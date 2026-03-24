一旗プロデュース「ASAKUSA CULTURE & LIGHTS 2025」が東京都、東京観光財団の「プロジェクションマッピング東京賞」優秀賞を受賞。浅草寺史上初のプロジェクションマッピング。

株式会社一旗

株式会社一旗（代表取締役：東山武明）がプロデュースする「ASAKUSA CULTURE & LIGHTS 2025（浅草カルチャー&ライツ2025） 浅草寺 宝蔵門/五重塔/重要文化財 二天門 プロジェクションマッピング」が東京都、公益財団法人東京観光財団の「プロジェクションマッピング東京賞」優秀賞を受賞しました。

「プロジェクションマッピング東京賞」は、東京のナイトタイムの魅力を発信するキャンペーンとして、東京のナイトタイムの魅力の一つであるプロジェクションマッピングの取組を表彰するもので、45件の応募があり、「ASAKUSA CULTURE & LIGHTS 2025（浅草カルチャー&ライツ2025） 浅草寺 宝蔵門/五重塔/重要文化財 二天門 プロジェクションマッピング」を含む3作品が受賞しました。

「ASAKUSA CULTURE & LIGHTS 2025（浅草カルチャー&ライツ2025） 浅草寺 宝蔵門/五重塔/重要文化財 二天門 プロジェクションマッピング」は浅草寺の1400年の歴史と文化の融合をテーマに、宝蔵門、五重塔、二天門を舞台として、貴重な文化財の数々を特別に活用した史上初のプロジェクションマッピングです。

浅草寺の「金龍の舞」「仁王像」「風神・雷神」をモチーフにしたほか、通常非公開の浅草寺が誇る大絵馬の数々が躍動するデジタルアニメーションを投影しました。

また、テレビ・新聞など多数のメディアで放送・掲載され、周辺地域は大いに賑わいました。同時開催の特別拝観でナイトタイム観光の促進にも寄与しました。

受賞にあたっては、歴史ある空間を最新の光で彩る試みが東京の文化的な多様性を示す事例となったこと、プロフェッショナルな技術に基づいた芸術性の高さ、地域の伝統と最新技術を掛け合わせることで夜間の経済活性化に大きく寄与したことなどが評価されました。

受賞を契機に、城郭や寺社をはじめとする歴史的・文化的建造物を生かしたプロジェクションマッピングを全国で展開し、世代や国籍を超えた感動の体験を創出するとともに、地域のナイトタイムエコノミーの活性化に貢献してまいります。

※本イベントは、文化庁 令和7年度「文化資源活用事業費補助金（全国各地の魅力的な文化財活用推進事業）」の補助を受けて実施したものです。

※次回の「ASAKUSA CULTURE & LIGHTS（浅草カルチャー&ライツ）」は2026年秋に開催予定です。詳細は決まり次第公式ウェブサイト等でお知らせします。

【ASAKUSA CULTURE & LIGHTS 2025（浅草カルチャー&ライツ2025） 公式記録映像】

https://youtu.be/2DG_gDnYxMc

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2DG_gDnYxMc ]- 「プロジェクションマッピング東京賞」概要

東京都と公益財団法人東京観光財団では、国内外からの旅行者誘致の促進を図るとともに、新たな東京観光を楽しんでもらうため、ナイトタイムにおける観光活性化に取り組んでいます。

このたび、東京のナイトタイムの魅力を発信するキャンペーンとして、東京のナイトタイムの魅力の一つであるプロジェクションマッピングの取組を表彰する「プロジェクションマッピング東京賞」の作品募集を開始します。ご応募いただいた中から優れた作品を表彰し、特設ホームページで国内外の訪都旅行者に発信します。

【主催】 東京都、公益財団法人東京観光財団

【応募資格】 区市町村、観光協会、商工会等、民間事業者、その他の法人・団体 等

【応募対象作品】 令和5年4月1日から令和7年12月31日までに都内で実施されたプロジェクションマッピング

【応募数】 45件

【受賞数】 3作品

- 受賞内容

【受賞内容】 プロジェクションマッピング東京賞 優秀賞

【受賞作品】 ASAKUSA CULTURE & LIGHTS 2025（浅草カルチャー&ライツ2025） 浅草寺 宝蔵門/五重塔/重要文化財 二天門 プロジェクションマッピング

