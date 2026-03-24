100店舗参加の福岡最大級ハシゴ酒フェス『酒飲め福岡』開催中、2,000円の参加チケットに対して1,500円分を還元する72時間限定『酒飲め福岡 大還元祭』を3月24日16:00より開始

株式会社ＳＡＫＥＢＩ酒飲め福岡 3/18～3/29開催 イメージ画像

福岡市内約100店舗が参加する福岡最大級のハシゴ酒イベント

『酒飲め福岡』（主催：日本酒の学校 福岡赤坂本店）が現在開催中です。

2026年3月18日の開幕以降、薬院・今泉・天神・大名・中洲・春吉・六本松などを中心に、参加者が街を回遊しながら飲み歩きを楽しみ、専用アプリやリストバンドをきっかけに「乾杯じゃんけん」で交流する様子が各エリアで見られています。

こうした自然な交流の広がりをきっかけに、より多くの人が友人と一緒に街へ出る機会をつくる

72時間限定の『酒飲め福岡 大還元祭』

を、2026年3月24日（火）16:00より開始します。

本企画では、3月24日（火）15:00までに参加チケット（2,000円）を購入した方を対象に、期間中（3月24日16時00分~3月27日15時59分）に友達・知人へ紹介し、その紹介経由で相手がチケットを購入した場合、紹介した方（紹介者）に1,500円分を還元します。

※還元の仕組みは各画像を参照

『酒飲め福岡』とは

『酒飲め福岡』は、福岡市内100店舗を巡りながら飲み歩きを楽しめる街回遊型イベントです。

参加者は専用アプリを使って参加店舗を巡り、各店舗に設置されたQRコードを読み取ることでスタンプと来店ポイントを集めながら街を回遊します。

さらに、このイベント最大の特徴が

参加者同士が気軽に交流できる仕組み「乾杯じゃんけん」

です。

街やお店で他の参加者を見つけたら、相手のアプリ上のQRコードを読み取るだけで、

じゃんけんがスタート。負けてもポイントが貯まるので、勝敗を気にせず気軽に声をかけられます。

一人でふらっと参加するのはもちろん、グループ同士でも楽しめる仕組みとなっており、飲食店を巡る楽しさに加えて、

- 気になっていたお店の新規開拓- 偶然出会った参加者との交流- 街全体の一体感

を味わえる福岡発のハシゴ酒イベントです。

参加店舗の位置が地図上でひと目で分かり、効率的な店舗巡りができます。他の参加者のQRコードを読み込むと、乾杯じゃんけんが始まります。

アプリには訪問店舗を一覧で確認できるスタンプラリー画面や、勝率・乾杯回数をスコア化する

アクティビティ画面も搭載。どれだけ乾杯したかが「見える化」される、ゲーム感覚の街歩きです。

訪問した店舗を一覧で確認できるスタンプラリー画面訪問店舗数や勝率、乾杯じゃんけん回数などを数値で可視化できるアクティビティ情報画面

〈ポイントの仕組み〉

来店や乾杯じゃんけんの結果によってポイントが貯まります。

▫️来店時

・一店舗につき：200ポイント

▫️乾杯じゃんけん実施時

・勝ち：30ポイント

・あいこ：20ポイント

・負け：10ポイント

貯めたポイントは景品と交換できます。

たくさん飲み歩いて、たくさん乾杯じゃんけんするほど、交換できる景品の幅が広がる仕組みです。

アクリルマグネットや缶バッチといった気軽なアイテムから、ミニ枡までご用意しています。

景品一部抜粋

景品サンプル

(除菌ウェットティッシュ)

景品サンプル

(アクリルマグネット)

景品サンプル

(缶バッチ)

景品サンプル

(ミニ枡)

知らなかったお店も、安心して新規開拓できる「酒飲めセット」

すでに知っているお店を飲み歩くだけではもったいないです。

今回、提携店が参加者向けに用意してくださった「酒飲めセット」は全て

税込1,000円～2,200円の価格帯。

お通し代やチャージ代があるかどうかもアプリで確認可能です。

各店舗の酒飲めセットやお通し代をアプリで確認できます。

気になっていた"あのお店"や、名前も知らなかった"このお店"までおトクな明朗会計で楽しむチャンス。

例えば、参加チケットを購入し、3店舗を酒飲めセットでハシゴしても

合計で5,000円前後から楽しめる気軽な価格設計になっています。

※参加チケットは開催期間中ずっと有効です

※各店舗での飲食代はチケットに含まれておりませんのでご注意ください

専用リストバンドがもらえる

参加者全員に専用リストバンドを配布します。

街中やお店で参加者同士を一目で見つけられるようになり、

「乾杯じゃんけんしませんか？」の声がけがさらに気軽に。

リストバンドが"話しかけてOK"のサインになるので、一人参加でも安心して交流を楽しめます。

専用リストバンド

※リストバンドは開催期間中「日本酒の学校 福岡赤坂本店」にてお受け取りいただけます。

リストバンドを受け取らず、参加チケットとアプリのみでのイベント参加ももちろん可能です。

参加チケット購入者全員への特典：プレミア日本酒ガチャ券

十四代・而今・新政など、一杯1,500～3,000円以上相当の激レア日本酒が

"必ず"当たるガチャ券を全員にプレゼント。

なかなかお目にかかれないプレミア日本酒を、この機会にぜひお試しください。

日本酒好きの方はもちろん、普段日本酒はあまり飲まないという方にもおすすめです。

※引き換えは、酒飲め福岡開催期間中「日本酒の学校 福岡赤坂本店」にて

ガチャ券ご利用は日本酒の学校 福岡赤坂本店での飲食が必要です。

72時間限定『酒飲め福岡 大還元祭』について

今回実施する

72時間限定『酒飲め福岡 大還元祭』

は、開催中の『酒飲め福岡』をさらに楽しんでもらうための期間限定企画です。

対象となるのは

2026年3月24日（火）15:00までに参加チケット（2,000円）を購入した方のうち、

期間中（3月24日16時00分~3月27日15時59分）に友達・知人へ紹介し、その紹介経由で相手が参加チケットを購入した方です。

対象条件を満たした場合、

紹介した方（紹介者）に1,500円分を還元いたします。

※還元方法はAmazonギフト券を想定

※還元の仕組みは各画像を参照

紹介用URLは

LINE

Instagram

X（旧Twitter）

などで共有可能です。

友人・知人への個別送信だけでなく、SNS投稿として広く発信することもでき、そのURLを経由して新たに参加者が生まれた場合に還元対象となります。

『酒飲め福岡 大還元祭』概要

チケット情報・特典

専用アプリ内の「酒飲め福岡 大還元祭」画面還元のイメージ画像[表1: https://prtimes.jp/data/corp/175350/table/3_1_4d34acfe0b69944df2534297f2a30a43.jpg?v=202603240352 ]

チケットは公式サイト（https://www.sake-nome.info(https://www.sake-nome.info/?from=prtimes_2)）から購入可能です。

購入後は専用アプリをダウンロードして連携。あとはスマホ片手に街を歩くだけとなります。

代表コメント

イベント開始後、想像以上に参加者同士の自然な交流が福岡の街の中で生まれています。

もともと「知らない人同士でも乾杯できる街をつくりたい」という思いから始まったイベントですが、その光景が実際に各エリアで見られていることを嬉しく感じています。

今回の『大還元祭』をきっかけに、さらに多くの方が誰かを誘って街に出るきっかけになればと考えています。

イベント概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/175350/table/3_2_32828c473a07f2e2531ec409958b9868.jpg?v=202603240352 ]「酒飲め福岡」公式ポスター