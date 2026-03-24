MEO市場108億円時代の口コミ対応を効率化 ── AI口コミ返信「MapBoost」が競合分析ダッシュボード機能を追加

株式会社Mycat

株式会社Mycat（本社：東京都目黒区）は、Google口コミ返信のAI自動化ツール「MapBoost」（https://mapboost.space）に、競合店舗との口コミ評価を比較分析できるダッシュボード機能を追加したことをお知らせいたします。









株式会社Mycat（本社：東京都目黒区）は、Google口コミ返信のAI自動化ツール「MapBoost」（https://mapboost.space）に、競合店舗との口コミ評価を比較分析できるダッシュボード機能を追加したことをお知らせいたします。

新機能追加の背景

矢野経済研究所の調査によると、国内MEO市場規模は2024年度に108億円に達し、2028年度には196億円に拡大すると予測されています（出典：矢野経済研究所「MEO市場に関する調査 2025年」）。

口コミラボの消費者調査では、口コミを読んだことで行動を変える人が7割に上り、良い口コミによる購入決定率は98.4%に達しています（出典：口コミラボ 2023年調査）。口コミ対応は「やった方がいい施策」から「やらなければ機会損失が発生する必須施策」へと変化しています。

新機能：競合分析ダッシュボード

今回追加した競合分析ダッシュボードは、以下の機能を提供します。

1. 近隣競合の口コミ評価比較 Googleビジネスプロフィール上の同業種・近隣店舗について、口コミ評価（星評価の平均）、口コミ件数、返信率を一覧で比較できます。

2. 口コミトレンド分析 自店舗と競合店舗の口コミ件数・評価の推移を時系列グラフで表示し、改善の効果や競合の動向を可視化します。

3. キーワード分析 口コミ文中に頻出するキーワードを抽出し、自店舗と競合店舗で「評価されているポイント」の違いを把握できます。

MapBoostの既存機能

MapBoostは、以下の基本機能を備えたGoogle口コミ対応のAI自動化ツールです。

- AI口コミ返信生成 ── 口コミ内容に応じた適切な返信文をAIが自動生成- Chrome拡張対応 ── Googleビジネスプロフィール画面から直接操作- 一括返信管理 ── 複数店舗の口コミを一元管理

サービスURL: https://mapboost.space

■ 会社概要

社名: 株式会社Mycat

設立: 2025年2月5日

所在地: 東京都目黒区三田2-7-22

事業内容: AIを活用した中小企業・個人向けサービスの企画・開発・運営

コーポレートサイト: https://mycat.business

お問い合わせ: info@mycat.love