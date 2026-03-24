【新サービス】″今、攻めている企業″だけを厳選した営業リスト『広告出稿企業データベース』提供開始

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株式会社Lister

株式会社Lister（本社：東京都千代田区、代表取締役：永良慶太）は、2026年3月24日より、Web広告を出稿している企業をデータベース化した営業リスト『広告出稿企業データベース』を正式リリースし、提供開始いたしました。



▼サービス詳細・サンプルデータのダウンロード


https://lister.jp/adslist/





詳細を見る :
https://lister.jp/adslist/

■ 開発の背景


一般的な営業リストは企業の基本情報を羅列したものが多く、各社が「今、どれだけ積極的に活動しているか」を把握することができません。


そのため、温度感のわからない先へ手当たり次第にアプローチせざるを得ず、商談化率・受注率が上がりにくい構造的な課題がありました。



「広告出稿企業データベース」は、Web広告に費用をかけている企業をまとめてリスト化。今、積極的に投資をしている企業が一覧になっているので、受注確度の高い営業リストとして活用できます。


■ 「広告出稿企業データベース」の特徴


本サービスは、現在Web広告に予算を投下している企業を独自にデータベース化し、営業リストとして提供しています。


特にこれまで手動でリストを作成していた企業や、感覚でターゲットを選定していた企業にとって、リスト作成工数の大幅な削減が可能です。また、「広告を出せるだけの予算がある企業」を対象とするため、提案の土台が整ったターゲットへの集中的なアプローチが実現します。


■ リストに含まれる情報


- 独自の広告予算スコアおよびランキング
- 企業HP・電話番号・メールアドレス・事業内容・法人番号・従業員数・所在地 など

上記の情報を収録しており、フォーム営業(https://db.lister.jp/ex)やテレアポなどの営業施策にそのままご活用いただけます。





サービスの詳細およびサンプルデータは、公式サイトよりダウンロードいただけます。


詳細を見る :
https://lister.jp/adslist/

■ サービス概要


名称：受注確度の高い営業リスト 広告出稿企業データベース


形態：GoogleスプレッドシートまたはCSVファイル


料金：初期費用0円・買い切り価格にてご提供


公式サイト： https://lister.jp/adslist/


■ 株式会社Listerについて


会社名：株式会社Lister


所在地：東京都千代田区九段南一丁目5番6号 りそな九段ビル5F


代表者：永良慶太


URL：https://lister.jp/company/


事業内容：


・問い合わせフォーム営業自動化ツール Listers form EX https://db.lister.jp/ex/


・問い合わせフォーム営業自動化ツール Listers form https://lister.jp/form/


・営業リストを購入できるマーケットプレイス Listers https://lister.jp/


・顧客ごとに最適な営業文面を自動生成 セールスGPT https://sales-gpt.app/


・営業リスト補完ツール https://lister.jp/listcompletion/


・営業リスト作成ツール https://lister.jp/listtool/


・受注確度の高い営業リスト 広告出稿企業データベース https://lister.jp/adslist/