「にじさんじ」より「今宵、××と夢を見る。」と「すぷれあ」の8名が登場するオリジナルクリアカード付き『にじさんじスナックvol.2 スイートコーン味』を発売決定！

株式会社サイバーエージェント アニメ＆IP事業本部

株式会社サイバーエージェント（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山内隆裕、東証プライム市場：証券コード4751）は、人気VTuberグループ「にじさんじ」より、オリジナルクリアカード付き『にじさんじスナックvol.2 スイートコーン味』を2026年3月31日(火)より発売することを決定いたしました。

本商品は、全国のファミリーマート約16,400店舗、ヴィレッジヴァンガード、アニメイト、HMV、Cyber Goods Storeにて販売するほか、株式会社バンダイナムコアミューズメントが運営する全国のアミューズメント施設「ナムコ」および「ナムコオンラインクレーン」にて、アミューズメント限定BOXを順次展開いたします。

今回のラインナップには、2025年に新たにデビューしたユニット「今宵、××と夢を見る。」と「すぷれあ」の2組が登場。全16種のオリジナルクリアカードには、各ライバーの複製直筆プロフィールやメッセージがデザインされています。ぜひお手にとってお楽しみください。

■商品情報

商品名 ：にじさんじスナックvol.2 スイートコーン味

発売予定日 ：2026年3月31日（火）

価格 ：253円（税込）

内容量 ：14g

カード種類 ：カード全16種

賞味期限 ：2026年7月

製造元 ：株式会社オリエント

発売元 ：株式会社サイバーエージェント

コピーライト ：(C)ANYCOLOR, Inc.

■販売情報

〈店舗〉

・全国のファミリーマート約16,400店舗

・全国のアニメイト

・ヴィレッジヴァンガード（一部店舗）

・HMV・HMV&BOOKS（一部店舗）

※お取扱いのない店舗もございます。店舗へのお問い合わせはご遠慮ください。

※実際の発売日は販売店によって多少前後する可能性がございます。

※商品はなくなり次第終了となります。

〈オンライン販売〉

・Cyber Goods Store

https://cybergoods-store.jp/products/md1525

※Cyber Goods Storeでは、カートン販売（1箱12袋入）のみとなっております。

〈アミューズメント施設〉

株式会社バンダイナムコアミューズメントが運営する全国のアミューズメント施設「ナムコ」と「ナムコオンラインクレーン」では、アミューズメント限定BOXにて順次展開いたします。

●「ナムコ」取り扱い店舗

取り扱い施設一覧につきましては以下よりご覧いただけます。

https://prtimes.jp/a/?f=d85936-264-35703d9fa2575330ad82a4d878ff51a6.pdf

・ナムコオンラインクレーン詳細：

https://app.online-crane.namco.co.jp/landing

■プレゼントキャンペーン詳細

発売開始を記念して、カード全16種のカードコンプリートセットが抽選で3名様に当たるプレゼントキャンペーンを実施いたします。

〈キャンペーン応募方法〉

１.Cyber Goods Store公式Ｘ（ https://x.com/Cyber_goods ）をフォロー

２.該当ポストを引用リポスト（「#にじさんじスナック2」を付けて投稿をお願いします。）

〈キャンペーン期間〉

2026年3月31日（火） 00:00～2026年4月7日（火）23:59

※該当ポストは１.の公式アカウントよりご確認ください。

※当選発表は、2026年4月24日（金）までにダイレクトメッセージにてお送りさせていただきます。

※アカウントを非公開にしている場合、引用リポストを確認することができないため、応募対象外となります。

※ダイレクトメールを受信拒否設定している場合、当選連絡をすることができないため、応募対象外となります。

※ご当選の権利は第三者への譲渡や現金とのお引き換えはできません。

※当社の個人情報保護に関する基本方針については、以下のプライバシーポリシーをご確認ください。

https://www.cyberagent.co.jp/privacy/

■企画参加ライバー一覧 ※順不同

今宵、××と夢を見る。

・十河ののは

・夜牛詩乃

・蝸堂みかる

・猫屋敷美紅

すぷれあ

・皇れお

・篠宮ゆの

・城瀬いすみ

・花籠つばさ

■にじさんじプロジェクトについて

「にじさんじプロジェクト」は、多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。

https://www.anycolor.co.jp/service/nijisanji

■サイバーエージェント 会社概要

社名 ：株式会社サイバーエージェント

所在地 ：東京都渋谷区宇田川町40番1号 Abema Towers

設立 ：1998年3月18日

資本金 ：7,440百万円（2024年9月末現在）

代表者 ：代表取締役 山内隆裕

事業内容 ：メディア＆IP事業、インターネット広告事業、ゲーム事業、投資育成事業



■本リリースに関するお問い合わせ

株式会社サイバーエージェント 広報担当 田口

E-mail：support@caanime.com