Jicoo、商談化率を大幅改善。フォームから即座に予約できる新機能

ジクー株式会社

ジクー株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：鈴木真一郎）はWebフォームの送信直後にそのまま商談予約ができる新機能を提供開始しました 。Salesforce Account Engagement（旧Pardot、以下 Salesforce AE）のフォームと連携し、リード獲得から商談日程確定までをワンストップで自動化します 。

サービス提供の背景

デジタルマーケティングが普及する中、多くの企業で「資料請求は来るが商談に繋がらない」「顧客が何度も個人情報を入力させられ途中で離脱してしまう」といった、部門間・システム間の分断による機会損失が課題となっています。

導入チーム数50,000、累計予約件数1,800,000件を突破したミーティングプラットフォーム「Jicoo」は、この課題を解決するため、マーケティング（リード獲得）と営業（商談）の接点をシームレスに繋ぐ新機能の提供を開始しました 。

「鉄は熱いうちに打て」をシステムで体現し、顧客が最も興味を持っている瞬間（フォーム送信直後）を逃さず商談化することで、マーケティング投資の成果を最大化します。

リード獲得から「即時商談化」を実現する3つの特徴

ノーコード連携がもたらす売上成長へのインパクト

- 画面遷移なしのシームレスな予約体験資料請求や問い合わせフォームの送信完了後、別のページへ遷移させることなく、その場でJicooの予約カレンダーを表示します。顧客は自身の熱量が最も高いタイミングで、スムーズに商談や面談へ進むことができます。- 顧客に「二度手間」をさせないデータマッピング機能Salesforce AEのフォームで入力された氏名や会社名などの情報を、Jicooの予約システムへ自動で引き継ぎます。同じ情報を何度も入力させるストレスを排除し、離脱率を大幅に引き下げます 。- 運用をラクにする「ノーコード設定」Jicooの管理画面上で、Salesforceとの連携認証から、フォームの選択、項目の紐付け（マッピング）、Webサイトへの埋め込みコードの生成までが直感的に完結します。複雑な開発は不要です。

従来、獲得したリードは営業への引き継ぎ過程で「追客漏れ」や「連絡がつかない」といった理由から埋もれがちでした。

本連携により、「追客メールに返信が来ない」といった営業担当者の追客工数を削減し、顧客体験を向上させることで、商談化率の大幅な改善と売上成長を後押しします 。リード獲得を「その場限り」のイベントではなく、確実な商談機会に変えることが本機能の狙いです。

ユースケース

【マーケティング×インサイドセールス】広告ROIの最大化

ホワイトペーパーのダウンロードやウェビナー申込の完了画面にJicooを連携。リード獲得と同時に商談（デモ）予約を獲得し、インサイドセールスの架電リソースを大幅に削減しつつ、商談化率を向上させます。

【人事・採用】候補者体験（CX）の向上による歩留まり改善

エントリーフォームの送信後、そのままカジュアル面談や一次面接の日程調整へ誘導。他社より早く面接を確定させることで、優秀な人材の離脱（選考辞退）を防ぎます。

【カスタマーサクセス】オンボーディングの最速化

サービス申し込み完了と同時に、キックオフミーティングや導入支援の予約をシームレスに完了。顧客を待たせない、スムーズな導入体験を提供します。

ジクー株式会社 代表取締役社長 鈴木真一郎のコメント

「BtoBビジネスにおいて、リード獲得後のレスポンススピードは商談化率に直結します。今回のSalesforce AE連携により、企業は貴重なリードを取りこぼすことなく、顧客にとってもストレスのない最良のタイミングで接点を持つことができるようになりました。今後もJicooは、連携データの活用を通じて企業のレベニュープロセス全体を最適化し、日本企業の持続的な成長を支援してまいります。」

今後の展開

Jicooは今後、連携データの活用をさらに進め、個別の顧客ニーズに合わせた最適なアプローチを可能にする「レベニュープロセスの自動化」へと発展させていきます。日程調整を起点に、マーケティングから営業、カスタマーサクセスまでの業務プロセス全体を自動化することで、日本企業の生産性向上と競争力強化に貢献してまいります。

Jicooについて

日程調整ツール、予約システム、ミーティング分析、サービス（知識・スキル・経験）・決済までワンストップで実現するミーティングプラットフォームです。

サービスURL：https://www.jicoo.com

料金：月額1,200円～/ユーザー（Teamプラン、税抜）

無料トライアル：14日間（Teamプラン相当）

対応カレンダー：Google / Outlook / Apple

対応連携：Salesforce / HubSpot / Zoom / Google Meet / Teams / Slack / Stripe

セキュリティ：ISO/IEC 27001:2022 認証、CASA Tier 2

受賞歴：2023年度グッドデザイン賞

ジクー株式会社（Jicoo, Inc.）について

URL：https://jicoohq.com

会社名：Jicoo, Inc.（ジクー株式会社）

所在地：東京都台東区浅草橋5丁目2-3鈴和ビル2F

代表者：代表取締役社長 鈴木真一郎

設立日：2020年4月

事業内容：予約プラットフォーム「Jicoo」の運営

※記載された商品名、各製品名は各社の登録商標または商標です。