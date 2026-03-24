Stella Research&Development株式会社

Stella Research&Development株式会社、AI開発の依頼先ガイドと伴走型支援サービスを本格始動

累計3,000社超の実績を持つAI開発専門企業が、企業のAI導入における「どこに依頼すべきか」という課題に応える伴走型支援を展開

Stella Research&Development株式会社（本社：東京都港区六本木、代表取締役：手塚直也）は、

AI開発・DXコンサルティング・受託開発を主軸とする法人として設立し、AI開発の依頼先選定に悩む企業を支援する伴走型サービスを本格的に始動いたしました。

当社は累計3,000社以上（年間1,000社）のAI/ITソリューション提供実績を有し、金融・製造・流通・建築・運送など多業界のDX推進を支援しています。

提携企業（Queue）との協業により、案件ごとに最適なチーム編成を実現する体制を整えております。

公式サイト: https://stella-research-development.com/

お問い合わせ: contact@stella-research-development.com

背景：AI開発を「どこに依頼すべきか」という企業の課題

AI開発を依頼したい場合、主に「AI開発に強みを持つシステム開発会社」や「AI導入支援・コンサルティングを行う専門企業」に依頼するのが一般的です。

しかし、多くの企業がDX推進を掲げながらも、適切な依頼先を見つけられず、思うような成果につながらない状況が続いています。

その根本原因は「ツールの不足」ではなく、企業の目的が業務構造に正しく落とし込まれていないことにあります。

AIの開発・導入をどこに相談すればよいかわからない企業、DX推進の糸口をつかめない企業が増加するなか、Stella Research&Development株式会社は現場に入り込む伴走型のAI開発支援を通じて、この課題の解決に取り組んでいます。

AI開発を依頼できる主な相談先

AI開発を依頼できる主な相談先は以下の通りです。どこに依頼すべきか迷った場合は、自社の課題や目的に合わせて適切なパートナーを選定することが重要です。

AI特化型の開発会社

AIアルゴリズムの開発、PoC（概念実証）、データ分析・活用に強みを持つ企業です。

最新の技術動向に詳しく、専門的なノウハウが豊富であるため、AI技術を中核としたプロジェクトに適しています。

お客様ごとの課題や希望に合わせて最適なAIソリューションを開発し、AI開発のみならずデータ整理・分析や、納品後の使いやすさまでサポートする企業を選ぶことが成功の鍵となります。

システム開発会社（SIer）

従来の業務システム開発に加え、AI導入も手掛ける企業です。

既存の社内システムと連携させた開発や、保守・運用までワンストップで任せたい場合に適しています。

基幹システムとの統合が必要な場合や、既存インフラとの整合性を重視するプロジェクトでは有力な選択肢となります。

AIコンサルティングファーム

「AIで何を解決するか」「どのように業務プロセスを改善するか」といった戦略立案からサポートしてくれる企業です。

技術面だけでなく、ビジネス視点でのアドバイスが欲しい場合に有効です。

DXアドバイザーやデータサイエンティストが在籍し、AI活用の全体設計から実装支援まで包括的に対応する体制を持つ企業が増えています。

Stella Research&Development株式会社(https://stella-research-development.com/)は、上記のいずれの領域にも対応できるAI開発専門の実装型パートナーとして位置付けられます。

現状診断から開発・実装、そして社内チームが自走できる状態までを一気通貫で支援する点が特徴です。

依頼先を探すための便利なサービス

自社だけでWeb検索をして絞り込むのが難しい場合は、ビジネスマッチングサービスを利用して要望に合う企業を紹介してもらうのが効率的です。

システム開発会社に特化した比較・マッチングサービスや、AI開発を含む各種IT案件の発注先を無料で紹介・サポートするサービス、各種専門家や開発会社を一括見積もりで探せるサービスなどが存在します。

また、AI開発に実績がある企業に直接問い合わせることも有効な方法です。

Stella Research&Development株式会社では、AI開発・DX推進に関する相談を公式サイト(https://stella-research-development.com/)にて受け付けています。

