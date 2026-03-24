雑談から悩み相談、本格的な仏教相談まで。AIブッダ禅 for iOSが正式リリース。世界初※の10,000偈句を超える経典データベースを備えたRAGシステムで、経典の誤情報・誤引用を防ぐ。

VeritasChain株式会社画像送信にも対応

仏教経典10,000偈句以上を収録したAI法話アプリ「AIブッダ 禅(https://buddha.aimomentz.ai)」、日本語・英語対応のiOSネイティブアプリをApp Storeにて公開。

VeritasChain株式会社（代表取締役：上村十勝）は、仏教経に基づくAI対話サービス「AIブッダ 禅」のiOSネイティブアプリ版を2026年3月19日にApp Storeにて公開いたしました。

2026年3月13日に先行公開したLINE Bot版（@buddha_zen）に続く展開となります。

日本語と英語に対応し、端末の言語設定に連動して自動で切り替わります。

App Store: https://apps.apple.com/jp/app/ai-buddha-zen/id6760611471

公式サイト: https://buddha.aimomentz.ai

公式LINE: https://lin.ee/msExrA1

※VeritasChain調べ。2026/03/23。RAGを利用した経典数を開示した仏教AIチャットサービスとして。

■ iOSアプリ版の特徴

引用付きで回答

LINEアカウントをお持ちでない方でも、iPhoneから直接ご利用いただけます。

LINE Bot版と同じ18経典・10,000偈句以上の経典データベースに基づいた対話が可能です。

アカウント登録やログイン不要で即座に利用開始でき、端末の言語設定に応じて日本語と英語が自動で切り替わります。

テキストでの悩み相談に加え、写真を送ると画像の内容をAIが読み取り、仏教の教えと結びつけて応答する機能も搭載しています。

■ AIブッダ 禅とは

AIブッダ 禅

AIブッダ 禅は、パーリ仏典13種・大乗経典5種の計18経典から厳選した10,000偈句以上を独自のRAG（Retrieval-Augmented Generation：検索拡張生成）データベースに収録し、ユーザーの悩みや問いかけに対して、実在する仏教経典からの引用と出典を明示して応答するAIサービスです。

すべての応答には「ダンマパダ 第1章 双品（偈1-2）」のように経典名・章・偈番号が付記されます。AIが学習データの記憶だけで回答を生成するのではなく、毎回経典データベースを検索し、該当する偈句を参照した上で応答を組み立てる仕組みです。

データベースに該当する経典がない場合は「私のデータベースには該当する情報がございません」と正直にお伝えし、専門の僧侶や寺院への相談を案内します。

■ 開発の背景：宗教AIにおけるハルシネーション問題

AIチャットボットが事実と異なる情報を「もっともらしく」生成する問題は、ハルシネーション（幻覚）と呼ばれます。

一般的な質問応答であれば後から事実確認が可能ですが、宗教テキストの場合、ユーザーが引用の真偽を即座に判断することは困難であり、誤った教えが「仏陀の言葉」として受け取られるリスクがあります。

2024年4月には、米国のカトリック系AIチャットボット「Father Justin」が公開直後に経典に存在しない教えを生成し、「ゲータレードで洗礼が可能」等と回答。

公開わずか2日で「還俗」（司祭の役割を撤回）される事態となりました。ノートルダム大学の研究者は「ハルシネーションはLLMの仕組みに構造的に組み込まれている」と指摘しています。

2026年3月時点の調査では、最新のAIモデルにおいてもハルシネーション率は0.7～33%と幅があり、推論特化モデルではむしろ悪化する傾向が報告されています。

2024年のAIハルシネーションによる世界経済損失は推定674億ドルに達するとの分析もあり、法律・医療・金融など正確性が求められる分野での対策は急務となっています。

