AI社員を配属できる「BizClaw」提供開始

合同会社AISmart Solutions

AISmart Solutions（所在地：東京都千代田区）は、企業内に“AI社員”のように役割を持たせたAIワークフローを構築できるサービス「BizClaw（ビズクロウ）」の提供を開始しました。BizClawは、経営チーム向けのOpenClaw導入支援サービスとして、Mac mini上でのセキュアな構築、権限設計、監査ログ、既存ツール連携、運用立ち上げまでを一気通貫で支援します。

BizClawのサービス概要は、公式サイトをご覧ください。

https://trybizclaw.com/

人手不足や業務の複雑化が進むなか、企業のAI活用への関心は高まっています。一方で、「業務に組み込めない」「セキュリティや権限設計への不安」「運用が定着しない」といった課題も多く見られます。

BizClawは、AIを単なるチャットツールではなく、業務を担う“AI社員”として設計し、実務に組み込むことを目的としたソリューションです。

Mac mini等を用いたローカル環境にAIワークフローを構築することで、機密データを外部に出さずに運用可能。さらに、アクセス権管理や操作ログの保存により、企業に求められるガバナンスにも対応します。

また、SlackやGoogle Workspaceなどの既存ツールと連携し、日常業務の中で自然にAIを活用できる環境を提供。初期導入では、リサーチや議事録要約などのワークフローを3本構築し、14日間のサポートも行います。

【BizClawの主な特長】

・“AI社員”のように役割を持つAIワークフローを構築できる

・Mac mini上で動くオンプレミス構成に対応

・権限設計および監査ログ機能に対応

・Slack / Google Workspace / iMessage / Lineなど既存ツールと連携可能

・初期ワークフローを3本まで設計・構築（追加可能）

・導入後14日間のハイパーケアサポートを提供

【想定活用例】

・リサーチ業務の効率化、自動化

・ホームページの作成、運用

・営業リストの作成、営業メールの自動化

・SNSコンテンツの作成、自動投稿

・競合の監視、設定した条件での通知

・議事録要約の自動化

・データ分析業務の支援

・既存チャットツールからの業務指示

その他、APIを利用した様々なワークフローを作成することが可能です。

対応業務や導入イメージの詳細は、公式サイトをご覧ください。

https://trybizclaw.com/

【料金・導入プラン】

BizClawのMac mini導入プランでは、Mac miniのセットアップ、OpenClawの初期設定、セキュリティ構成、チャットツール連携、AIエージェント構築、初期ワークフロー設計（3本）、14日間のハイパーケアサポートを含みます。



料金は通常75万円、ローンチ記念価格として" 先着5名様 "まで50万円（税別）で提供しています。AIモデルの利用については、API課金またはお客様が契約されているChatGPT等のサブスクリプションのいずれかで運用可能で、サブスクリプションをご利用の場合は追加の従量課金は発生しません。

また、今後ワークフローの追加や拡張をご希望の場合も、柔軟に対応可能ですのでお気軽にご相談ください。

【今後の展開】

AISmart Solutionsは、AIを活用したソフトウェアおよびハードウェアの設計開発、チャットボットやアプリケーションの開発、AIによるデータ分析サービスを提供しています。

今後も、企業がAIを“使う”段階から、業務を担う“AI社員”として活用する段階へ進めるための支援を強化してまいります。

【お問い合わせ・導入相談】

BizClawでは、企業ごとの業務内容に応じて、どの業務を“AI社員”として任せられるかのご相談を受け付けています。サービスの詳細や導入に関するお問い合わせは、以下の公式サイトよりご確認ください。

自社業務での活用可能性を相談する

https://trybizclaw.com/

【会社概要】

会社名：合同会社AISmart Solutions

所在地：〒101-0032 東京都千代田区岩本町3丁目7－15 VORT秋葉原7 201

URL：https://www.aismartsolu.com/

事業内容：AIを活用したソフトウェア・ハードウェアの設計開発、チャットボット・アプリケーションの開発、AIによるデータ分析サービス