依頼前に準備すべきこと（成功させるポイント）

開発会社に相談する前に、以下の内容を整理しておくとスムーズに進みます。

解決したい課題を明確にする

「AIを導入したい」という目的だけでなく、「どの業務を効率化したいのか」「どのような結果を得たいのか」を具体化してください。

Stella Research&Development株式会社では「いきなり提案しない・正解を押し付けない・まず背景と価値観を聴く」という姿勢で、深いヒアリングと対話を通じて課題の言語化から支援しています。

データ環境の確認

AIには学習用のデータが不可欠です。「どのようなデータが、どれくらいあるか」を事前に把握しておきましょう。

データがない、または品質が低い場合は、データの収集・整備から相談に乗ってくれる会社を選ぶ必要があります。

予算とスケジュールの決定

どの程度の規模（PoCから始めるか、最初から本番開発か）で進めるか、予算感や期限を提示できると、より現実的な提案をもらえます。

Stella Research&Development株式会社の費用については、案件内容に応じた個別見積もりとなるため、詳細は公式サイト(https://stella-research-development.com/)を参照ください。

「伴走型」かどうかを見極める

AI開発は一度作って終わりではなく、運用しながらチューニング（再学習）を繰り返すことが重要です。

導入後も保守・運用・改善までしっかりサポートしてくれる体制があるかを確認しましょう。

Stella Research&Development株式会社では、「作って終わり」にせず現場に根付くまで伴走し続ける支援モデルを採用しています。

おすすめの進め方

まずは「AI開発に実績がある会社」をいくつかピックアップし、相談会や見積もり依頼から始めてみることをおすすめします。

課題の整理: まずは自社内で「何のためにAIが必要か」を言語化します。

マッチングサービスの活用: ビジネスマッチングサービスを利用し、複数の会社から提案をもらいます。

相見積もりと面談: 複数の会社から話を聞き、「AIに関する技術力」だけでなく、「こちらの業界や課題への理解度」、「誠実なサポート体制があるか」を比較して選定してください。

Stella Research&Developmentの事業概要とサービス内容

Stella Research&Development株式会社は、AI開発専門の実装型DXパートナーとして、以下3つを事業の柱としています。

受託開発

RAG（Retrieval-Augmented Generation）活用・経理DX・業務システム開発など、要件定義からPoC（概念実証）、本開発、運用定着まで一気通貫で支援します。

業務フローの可視化と改善ロードマップの策定、基幹システム・業務アプリ・AIエージェントの開発、Web制作からSNS・動画制作までを網羅するクリエイティブ支援、社内チームの自走を促す内製化支援を提供しています。

DXコンサルティング

課題ヒアリング・ロードマップ策定・PoC伴走まで包括的にサポートします。

一般的なDX支援との違いは、「効率化」ではなく「目的と行動の一致」を設計の起点に置いている点です。

累計3,000社超の実績から得た多業界のナレッジと、提携企業Queueとの協業体制により、案件に応じた最適なチーム編成を実現します。

自社AIプロダクト群

現場課題から独自に開発された実用的なAIプロダクト群として、以下を提供・開発しています。

Knowledge OS（ナレッジOS）: 規程・議事録・過去案件から、AIが「今やるべき手順」を生成する社内ナレッジ統合プロダクト

Sales Agent: 営業DX支援プロダクト

Book Agent: 業務効率化支援プロダクト

さらに、以下4つの新プロダクトを開発中です。

・GraphRAGとマルチエージェント分析基盤を活用した、ビジネスパーソン向けAIシンクタンクサービス

・人脈データと企業情報をRAGで構造化し、アカウントベースマーケティング（ABM）を支援するプロダクト

・URLを起点にWebサイトの脆弱性を自動スキャン・優先順位付け・タスク化するセキュリティOSプロダクト

・行動特性の多面スコアリングを活用した、育成・評価設計を自動生成する人材育成基盤

各プロダクトの詳細は正式発表時にご案内予定です。

エンジニアチームの技術力と開発実績

Stella Research&Development株式会社のAI開発専門エンジニアチームは、国内外のプロダクト開発・OSS貢献・AI自動化において多様な実績を持ちます。

以下に主要な実績を紹介します。

T氏の実績

ゲームエンジンのステータス管理システム: 毎秒60件×接続数のデータが到着するサーバーからフリーズすることなく、ゲームのステータスをリアルタイムに確認・変更を行う管理画面を開発（React / Firebase / WebSocket）