宗教テキストも同様に、正確性への要求が本質的に高い分野です。

AIブッダ 禅 オリジナルデータベース RAGシステム

AIブッダ 禅は、この問題に対してRAG（検索拡張生成）技術を中核に据え、「嘘をつかないAI」の実現に取り組んでいます。

仏教の八正道に含まれる「正語」（正しい言葉を語ること）の精神を、AI設計そのものに反映させたサービスです。

経典データベース

https://buddha.aimomentz.ai/kyoten/

から、収録されている10,000以上の偈句をチェックできます。（完全無料 / スマホ対応）

ブックマーク機能もあるため、日々の学習などにも最適です。

■ RAG技術と10,000偈句の経典データベース

RAG（Retrieval-Augmented Generation）とは、AIが回答を生成する前に、まず専門のデータベースから関連する情報を検索し、その検索結果に基づいて回答を作成する技術です。

一般的なAIチャットボットが学習時の記憶のみに頼るのに対し、RAGでは毎回原典を参照するため、引用の正確性と出典の明示が可能になります。複数の研究機関の報告によれば、RAGパイプラインの導入によりハルシネーションを70～90%低減できることが実証されています。

RAG技術の市場規模は2025年に約18～23億ドル、2030年に約100億ドルへの成長が予測されており、ハルシネーション対策の中核技術として企業での導入が急速に進んでいます。

AIブッダ 禅では、ユーザーの相談内容からキーワードとテーマを分析し、10,000偈句以上のデータベースから関連度の高い偈句候補を5件抽出します。

AIはその5件の中から文脈に最も適した1～2件を厳選し、ユーザーの悩みに寄り添いながら引用を提示します。過去に提示した偈句を記憶し、同じユーザーに同じ偈句が繰り返されないよう多様性を確保する仕組みも備えています。

AIブッダ 禅の経典データベースには、以下の18経典から10,000偈句以上が収録されています。

パーリ仏典（13種）- ダンマパダ（法句経）- スッタニパータ- 中部経典- 長部経典- 相応部経典- 増支部経典- 律蔵- ジャータカ（本生話）- テーラガーター（長老偈）- テーリーガーター（長老尼偈）- クッダカパータ- イティヴッタカ（如是語）- ウダーナ（感興の語）大乗経典（5種）- 般若心経- 金剛経- 般若経- 法華経- 理趣経

各偈句にはパーリ語原文・日本語訳・英語訳・キーワード・テーマ分類に加え、「直接引用」「整合」「解釈的」「参照」の4段階の信頼度が付与されています。

経典テキストはSuttaCentral（CC0/パブリックドメイン）の学術翻訳に基づいています。

ユーザーの悩みに合わせて20のテーマ

- 人間関係- 仕事- 不安- 怒り- 孤独- 家族- 死- 老い- 苦しみ- 幸せ- 執着- 業・因果- 智慧- 正念- 慈悲- 無常- 渇愛- 自己- 感謝- 空

に分類され、最も関連性の高い偈句が選ばれます。

■ 他の仏教AIサービスとの違い

仏教とAIを組み合わせたサービスは、国内外で急速に増加しています。

京都大学・テラバース社の「ブッダボット」（2021年～）はスッタニパータを中心とした学術的システムの先駆者であり、2025年2月にはブータン中央僧院への導入が実現、2026年2月にはヒューマノイドロボット「ブッダロイド」として京都・青蓮院門跡で報道公開されました。

マレーシアの「NORBU AI」（2023年～）はパーリ三蔵を含む650以上の認証済み仏典を持つWebサービスで、2025年以降は高度推論機能を追加しパーリ語ニカーヤと漢訳阿含経の対照分析が可能になっています。

