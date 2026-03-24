株式会社LOOV

最適な解説／説明体験の自動化を実現するVideo Agentを展開する、株式会社LOOV（本社：東京都目黒区、代表取締役CEO：内田雅人、以下当社）は、2026年4月8日（水）～10日（金）に東京ビッグサイトで開催される「Japan DX Week 春 2026」内の展示会「第9回 AI・業務自動化 展［春］」に出展することをお知らせします。

本展示では、営業・マーケティング・採用などのあらゆる領域における説明・提案業務を自動化するVideo Agentのデモンストレーションを通じて、業務効率化と成果最大化を実現する具体的な活用方法をご紹介します。

●出展の背景

Video Agentを提供する株式会社LOOV、Japan DX Week 春 2026 内「第9回 AI・業務自動化 展［春］」にブース出展

近年、企業のDX推進に伴い、営業やマーケティング、採用活動においても業務効率化や人的リソースの最適化が求められています。一方で、商談や資料説明、会社説明、オンボーディングなどの「伝える業務」は依然として属人化しやすく、再現性やスケーラビリティの観点で課題を抱えています。

当社は、AIを活用して“人が話すように説明する”Video Agentを簡単に作成・活用できるソリューションの提供を通じて、こうした課題の解決を支援してきました。本展示では、説明業務の自動化による業務DXの実現イメージを、実際の活用シーンを交えてご紹介します。

【事前来場登録（無料）】

https://www.japan-it.jp/spring/ja-jp/register.html?code=1621110559820239-OI4

【出展概要】

・展示会名：Japan DX Week 春 2026 内「第9回 AI・業務自動化 展［春］」

・会期：2026年4月8日（水）～4月10日（金）

・時間：10:00～17:00

・会場：東京ビッグサイト 東7ホール

・当社ブース位置：E35-50

・公式サイト：https://www.japan-it.jp/hub/ja-jp/lp/vis/spring/dx.html

●当社出展内容

ブースでは、以下の内容をご体験いただけます。

- 顧客属性や閲覧状況に応じて最適な説明を行う「Video Agent」のデモ- 営業・マーケティング・HR・CS領域における活用事例- 録画データや資料を活用した動画生成・シナリオ自動化のデモ- 説明業務の属人化を解消し、成果の再現性を高める運用イメージ

営業DXや業務自動化を検討されている企業様に向けて、具体的な導入・活用イメージをご案内いたします。当日は特別なノベルティもご用意していますので、ぜひお誘い合わせの上当社ブースへお越しください。

●あらゆるシーンで利用が可能な Video Agent

Video Agentとは

当社は、AIを活用して各顧客の属性に応じたプレゼンを自動化する「Video Agent」を簡単に作成/活用することができるソリューションを提供しています。Video Agentを活用することで、工数をかけずに顧客ごとに適切な情報を提供することが可能になることに加え、視聴データや顧客データを取得・活用することで、企業のDXの促進を図れるため、サービス開始から2年で導入企業は200社を突破しています。

営業やマーケティング、カスタマーサクセス領域を中心とした顧客向けの「プレゼン自動化」のみならず、採用時の企業説明会やカジュアル面談、入社後のオンボーディングといったHR業務、さらに、代理店や販売店向けのオンボーディングやトレーニングなどの幅広い領域の業務効率化、成果向上をご支援します。

・サービスサイト：https://loov-video.com/

● 会社概要

私たちは「人にしかできない仕事をアップデートする」をPurposeに掲げ、プレゼンや解説といった、従来は人にしか出来ないと考えられてきたコミュニケーションを、デジタル上で自動化することを実現するスタートアップ企業です。

近年、日本のビジネス環境では、DX（デジタルトランスフォーメーション）が加速し、業務の効率化や人的リソースの最適化が重要視されています。その中で、企業のプレゼンテーションや解説業務自体の自動化に対するニーズも高まりつつあります。Video Agent「LOOV」は、こうした市場の変化に対応し、企業の情報伝達をよりスムーズかつ効果的に行うための革新的なソリューションです。

Video Agentは、AIを活用して“人が話す”ようなプレゼンテーションや解説を自動で行うソリューションです。営業資料の説明、カスタマーサポート、PR、IR活動、社員教育、オンボーディング、さらには採用活動まで、幅広い分野で活用可能です。これからの企業活動において、「伝える」ことをもっとスマートに、もっと効果的に。Video Agentがその未来を支えます。

2024年には、週刊東洋経済が発表する「『すごいベンチャー100』 2024年最新版」に選出されています。(※1)2025年には、アジア太平洋地域で影響力を持つテクノロジー専門誌 CIOReview APAC が選出する「TOP SaaS DEVELOPMENT SERVICE IN APAC 2025」を受賞いたしました。(※2)

※1 「すごいベンチャー100」2024年最新版・全リスト（東洋経済オンライン）：https://toyokeizai.net/articles/-/824233

※2 CIOReview APAC「LOOV: Powering The Intelligent Evolution Of Enterprise Communication」：https://www.cioreviewapac.com/loov

会社名 株式会LOOV（ルーブ）

代表者 代表取締役CEO 内田 雅人

所在地 〒152-0002 東京都目黒区目黒本町2-4-4

設立 2022年4月

事業内容 Video Agent「LOOV」の研究開発・提供

URL https://www.loov.co.jp/