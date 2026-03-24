ジョーシス株式会社、世界最大級のITレビューサイト「G2 Spring 2026」SaaS管理部門で3期連続「Momentum Leader」第1位を獲得

ジョーシス株式会社

自律型SaaSマネジメントプラットフォームを提供するジョーシス株式会社は、世界最大級のIT製品レビュープラットフォーム「G2」が発表した「G2 Spring 2026 Grid Reports」のSaaS管理プラットフォーム（SMP）部門において、3期連続で「Momentum Leader」の第1位に選出されたことをお知らせいたします。

■今回のプレスリリースについて

「G2 Spring 2026」において、過去最多の75のカテゴリーでランクイン、25のバッジを受賞。

IT部門の業務工数削減とガバナンス強化の実績が高く評価されました。

ユーザーレビューでは「属人化の解消」や「権限管理の一元化」に高い満足度が寄せられています。

■ 受賞の背景と導入効果

Josysは、2026年3月17日時点でG2において「4.4/5」という高い総合評価を維持しています（レビュー件数：104件）。

今回の評価は、単なる機能面の評価にとどまらず、情報システム部門が抱える「誰がどのシステムにアクセスできるのか（可視性の欠如）」や「手作業による膨大なアカウント管理（業務負荷）」といった課題に対し、Josysが実用的な解決策を提供できている結果であると受け止めています。

現在、グローバルで700社以上のお客様にご導入いただいており、多くのIT担当者様から「管理の複雑さが解消され、適切な管理が可能になった」との声をいただいております。

■ ご利用企業様からのレビュー（一部抜粋）

- 「情シス業務の標準化と、手厚いサポート体制」「情報システム業務を一元的に管理できるようになり、業務効率が劇的に向上しました。また、担当営業の方のきめ細やかなサポート体制もあり、疑問点をすぐに解決しながら安心して導入を進めることができました。」 （金融サービス業）- 「入退社時のアカウント管理を可視化、ガバナンス強化と工数削減を両立」「入退社や異動に伴うSaaSアカウントとIT資産の紐づけが、一元的に可視化できる点に満足しています。『誰が・どのSaaSを・何の権限で使っているか』を瞬時に把握できるため、属人化しがちな情シス業務の標準化・効率化が実現しました。ガバナンス強化と業務負担の軽減を同時に達成できるのが大きな強みです。」 （不動産業）

■ 今後の展望

日頃よりJosysをご活用いただいているお客様、そしてパートナー企業の皆様の温かいご支援に、心より感謝申し上げます。 Josysは今後も、情シス部門の皆様が日々直面している『手作業の限界』や『見えないSaaSのリスク』といったリアルな課題に寄り添い、本来のコア業務であるIT戦略に注力できるようなサービス開発を続けてまいります。