSUOは、ヤクルト商事様、JR長野鉄道サービス様、ハンズ様、ミドリ安全様をはじめ、大手テーマパーク運営企業様など、多くの企業様にご導入・ご導入予定をいただいております。

導入製品事例

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/76052/table/46_2_4102cce3d6b9401ae18390abda5294a2.jpg?v=202603240151 ]

「WIZにしかつくれない製品がある」常に胸を張ってそう言えるよう、私たちはこれからも邁進してまいります。

【関連リンク】

SUO公式サイト：https://suo.co.jp/

SUO公式オンラインストア：https://ec-life.suo.co.jp/

SUO 楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/suo-life/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社 WIZ

〒653-0835 兵庫県神戸市長田区細田町３丁目１－２２

E-mail：suo-life@titan.ocn.ne.jp

ご不明点やお問い合わせは、お気軽にお問い合わせください。