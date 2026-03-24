【通信品質課題を解決】IP電話・CTIの安定稼働を実現する法人向けISP「Alivenet ISP」提供開始

株式会社アライブネット

■サービス概要

Alivenet ISPは、NTTドコモビジネス株式会社が提供する「OCN光 IPoEサービス」を採用した、

法人向け次世代インターネット接続サービスです。従来のPPPoE接続方式で発生していたインターネットの混雑（輻輳）を回避し、時間帯に左右されにくい安定した高速通信を実現します。

法人向け高品質回線としては低コスト水準で提供し、企業の通信インフラの最適化に貢献します。

■背景（社会課題）

企業のデジタル化が進展する中、Web会議やクラウドサービス、IP電話、CTIシステムなど、

リアルタイム性を求められる通信の重要性が高まっています。

一方で、従来のインターネット接続環境では、夕方や夜間の混雑時間帯に通信速度が低下し、

音声品質の劣化や業務システムの応答遅延といった課題が発生しています。

これらは企業の生産性や顧客対応品質に直結する、重要な社会的課題となっています。

■開発背景・強み

当社はコンタクトセンターソリューション事業を展開しており、IP電話やCTIシステムの安定稼働に不可欠な通信品質の重要性を、現場レベルで深く理解してきました。

Alivenet ISPは、こうした実務知見をもとに、音声品質やリアルタイム通信に配慮したネットワーク環境の実現を目的として提供するサービスです。

■主な特徴

【1】混雑を回避する安定品質

IPoE接続方式により、網終端装置の混雑を回避し、時間帯に左右されにくい安定通信を実現します。

【2】IP電話・CTIの安定稼働を支援

先行導入企業において通信の安定性向上を確認しており、音声品質の改善や業務効率向上に寄与しています。

【3】固定IPアドレスを標準提供

固定IPアドレスを1つ標準付与。IP8、IP16などの拡張にも対応可能です。

【4】簡単・スピーディな導入

導入前のヒアリングから設定支援まで一貫してサポートし、スムーズな導入を実現します。

【5】NTTドコモビジネス基盤の安心品質

高品質な通信基盤を活用し、安定したサービス提供を実現しています。

■料金体系

【標準プラン】

月額料金：8,000円（税別）

コストを抑えつつ、安定した通信環境を実現

【ワイドプラン】（推奨）

月額料金：10,000円（税別）

OSアップデート通信などを分離し、業務通信の安定性をさらに向上

初期費用：4,200円（税別）

契約期間：3年

■対応環境

NTT東日本・NTT西日本が提供するフレッツ光回線に対応

※光コラボレーション回線では利用不可

■導入検討について

導入可否の確認や簡易診断も可能です。

現在の通信環境に課題をお持ちの企業様は、お気軽にお問い合わせください。

■ご利用にあたっての注意事項

本サービスはベストエフォート型のサービスであり、通信速度や品質、改善効果を保証するものではありません。

ご利用環境や回線状況、接続機器等により通信品質は変動する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

■会社概要

株式会社アライブネット

所在地：東京都渋谷区渋谷3-19-1 オミビル7F

代表取締役：松尾直樹

設立：2001年12月12日

URL：https://alivenet.com/

■サービス詳細

https://alivenet.com/service/alivenet-isp/

■お問い合わせ

株式会社アライブネット

事業推進部 担当：金本

TEL：03-6837-6290

Mail：ccs_sales@alivenet.com