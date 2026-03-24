【先着30社・1ヶ月無料】アパレルEC画像の一括トリミングAI「スマートトリミングAI」導入キャンペーンを開始

株式会社セントラルオフィススマートトリミングAIとは

株式会社セントラルオフィス（本社：東京都台東区）は、アパレルEC事業者向けのAI画像一括トリミングSaaS「スマートトリミングAI」の正式リリースを記念し、先着30社限定の無料トライアルキャンペーンを開始いたします。

「スマートトリミングAI」は、商品画像をアップロードするだけでAIが人物・商品を自動検出し、最適な構図で一括トリミングするSaaSです。1枚あたり数秒、最大100枚を一括処理でき、手作業で月間50時間かかっていた画像加工をわずか数分に短縮します。

本キャンペーンでは、1ヶ月間すべての機能を無料・無制限でご利用いただけるほか、初期オンボーディングやお客様に合わせた設定の代行・期間中のフルサポートをすべて無料で提供いたします。クレジットカード登録不要、トライアル終了後の自動課金もありません。

無料トライアルに申し込む :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUnFZU6UxxX8tvxtIlvybYos-orlDBKYOfc93SnFe01uDgig/viewform

>スマートトリミングAIのサービス詳細はこちら(https://www.smatri-ai.com/lp)

トライアルに含まれる3つのサポート

トライアルの導入について1. 初期オンボーディング

導入時に使い方を丁寧にレクチャーいたします。操作方法だけでなく、お客様の業務フローに合わせた活用方法をご提案します。

2. 最適な設定を代行

商品画像を数枚お送りいただくだけで、お客様の商品に最適なトリミング設定を当社が代行いたします。お送りいただいた画像を弊社独自の分析ツールで解析し、最適な設定を見つけてご提案します。

3. 期間中フルサポート

トライアル期間中、お困りの際は即座に対応いたします。「思ったとおりにトリミングされない」「出力サイズを変えたい」など、どんなご相談にもお応えします。

スマートトリミングAIの開発背景

スマートトリミングAIが目指す世界

アパレルECの成長に伴い商品画像が増え続ける一方、トリミングやリサイズは今も手作業が主流です。

トリミングやリサイズの作業は1枚あたり3～5分かかるため、月間1,000枚であれば50時間以上を消費し、担当者ごとの品質のばらつきも課題となっています。中小企業の68.0%が人手不足を実感しながらも（日本商工会議所 2023年調査）、小規模企業のDX導入率は44.7%にとどまっており（IPA 2024年調査）、多くの現場では限られたスタッフが手作業に追われているのが実情です。



少人数運営の現場では、責任者自らが画像加工に時間を奪われるケースも少なくありません。代表・高井の知人もその一人で、手作業が終わらないために、新作の企画やSNS分析になかなか手が回らない状態でした。この光景を日常的に目にしていたことが、本サービス開発の原点となっています。

本来、EC担当者が時間を使うべきなのは、商品の魅力を伝える企画やマーケティングであり、画像加工自体は直接売上を生む作業ではありません。

「スタッフが毎日この作業に追われる現場を変えたい」――スマートトリミングAIは、そんな強い想いから生まれました。

出典：経済産業省「令和6年度 電子商取引に関する市場調査」(https://www.meti.go.jp/press/2025/08/20250826005/20250826005.html)

出典：IPA「DX動向2024」(https://www.ipa.go.jp/digital/chousa/dx-trend/dx-trend-2024.html)

スマートトリミングAIの3つの特徴

1. ドラッグ&ドロップで最大100枚を一括処理ドラッグ&ドロップで最大100枚を一括処理

画像をアップロードするだけで、AIが人物・商品を自動検出し、最適な構図で一括トリミング。1枚あたり数秒で完了します。

2. 誰がやっても、仕上がりが揃う誰がやっても、仕上がりが揃う

AIが顔や体のパーツを検出し、余白・構図をミリ単位で自動調整。正面・横向き・後ろ向きなど、顔を含まないカットにも対応します。

3. Instagram・ZOZO等に合わせて複数サイズを同時出力Instagram・ZOZO等に合わせて複数サイズを同時出力

1枚の画像から9:16、4:5など用途に応じたサイズを一括生成。自動トリミング後の手動微調整にも対応しています。

導入効果

スマートトリミングAIの導入効果

月間1,000枚のトリミングの場合

- 作業時間：月間50時間 → 数分（1枚あたり数秒）- コスト：人件費 約100,000円/月 → 16,500円/月（Proプラン年間契約）- コスト約1/6に削減。空いた時間を販促企画やクリエイティブな業務に投資可能

無料トライアルに申し込む :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUnFZU6UxxX8tvxtIlvybYos-orlDBKYOfc93SnFe01uDgig/viewform

>スマートトリミングAIの詳細はこちら(https://www.smatri-ai.com/lp)

【会社概要】

会社名：株式会社セントラルオフィス

所在地：東京都台東区上野六丁目１番６-１００５号

代表取締役社長：高井央司

事業内容：アパレルEC向けAI画像処理SaaS「スマートトリミングAI」の企画・開発・運営



お問合せ先

株式会社セントラルオフィス

E-mail：info@central-office.co.jp