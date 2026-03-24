NVIDIA GTC 2026報告会をオフライン限定で開催

株式会社Kiva

株式会社Kiva（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：野尻航太）は、2026年に開催された世界最大級のAIカンファレンス「NVIDIA GTC 2026」の現地参加を踏まえ、最新のAIトレンドおよび企業変革の実践知を共有する「GTC 2026報告会」を、2026年4月28日にで開催いたします。

本報告会は、企業経営者およびAI・DX推進責任者を対象とし、AIエージェントが企業の業務を実行する時代における意思決定のあり方を、具体的な事例とともに提示します。

■ 背景

NVIDIA GTC 2026では、生成AIの進化が次のフェーズへと移行し、「AIエージェントが業務を実行する」時代の到来が明確に示されました。

これにより、企業の競争力は「AIを使うか」ではなく「AIに業務を任せられるか」によって決まる段階に入っています。

株式会社Kivaは、この構造変化を踏まえ、日本企業における「全社AI改革」を加速させるため、本報告会を開催いたします。

参加者同士のディスカッションや、具体的な導入構想の議論まで踏み込む場として設計しており、より深い理解と実装に繋げることを目的としています。

■ 報告会の内容（予定）

■ Samurai AIについて

- NVIDIA GTC 2026の主要トピック解説- AIエージェントの進化と企業インパクト- 米国における導入事例と変革スピード- 「SamuraiAI」による全社AI改革の実践モデル- エンタープライズにおける導入ロードマップとROI設計

SamuraiAIは、誰でも簡単に業務自動化を実現できるワークフロー型AIエージェントです。

自然言語での指示やドラッグ＆ドロップ操作のみで、業務ワークフローを構築することができます。

また、AIによるブラウザ自動操作が可能で、ワークフロー型かつブラウザ自動操作を行うAIエージェントとしては世界初のサービスです（特許申請中）。

複数のWebサービスと連携でき、データ入力・資料作成・メール送信などの反復業務をAIが自動で実行します。 非エンジニアでも、自社に最適な自動化ワークフローを構築することが可能です。

■ 今後の展望

株式会社Kivaは、Samurai AIを通じて「全社AI改革」を推進し、日本企業の競争力をグローバル水準へと引き上げることを目指しています。

本報告会を契機に、AIエージェントを前提とした新たな経営モデルの社会実装を加速してまいります。

■ 開催概要

イベント名：NVIDIA GTC 2026報告会（オフライン限定）

開催日：2026年4月28日（火） 15:00 ～ 19:00

会場：都内某所

参加対象：企業経営者、役員、AI/DX責任者

参加方法：事前審査制（申込フォーム(https://luma.com/dbbwy8l8)より登録）

※参加枠は限定30社となっており、定員に達し次第締切とさせていただきます。

■ 会社概要

会社名：株式会社Kiva

代表者：代表取締役CEO 野尻航太

所在地：東京都中央区築地3-12-5 +SHIFT TSUKIJI 7F

事業内容：AIエージェントプラットフォーム「Samurai AI」の開発・提供

URL：https://kiva.co.jp

■ お問い合わせ先

株式会社Kiva 広報担当

Email：media@kiva.co.jp