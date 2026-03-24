仮想通貨トレードをデータで支援、AIによる価格予測サービス「PreDEX AI」提供開始

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AZ Wave Lab（本社：日本）は、AIを活用した仮想通貨市場の分析・予測サービス「PreDEX AI（プレデックスAI）」の提供を開始したことをお知らせいたします。本サービスは、仮想通貨市場における情報の複雑性や判断の難しさといった課題に対し、データに基づいた意思決定を支援することを目的としています。

■ サービス概要

PreDEX AIは、複数の市場データを統合し、独自に設計した分析ロジックにより仮想通貨市場の状況を可視化するAI分析プラットフォームです。価格推移、出来高、ボラティリティ、トレンドなどのデータを総合的に解析し、ユーザーが市場を多角的に把握できるよう設計されています。

本サービスでは、将来の価格動向に関する分析結果や、市場の変化を捉えるための各種分析指標を提供します。これにより、ユーザーは自身の投資判断における参考情報として活用することができます。

さらに、短期間で注目度が高まっている銘柄の動向を把握する機能を通じて、市場の変化を効率的に捉えることが可能です。情報の断片ではなく、複数の指標を横断的に確認できる点も、本サービスの特徴のひとつです。

▼ サービスURL

PreDEX AI

https://predexai.com/ja/

PreDEX AI紹介

https://predexai.com/ja/ai-crypto-prediction

サービス/ロードマップ資料

https://www.azwave.jp/predexai/

■ 提供機能（概要）

本サービスでは、データに基づく仮想通貨分析を誰でも活用できる環境を提供します。

・市場データの統合分析

価格、出来高、トレンドなど複数のデータを横断的に分析し、全体像を把握しやすい形で提供します。

・価格動向に関する分析情報

過去データや市場状況に基づいた分析結果を提示し、今後の動きを考えるための参考情報を提供します。

・分析指標の可視化

市場の変化を捉えるための複数の指標を分かりやすく表示し、判断材料として活用できます。

・注目銘柄の抽出

短期間で関心が高まっている銘柄の動向を整理し、市場の流れを把握する支援をします。

■ サービスの特徴

本サービスは、主観や感覚に依存しないデータ分析を軸とした情報提供を行う点に特徴があります。AIを活用した分析により、多様な市場データを整理し、ユーザーが理解しやすい形で提示します。

また、インターフェースは直感的に操作できる設計となっており、専門的な知識を持たないユーザーでも利用しやすい一方で、詳細な分析情報も提供することで、幅広いユーザー層に対応しています。

主な特徴は以下の通りです。

・データに基づく客観的な情報提供

感情や主観に左右されない分析結果を提示

・シンプルで直感的なUI

初心者でも扱いやすい設計

・多角的な市場把握

複数の指標を組み合わせた分析

・継続的な改善とアップデート

市場環境の変化に対応した機能改善

■ Early Member Programについて

本サービスでは、正式な有料プランの提供に先立ち、Early Member Programを実施しています。本プログラムは、サービス初期段階から参加するユーザーに対し、一定の特典を提供するものです。

Early Memberとして登録したユーザーには、有料プラン開始後における一部機能の一定期間無償提供や、新機能への優先的なアクセス機会などが提供される予定です。

主な提供内容は以下を予定しています。

・一部機能の期間限定無償提供

・新機能への優先アクセス

・開発中機能の先行利用機会

なお、提供内容や条件は今後変更される可能性があります。

■ 今後の展開

今後は、対応銘柄の拡充や分析機能の強化に加え、ポートフォリオ管理機能の検討、モバイル環境への最適化など、ユーザーの利便性向上に向けた開発を進めてまいります。

具体的には、以下のような取り組みを予定しています。

・対応銘柄およびデータソースの拡充

・分析精度向上のためのロジック改善

・ユーザーインターフェースの継続的な改善

・外部サービスとの連携機能の検討

■ 開発背景

仮想通貨市場は、高いボラティリティと情報量の多さから、多くの投資家にとって魅力的である一方、適切な判断を行うことが難しい市場でもあります。特に、SNSや短期的な価格変動に影響されやすい環境では、客観的な根拠に基づかない意思決定が行われるケースも少なくありません。

また、市場は24時間365日動き続けており、常に最新の情報を把握し続けることは容易ではありません。こうした背景から、多くのユーザーが情報収集や分析に時間的・心理的な負担を感じている状況にあります。

このような状況において、より客観的かつ継続的に市場を分析し、判断の材料となる情報を整理・提供する仕組みの必要性が高まっています。

▼ 開発者コメント

仮想通貨市場においては、情報の多さと変化の速さから、冷静な判断を維持することが難しい場面が多くあります。そのような中で、客観的なデータに基づいた判断材料を提供することが重要であると考え、本サービスの開発に至りました。

PreDEX AIが、ユーザーの意思決定を支える有力な選択肢となることを目指しています。また、継続的な改善を通じて、より信頼性の高い情報基盤の構築に取り組んでまいります。

■ 運営情報

開発・運営：AZ Wave Lab（アズウェブラボ）

URL：https://www.azwave.jp/ja/

X：https://x.com/PreDEX_AI

所在地：日本

事業内容：AI開発、Webサービス開発、データ分析関連事業

■ 本件に関するお問い合わせ先

AZ Wave Lab（担当：開発・マーケティング）

contact@predexai.com

■ 免責事項

本サービスは情報提供を目的としており、特定の金融商品の売買を推奨または勧誘するものではありません。また、掲載情報の正確性や完全性を保証するものではなく、これらの情報に基づいて生じたいかなる損害についても責任を負いかねます。最終的な投資判断は、利用者ご自身の責任において行ってください。

PreDEX AIは、仮想通貨市場における情報活用の在り方を見直し、より多くのユーザーが客観的な視点で市場を捉えられる環境の提供を目指してまいります。