【作品説明】

浅草寺の1400年の歴史と文化の融合をテーマに、宝蔵門、五重塔、二天門を舞台として、貴重な文化財の数々を特別に活用した史上初のプロジェクションマッピングです。

浅草寺の「金龍の舞」「仁王像」「風神・雷神」をモチーフにしたほか、通常非公開の浅草寺が誇る大絵馬の数々が躍動するデジタルアニメーションを投影しました。

また、テレビ・新聞など多数のメディアで放送・掲載され、周辺地域は大いに賑わいました。同時開催の特別拝観でナイトタイム観光の促進にも寄与しました。

- 審査員コメント- 歴史ある空間を最新の光で彩る試みは、東京の文化的な多様性を示す素晴らしい事例となった作品でした。- プロフェッショナルな技術に基づいた芸術性の高さは、国内外の観光客を魅了する東京の強力なキラーコンテンツであり、地域の伝統と最新技術を掛け合わせることで、夜間の経済活性化に大きく寄与したのではと思います。- 今後も地域の事業者との連携を深めていくことで、持続可能なモデルを確立することを期待しています。

ASAKUSA CULTURE & LIGHTS 2025（浅草カルチャー&ライツ2025）

- 開催概要

【名称】 ASAKUSA CULTURE & LIGHTS 2025（浅草カルチャー&ライツ2025）

【開催期間】 2025年12月3日（水）～7日（日） 17:30～21:30

【会場】 浅草寺（東京都台東区浅草2-3-1）

【内容・料金等】

＜１.浅草寺 宝蔵門/五重塔/重要文化財 二天門 プロジェクションマッピング＞

浅草寺の宝蔵門、五重塔、重要文化財 二天門に先端技術を駆使したデジタルアニメーションや浅草寺1,400年の歴史・文化をモチーフにした壮麗なプロジェクションマッピング映像を投影しました。

開催時間：2025年12月3日（水）～7日（日） 17:30～21:30

場所：浅草寺 宝蔵門、五重塔、重要文化財 二天門

料金等：観覧無料・事前申込不要

来場者数：約15万人

ASAKUSA CULTURE & LIGHTS 2025（浅草カルチャー&ライツ2025） 浅草寺 宝蔵門/五重塔 プロジェクションマッピング

＜２.浅草寺 名勝 伝法院庭園/絵馬堂 特別拝観＞

浅草寺の境内にある通常非公開の名勝 伝法院庭園と歌川国芳、長谷川雪旦、逸見（狩野）一信など歴史的な絵師たちが描いた大絵馬が保管されている絵馬堂を特別に鑑賞できるデイタイムの特別拝観です。

開催期間：2025年12月3日（水）～7日（日）

特別拝観スケジュール（入場時間）：9:00～、9:30～、10:00～、10:30～、11:00～、11:30～、12:00～、12:30～、13:00～、13:30～、14:00～、14:30～、15:00～（最終）

