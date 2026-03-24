地域密着型IT支援「デジサポ＋」長野県飯田エリアでサービス開始

長野システム開発株式会社

長野システム開発株式会社（本社：長野県上伊那郡宮田村、代表取締役：細田隼平）は、地域密着型IT支援サービス「デジサポ＋（プラス）」を2026年3月12日より長野県飯田市および周辺地域にて提供開始しました。あわせて同日、サービスサイトを公開しました。

本サービスは、地域企業のITトラブル対応やIT環境整備を支援するもので、飯田エリアを出発点に、今後は南信地域、将来的には長野県全域へのサービス提供エリア拡大を目指します。

■地域企業のIT担当者不足という課題

デジサポ＋（プラス）

地方企業では、IT担当者の不在や、PC・ネットワークトラブル対応の属人化、DX推進の遅れといった課題が顕在化しています。

特に中小企業においては、IT専任担当者を配置できないケースも多く、実際には「メールが送れない」「インターネットがつながらない」といった日常的なトラブルに対しても、社内で対応できず業務が止まってしまう場面が少なくありません。

また、ITに詳しい特定の社員に対応が集中し、その担当者が不在の場合には対応できないといった属人化も発生しています。

こうした状況の中で、「どこに相談すればよいか分からない」「都度業者を探すのが負担」といった声も多く聞かれます。

そこで、地域企業が日常的にITについて相談できる環境を提供するため、本サービスを開始しました。

デジサポ＋について

「デジサポ＋」は、地域企業のIT環境を支援するITサポートサービスです。

主な提供内容は以下の通りです。

・パソコン・IT機器のトラブル対応

・ネットワーク・Wi-Fi設定

・IT機器の導入・初期設定

・メール・業務システムに関するトラブル対応

・IT相談窓口

電話・リモート・訪問を組み合わせたサポートにより、企業ごとの状況に応じた柔軟な対応を行います。

サービスサイトについて

本サービスの提供開始にあわせて、サービスサイトを公開しました。

サイトでは、企業が抱えるIT課題に応じて相談しやすいよう、

・ポータルページ

・エリア別ページ

・課題別ページ

の3層構造で情報提供を行っています。

これにより、地域企業が自社の状況に応じて適切な相談先にアクセスできる導線を整備しています。

【サービスサイト】

https://3810.jp/iida/

https://3810.jp/iida/pc/

今後の展開

まずは飯田エリアでの運用を進めながら、南信地域への展開を図り、将来的には長野県全域へのサービス提供を目指します。

飯田支店を拠点に、地域企業にとって「ITの相談先」として機能する体制を構築し、地域全体のIT活用およびDX推進を支援していきます。

【会社概要】

会社名：長野システム開発株式会社

所在地：〒399-4301 長野県上伊那郡宮田村5672-2

（デジサポ＋：〒395-0044 長野県飯田市本町4丁目1283-1）

代表者：代表取締役 細田 隼平

設立：2010年4月28日

事業内容：

・WEBサイト制作・WEBマーケティング

・システム開発・保守

・ITコンサルティング・IT保守サービス

・OA機器・ソフトウェア販売

・教育事業（プログラミング教室等）

コーポレートサイト：

https://naganosd.com/company/

【認証・所属団体】

ISO27001（ISMS）認証取得（認証登録番号：ISMS/0393）

一般社団法人 長野県情報サービス振興協会

一般社団法人日本IT団体連盟 所属 ほか