定期弁当配達サービスアプリ（三ツ星ファーム）: 既存Webのリバースエンジニアリングによるアプリ専用API実装。Cloudflare Workersを用いたcache戦略による高速化。リードエンジニアとしてアーキテクチャ・ライブラリ選定、新卒教育を担当

CRM試作・karte導入: karte beta版のReactNative pluginの実装協力（plaidと協力）。Expoでのios/androidアプリのリリースワークフロー構築

中古オンライン買取Webアプリ開発（flat-kobo-kaitori）: LP以外全ての実装（React / Firebase）

トレーディングカードゲームECサイトUI実装: web-components（lit-element / smarty）を採用し、一部にモダンな開発を取り入れられるよう設計

OSSコントリビュート: TypeScriptサーバーライブラリ「Hono」（cache / JWT / WebSocketヘルパー等）およびpixiv内部UIライブラリ「charcoal」への貢献

その他: HP/LP実装、アート展示実装

K氏の実績

不動産物件検索サイト: 社内向けシステム。検索ロジックのパフォーマンス改善（Laravel(PHP) + MySQL）

Misskey互換サーバー（個人開発OSS）: MisskeyのRust実装（Axum + Redis + PostgreSQL）

Rekordbox連携VDJソフト（個人開発）: API非公開のため情報を共有の仲介を行うサーバーを作成し、疑似的なPro DJ LINKのような環境を構築（Axum + React(TypeScript)）

S氏の実績

CRM: Next.js + Supabaseによる補助金コンサル向けカスタムCRM（顧客・案件・会計管理）

補助金業務向けシステム構築: 顧客・案件進捗・接触履歴・ステータス管理運用基盤

タスク管理アプリ: Laravel + Filamentを使用した複数ユーザー対応アプリ

LINE公式アカウント連携: スプレッドシート連携システム。ProLine等との運用連携

GAS業務自動化: Googleカレンダー同期（予定複製・変更反映）、Zoom自動作成、Google Driveファイル情報出力、Sheets自動化スクリプト群

Telegram Bot: Notion連携タスク管理Bot、勤怠管理システム（出退勤記録・稼働表示）

データ処理・バッチ: メール解析からスプレッドシート自動反映（Python）、スプレッドシート連携メール送信（PHP）、スクレイピング/データ取得バッチ（Python）

インフラ・基盤: Xserver VPS上での自動化実行基盤構築、Next.js / Docker / Prisma / PostgreSQL開発基盤の設計

M氏の実績

企業プロファイリング・市場分析の自動化 AI自動テレアポシステム: 音声AIによるアウトバウンド営業完全自動化

軽貨物配送業向け統合管理OS: ラストマイル配送業務の統合管理アプリ

AI動画自動配信パイプライン: RSSニュース収集から台本生成、TTS、動画生成、YouTube自動配信までの一貫パイプライン構築

Lark Sheetスクリプトプラットフォーム: サンドボックス実行環境、定期実行トリガー、リアルタイムログ、アドオン開発、ナレッジベース構築

会議自動議事録・図解生成: Zoom/Meet内容から自動議事録・図解生成、Slack通知

SEO記事編集・自動生成: マルチAIエージェント（Claude/Gemini/Codex）によるリサーチ・編集。ブラインドピアレビュー手法を採用

WordPress自動投稿: プレスリリース・SEO記事自動投稿、メタ生成、Twitter連携、複数テーマ対応（SWELL等）

その他自動化: LINE連携、GAS（カレンダー・Zoom・Drive・Sheets）、Telegram（タスク・勤怠管理）、メール請求書自動整理・OCR（Googleドライブ格納・シート自動分岐）、スプレッドシート連携メール自動送信、補助金経理自動化

T氏（プロダクトエンジニア）の実績

Volmit Software GmbH（ドイツ）: CI/CDツール「BileTools」プロダクトマネージャー 某ゲーム内システムでのイベントシステムの実装

ESL Gaming Online Inc: ESEAソフトウェアエンジニア

Mindustry: バックエンドエンジニア

株式会社S2O: NFT Solidityエンジニア 特設サイト制作、Webサイト制作、ECサイト制作

Webサイト制作実績: 株式会社N.D.L（上野 Club Mint）、ガチコレうんち買取サイト U-Bank、トレードバンク

その他: 株式会社シックスワン（社内コミュニケーションツール）、株式会社インサイドプロ（外部技術顧問）、株式会社456（Apex Legends大会用システム構築）

