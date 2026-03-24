【日本初上陸】次世代の安全設計を採用したAppleユーザーのための準固体モバイルバッテリー「TITANSHIELD」Makuakeにて先行販売開始

ｔｍコーポレーション合同会社

ｔｍコーポレーション合同会社（本社：千葉県船橋市、代表：牧村 高志）は、台湾のスマートライフブランド「grantclassic」と提携し、電解質をゲル状かつ使用量を限りなく少なくした準固体電池（セル）を採用したモバイルバッテリー「TITANSHIELD（チタンシールド）」を、応援購入サービスMakuake（マクアケ）にて、2026年3月24日（火）10:00より先行販売開始。公開後20分で目標金額を達成するなど好評を得ている。

【プロジェクトページURL】

https://www.makuake.com/project/titanshield/

■ 開発背景：高まるモバイルバッテリーの安全性への関心

Appleユーザー向けの発火リスク低減設計モデル2026年3月24日よりMakuakeにて販売開始

モバイルバッテリーの普及に伴い、内部電池（セル）の短絡（ショート）に起因する発熱・発火事故が社会課題となっています 。TITANSHIELDはこの課題に対し、物理的な衝撃や内部短絡時における熱暴走のリスクを構造から抑制することを目的に開発されました 。電解液をゲル状かつ極めて少ない使用量の「準固体電池（セル）」に置き換えることで、破損時にも発火や爆発に至らない安全性の確保を意図しています 。

■ 第三者検査機関による安全性検証データ

出典：東京消防庁ホームページ（https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/lfe/kasai/lithium_house.html）

本製品に使用されている準固体電池（セル）について、日本および台湾の第三者機関にて試験を実施しました。

１．釘刺し試験（日本・ケミトックス）

- 5000mAhモデル（MF706385）：釘刺し直後の表面温度は約33.1℃前後で推移し、発火・発煙・破裂は認められませんでした 。- 10000mAhモデル（MF146386）：ピーク時の表面温度は約89℃に留まりました 。エネルギー密度の高いモデルにおいても、発熱が抑制されることが確認されています 。[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=pgB91OqJ2O4 ]株式会社ケミトックスによる釘刺し試験結果報告書 真ん中のグラフが5000mAh（左）10000mAh（右）に釘を刺した温度変化を表したもの

２．5種の安全性試験（台湾・SGS）

- 穿刺試験：5.0mm鋼針による貫通時、最高温度は39.7℃であり、火災や爆発は確認されませんでした。- 過充電試験：6.6Vまでの過充電において、最高温度は98.6℃に留まりました 。- 過放電試験：5Aでの継続放電においても、発火や爆発は確認されませんでした 。- 熱濫用試験：130℃の環境下に60分間放置した後も、発火や爆発は生じませんでした 。- 外部短絡試験：正負極を直接接続した状態においても、最高温度22.2℃で安定しました 。

※すべての結果は特定の試験条件下におけるものであり、すべての使用環境での安全性を保証するものではありません。

■ 品質認証と適合規格

本製品は以下の安全・品質基準に対応しています。

■ Appleユーザーに最適化された設計

- 日本・PSE：国内の電気用品安全法に基づく技術基準に適合。- 台湾・BSMI：安全性に加え、実容量の正確性や電波ノイズ抑制（EMC）に関する試験を通過。- 中国・CCC：中国強制製品認証を取得。

TITANSHIELDは、機能性とデザインの両立を目指し、Apple製品との親和性を意識して設計されています。アルミニウム合金と強化ガラスを使用したデザインに、以下の機能を搭載しています。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=KuN3JKthp0M ][動画3: https://www.youtube.com/watch?v=IW6GuCZPFXc ]- iPhone用充電：MagSafe対応の磁気吸着ワイヤレス充電。- Apple Watch用充電：専用ワイヤレス充電部（Series 8以降のモデルに対応）。- AirPods用充電：ワイヤレス充電に対応（MagSafe対応ケースが必要）。- USB-Cポート：最大20Wの急速有線充電に対応。- 同時充電：有線と無線の併用により、最大2台のデバイスを同時に充電可能です。（※複数台使用時は合計出力内で電力が分配されます）- パススルー充電：本体を充電しながらデバイスへの給電が可能です。なお、充電中の温度上昇を抑制し安全性を優先するため、パススルー時の出力は5Wに制限されます。[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=7vCHAPOGiV8 ]

内部基板も余裕を持たせることで各チップの温度上昇も抑制する設計にしている

充電面と背面はコーニング社の強化ガラスを2.5Dマット加工で仕上げ、強度を保ちながらデザインや手触りにもこだわっている[動画5: https://www.youtube.com/watch?v=ZqShBt2rPvs ]

弊社で行った強度実験では車で踏んでも表面は割れなかった

■ 製品仕様

【会社概要】

- 製品名：TITANSHIELD（チタンシールド）- 容量：5000mAh / 10000mAh- 素材：アルミニウム合金（側面）、2.5Dマット仕上げ強化ガラス（背面）- ブランド：grantclassic（台湾）- 販売開始日：2026年3月24日（火）10:00～- 販売プラットフォーム：クラウドファンディングプラットフォームMakuakeクラウドファンディングプラットフォームMakuakeでは、Appleユーザーに向けた利便性と安全性を訴求している色はブラックとホワイトの2種類TITANSHIELDスペック詳細5000mAhと10000mAhの2ラインナップ

会社名：ｔｍコーポレーション合同会社（tm-trading&marketing）

所在地：千葉県

事業内容：輸入販売・プロダクト企画・クラウドファンディング支援

URL：https://tm-trading.biz/

【お問い合わせ先】

担当者名：牧村 高志

E-mail：info@tm-trading.biz