定員：各回100名

料金等：5,000円（税込）・要事前申込

※未就学児無料

※障がい者等割引：4,000円（税込）

来場者数：約2,000人

ASAKUSA CULTURE & LIGHTS 2025（浅草カルチャー&ライツ2025） 浅草寺 名勝 伝法院庭園/絵馬堂 特別拝観

＜３.浅草寺 名勝 伝法院庭園 夜間特別拝観＞

幻想的な光で彩られた名勝 伝法院庭園を特別に鑑賞できる夜間特別拝観です。

開催期間：2025年12月3日（水）～7日（日）

夜間特別拝観スケジュール（入場時間）：17:00～、17:30～、18:00～、18:30～、19:00～、19:30～、20:00～（最終、21:00閉園）

定員：各回100名

料金等：3,000円（税込）・要事前申込

※未就学児無料

※障がい者等割引：2,000円（税込）

来場者数：約3,000人

ASAKUSA CULTURE & LIGHTS 2025（浅草カルチャー&ライツ2025） 浅草寺 名勝 伝法院庭園 夜間特別拝観

【主催】 浅草カルチャー&ライツ実行委員会

【企画制作】 株式会社一旗

【特別協力】 株式会社JTB、テレビ愛知株式会社

※本イベントは、文化庁 令和7年度「文化資源活用事業費補助金（全国各地の魅力的な文化財活用推進事業）」の補助を受けて実施したものです。

【イベント最新情報】 株式会社一旗 https://www.hitohata.jp

ASAKUSA CULTURE & LIGHTS 2025（浅草カルチャー&ライツ2025） イベントロゴ浅草寺 宝蔵門/五重塔 プロジェクションマッピング浅草寺 宝蔵門/五重塔 プロジェクションマッピング浅草寺 宝蔵門/五重塔 プロジェクションマッピング浅草寺 宝蔵門/五重塔 プロジェクションマッピング浅草寺 宝蔵門/五重塔 プロジェクションマッピング浅草寺 宝蔵門/五重塔 プロジェクションマッピング浅草寺 宝蔵門/五重塔 プロジェクションマッピング浅草寺 宝蔵門/五重塔 プロジェクションマッピング浅草寺 宝蔵門/五重塔 プロジェクションマッピング浅草寺 宝蔵門/五重塔 プロジェクションマッピング浅草寺 宝蔵門/五重塔 プロジェクションマッピング浅草寺 宝蔵門/五重塔 プロジェクションマッピング浅草寺 宝蔵門/五重塔 プロジェクションマッピング浅草寺 宝蔵門/五重塔 プロジェクションマッピング浅草寺 名勝 伝法院庭園 夜間特別拝観浅草寺 名勝 伝法院庭園 夜間特別拝観浅草寺 名勝 伝法院庭園 夜間特別拝観浅草寺 名勝 伝法院庭園/絵馬堂 特別拝観浅草寺 名勝 伝法院庭園/絵馬堂 特別拝観浅草寺 名勝 伝法院庭園/絵馬堂 特別拝観ASAKUSA CULTURE & LIGHTS 2025（浅草カルチャー&ライツ2025） 物販ASAKUSA CULTURE & LIGHTS 2025（浅草カルチャー&ライツ2025） 物販

- 株式会社一旗 会社概要

一旗は、アートとテクノロジーを融合させたデジタルコンテンツを提供するデジタルクリエイティブカンパニーとして2019年の設立以来、名古屋・東京・大阪・ミラノを拠点にこれまでに国内・海外で80以上のプロジェクションマッピングやイマーシブアートミュージアムなどのイベント・プロジェクトのプロデュース・総合演出を手掛けています。

「国宝 松本城天守 プロジェクションマッピング」や「動き出す浮世絵展」、「マカオ科学センター プロジェクションマッピング」など、最高峰のプロジェクションマッピングやイマーシブアートミュージアムをはじめ、能や歌舞伎、日本舞踊などの伝統芸能とホログラフィックスクリーン、プロジェクション映像を融合させたイマーシブショー、古民家や料亭など伝統建築を舞台に生け花や和食とインタラクティブ体験を組み合わせたデジタルインスタレーションやイマーシブディナー、屏風絵や錦絵がダイナミックに動く3DCGアニメーション、文化財を仮想空間に再現したVR/AR/メタバースなど、最先端のデジタル技術と地域の文化観光資源、日本の伝統文化を生かし、文化観光のDX（デジタルトランスフォーメーション）に挑戦し続けています。

【会社名】 株式会社一旗（英文表記 HITOHATA,INC.）

【代表取締役】 東山武明

【設立】 2019年7月1日

【資本金】 5,971万円

【所在地】

(Nagoya Head Office)※本社

〒451-0042 愛知県名古屋市西区那古野2-14-1 なごのキャンパス3F 3-2

(Tokyo Office)

〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-2-3 渋谷フクラス17F

(Osaka Office)

〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田2-4-9 ブリーゼタワー1F

(Milano Office) (HITOHATA MILANO S.R.L.)

Via Vigevano, 18, 20144 Milano MI, ITALY

【事業内容】

デジタルコンテンツ事業（プロジェクションマッピング、イマーシブアートミュージアム、イマーシブショー、レーザーマッピング、デジタルインスタレーション、デジタルイルミネーション、イマーシブディナー、3DCGアニメーション、VR/AR/メタバース）

デジタルコミュニケーション事業（プロモーションムービー、デジタルマーケティング、キャンペーン、ブランディング、パブリックリレーションズ）

【受賞歴】

東京都・公益財団法人東京観光財団主催「プロジェクションマッピング東京賞」優秀賞（「ASAKUSA CULTURE & LIGHTS 2025（浅草カルチャー&ライツ2025） 浅草寺 宝蔵門/五重塔/重要文化財 二天門 プロジェクションマッピング」）

クールジャパン官民連携プラットフォーム（事務局：内閣府知的財産戦略推進事務局）主催「CJPFアワード2025」プロジェクト部門優秀賞（「動き出す浮世絵展 Ukiyoe Immersive Art Exhibition」）

東京都主催「UPGRADE with TOKYO」第32回 優勝（「外濠の水辺再生事業 江戸城外濠 プロジェクションマッピング」）

内閣府・KADOKAWA主催「クールジャパンコンテスト2020」動画部門奨励賞（「DRONE×NINJA DAIJUJI ドローン×忍者～大樹寺」）

ほか

【ウェブサイト】 https://www.hitohata.jp/

【YouTube】 https://www.youtube.com/c/HITOHATAINC/