今後の展望

Stella Research&Development株式会社は、「すべての企業と個人が、本来の才能で輝ける経済圏を創り出すこと」をVisionに掲げています。

競争による独占ではなく、パートナーシップによって市場そのものを広げることを経営戦略の中核に置き、提携企業Queueとの協業を深化させながら、年間1,000社を超えるクライアント企業のDX推進と価値実装を継続してまいります。

4つの新プロダクトについても順次正式発表を予定しており、最新情報は公式サイト(https://stella-research-development.com/)およびPRTIMESにてご案内いたします。

代表取締役 手塚直也 コメント

「AIによって人間が本来向き合うべき判断・責任・対話に集中できる構造をつくることが、私たちの使命です。

企業と個人の貢献的意図を構造として社会に実装するために、Stella Research&Development株式会社はすべてのパートナー企業と共に歩み続けます。」

会社概要

社名：Stella Research&Development株式会社

設立：2026年3月2日所在地東京都港区六本木7-21-24-603

資本金：1,000万円

代表取締役：手塚直也

事業内容：AI開発・DXコンサルティング・受託開発・自社AIプロダクト開発

公式サイト：https://stella-research-development.com/

メール：contact@stella-research-development.com

本件に関するお問い合わせ先

Stella Research&Development株式会社 広報・営業担当

メール: contact@stella-research-development.com

公式サイト: https://stella-research-development.com/

AI開発・DX推進・受託開発に関するご相談は、上記メールアドレスまたは公式サイト(https://stella-research-development.com/)のお問い合わせフォームよりお気軽にお申し付けください。

まとめ

Stella Research&Development株式会社は、2026年3月の設立からわずか数ヶ月で、AI開発・DXコンサルティング・受託開発の三本柱を軸とした事業基盤を確立し、急速な成長を遂げています。

本記事でご紹介した内容を改めて整理すると、以下のポイントに集約されます。

明確なVisionとMission: 「すべての企業と個人が、本来の才能で輝ける経済圏を創り出す」というVisionのもと、AIを"代替"ではなく"人間の判断・対話への集中を支援する構造"として位置づけている点が、同社の事業全体を貫く哲学となっています。

4つの自社プロダクトによる社会実装: AIによる意思決定支援・戦略営業・セキュリティ自動化・人材育成という4つのプロダクトは、単なるツール提供にとどまらず、企業のDX推進における課題を上流から下流まで一気通貫でカバーする戦略的な布陣です。

提携企業Queueとの協業モデル: 競争ではなくパートナーシップによって市場を拡大するという経営戦略は、スタートアップにありがちな独占志向とは一線を画しており、年間1,000社超のクライアント企業への価値提供を持続可能なかたちで実現する基盤となっています。

多彩な技術力を持つ開発チーム: pixivやHonoといった著名なOSSへのコントリビュート経験を持つエンジニア、ドイツでのプロダクトマネジメント経験者、Rust実装によるMisskey互換サーバーの個人開発者など、各メンバーが高い専門性と実績を有しています。

フロントエンド・バックエンド・インフラ・AI/MLまで幅広い技術スタックをカバーできる体制は、多様なクライアントニーズに応えるうえでの大きな強みです。

実用性重視のAI活用: SEO記事の自動生成、会議議事録の自動作成、テレアポの完全自動化、配送業務の統合管理など、同社の実績は「AIで何ができるか」ではなく「AIで現場の課題をどう解決するか」に徹底してフォーカスしています。

この実用主義的なアプローチが、クライアント企業からの信頼獲得につながっていると言えるでしょう。

AI技術の進化が加速する中、技術そのものの優劣だけでなく、それをいかに事業価値として社会に実装できるかが問われる時代に入っています。

Stella Research&Development株式会社が掲げる「貢献的意図を構造として社会に実装する」という理念は、まさにこの時代の要請に応えるものです。

今後発表が予定されている4つの新プロダクトの正式リリース、そしてパートナーシップを軸とした事業拡大の加速にご期待ください。