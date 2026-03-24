Carbon EX、激動するエネルギー情勢下のGX戦略を特集した「Carbon EX Insights」2026年3月号を公開

Carbon EX株式会社

Carbon EX株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：西和田浩平、竹田峻輔、以下「当社」）は、カーボンクレジット・証書に関する月次情報サービス「Carbon EX Insights」の2026年3月号を公開しました。

今月号では、緊迫する国際情勢が日本のGX政策に与える影響や、GX実現に向けた専門家ワーキンググループ（WG）での最新議論、さらに石炭火力廃止に向けた世界初のカーボンクレジット手法など、実務に直結する最新トピックを詳説しています。

2026年3月版マンスリーレポート概要（抜粋）

・国内市場：GX実現に向けた専門家ワーキンググループの議論

2月末の中東情勢悪化に伴う原油価格高騰を受け、エネルギー安全保障と脱炭素の両立が急務となる中、政府WGで交わされた「日本の脆弱性克服」に向けた踏み込んだ議論をまとめています。

・J-クレジットマーケット・価格トレンド

エネルギー市場の激動がクレジット価格に与える影響を分析。非化石証書の最新の約定実績とともに、企業の調達戦略がどう変化しているかを定点観測しています。

・海外の規制動向と市場トレンド

ボランタリークレジット市場（VCM）における、排出削減から「能動的な脱炭素化」への転換点となる最新のルール形成について報告しています。

2026年3月版Webinar資料概要（抜粋）

1. GX-ETSベンチマーク対象21業種の分析と、脱炭素化に向けた共通課題の明確化

2026年度から本格始動するGX-ETS（排出量取引制度）において、鉄鋼、化学、発電など「ベンチマーク方式」が適用される主要21業種を分析。対象業種に共通する課題として「高温熱需要の脱炭素化」や「プロセス起源のCO2排出」を特定し、電化や水素転換、CCUSなどの具体的対策を通じた削減戦略の重要性を提示しています。

2. 国際基準（RE100/SBT/CDP）に準拠した海外証書の最新動向と調達要件の整理

グローバル展開する企業に不可欠なI-RECなどの海外証書について、最新の国際ルールを網羅。特に、報告年度から21ヶ月以内という「ヴィンテージ制限」や、中国・台湾における発行基準の変更など、RE100/SBT/CDPの報告実務に直結する最新の市場動向と調達の留意点をまとめています。

3. 国内非化石証書市場の価格高騰リスクと、2027年度を見据えた「賢い調達」への転換

国内の非化石証書市場において、2027年度から予定されている下限価格の引き上げやFIT上限価格の撤廃によるコスト増のリスクを指摘。供給が逼迫する非FIT証書の動向を踏まえ、制度変更に左右されない安定的なScope2削減を実現するための「設計図」と戦略的なアクションプランを提案しています。

「Carbon EX Insights」とは

「Carbon EX Insights」は、国内外のカーボンクレジット・証書・規制や制度に関するタイムリーな市場動向を、月次レポート・ウェビナー・メールマガジンなどで多角的に発信する情報サービスです。

Carbon EXが培ってきたデータ基盤と専門家ネットワークを活かし、1000社以上のリアルな声をベースに、多くの企業が必要とする専門的な知見に基づく最新情報や戦略策定を支援しています。導入企業は、制度変更への対応力向上、2030年に向けたロードマップ策定、市場価格の読み解き、資料作成の効率化などの課題解決に活用しており、アップデートの多い市場の動きを効率的に定点観測できるメリットを高く評価しています。

「Carbon EX Insights」の詳細・登録

https://carbonex.co.jp/service/carbonex-insights#contact

「Carbon EX」について

1. 世界の幅広いカーボンクレジットの取り扱い

ボランタリーカーボンクレジット、J-クレジット、非化石証書、海外の再エネ証書など幅広いクレジットの販売・購入が可能です。日本語・英語版の両方があり、海外企業も利用することができます。また、24時間/365日、世界中のカーボンクレジットにアクセスが可能です。

2. カーボンクレジットの高い信頼性

Carbon EXでは、KYC*などの審査プロセスを実施します。また、高品質なボランタリーカーボンクレジットを取り扱う取引所として、クレジットの評価機関・企業と連携をすることでクレジットの品質を担保します。

3. カーボンクレジットの創出や購入コンサルティングを提供

国内外のボランタリーカーボンクレジット創出事業者への支援や、お客さまの目的・ニーズに合わせて、クレジットの種類解説や提案を実施します。自社のクレジットオフセットの取り組みを外部公表することによるPR・ブランド向上を支援します。

さらに、Carbon EXで売買したカーボンクレジットは、CO2排出量見える化・削減・報告クラウドサービス「ASUENE」と連携させることで、お客さまの利便性を高めて、適切なカーボンクレジットによるオフセットの提案・コンサルティングサービスの提供が可能です。

Carbon EXについて

会社名：Carbon EX株式会社

代表者：西和田 浩平、竹田 峻輔

所在地：東京都港区虎ノ門1-10-5 KDX虎ノ門一丁目ビル WeWork 4階

資本金：4億円（資本準備金を含む）

株主構成：アスエネ株式会社 51%、SBIホールディングス株式会社 49%

URL：https://carbonex.co.jp