国内では「hasunoha AI僧侶先生」が2025年9月にLINE版で継続型対話に進化し、月間約100万アクセスを集めています。

AIブッダ 禅はこれらの先行プロジェクトと以下の点で異なります。

■ 新機能「書き出す」モード：心の内を言葉にするジャーナリング

- パーリ仏典と大乗経典の横断: 上座部仏教と大乗仏教の両方の教えに基づいた応答が可能です。- 偈句レベルの体系的な出典明示: すべての応答に経典名・章・偈番号を付記します。- 一般ユーザー向けのiOS/LINEアプリとして公開: 学術機関や特定の宗教団体向けではなく、誰でも無料で利用開始できます。- 4段階の信頼度分類: 各偈句の引用精度をユーザーが判断できる基盤があります。- 「わからない」と正直に答える設計: データベースにない情報を創作しません。AIブッダ禅 新機能「書き出す」モード

iOSアプリ版の公開に合わせ、心理学のエクスプレッシブ・ライティング（筆記開示）に着想を得た「書き出す」モードを新たに搭載しました。

「書き出す」と送ると、AIブッダ 禅は静かに受け止めるモードに入ります。ユーザーは心の中にあるものを、何度でも自由に書き出すことができます。整った言葉である必要はありません。

感じたまま、そのままの言葉で構いません。

書き出し中、AIは口を挟まず、ただ「聴いています」と静かに寄り添います。

「おわり」と送ると、書き出された内容全体をRAGで分析し、最もふさわしい経典の偈句を一つだけ選んでお伝えします。「書き出すことで、心は少し軽くなったかもしれません」という言葉とともに、今の気持ちを「安心」「少し楽」「変わらない」「まだ重い」の4段階で記録する機能も提供します。

書き出しモードは相談回数を消費しないため、無料ユーザーも気軽に利用できます。

複数回の書き出し履歴も記録されるため、「3回目の書き出しです」のように、心の整理を習慣にしていく過程が可視化されます。

心理学者ジェームズ・ペネベーカーの研究では、つらい経験を15～20分書き出すだけで、心身の健康指標が有意に改善することが実証されています（1997年、テキサス大学）。

仏教の「正念」（sati：今この瞬間への気づき）の実践とも直接的に重なるこの機能は、一般的なAIチャットとは異なるアプローチです。通常のAIチャットボットは即座に回答を返しますが、「書き出す」モードではAIがあえて沈黙することで、ユーザー自身の内省の時間を守ります。

■ CAP-SRP：AIの応答を暗号論的に検証する監査証跡技術

AIブッダ 禅では、すべてのAI応答に対して独自開発のCAP-SRP（Content Authenticity Provenance - Safe Refusal Provenance）技術による監査証跡を記録しています。

CAP-SRPとは、AIが「何を生成し、何を拒否し、どのようなリスク評価を行ったか」を、SHA-256ハッシュチェーンにより暗号論的に記録・検証する技術です。各記録は前の記録のハッシュ値を含むチェーン構造になっており、事後的な改ざんが検出可能です。

重要な特徴として、記録されるのはハッシュ値（不可逆な暗号化データ）のみであり、ユーザーの相談内容の原文は監査記録に保存されません。これにより、「AIの応答が適切であったか」を第三者が検証できる透明性と、「相談内容を誰にも見られない」というプライバシーを両立しています。

CAP-SRPが記録する7カテゴリのイベントは、プロンプト送信・応答生成・リスク評価・安全拒否・コンテンツフィルタ・システムイベント・監査チェーンの整合性検証です。例えば、ユーザーが自傷に関する発言をした場合、AIはリスク評価を行い、仏教の教えではなく専門相談窓口を案内します。

その「AIが回答を拒否し、適切な機関を案内した」という判断過程が、監査証跡として暗号的に記録されます。

コンテンツ認証の国際標準であるC2PA（Coalition for Content Provenance and Authenticity）にはGoogle、OpenAI、Meta、Amazon等が参加し、メンバー数は5,000を超えています。CAP-SRPはC2PAの「コンテンツの来歴を記録する」という考え方を、AIチャットボットの安全性判断の領域に応用したものです。

2025年12月に閣議決定された日本のAI基本計画は「信頼できるAI」を国家戦略の柱に位置づけ、ハルシネーションを含むAIの技術的リスクを明示的に認識しています。

また2026年8月にはEU AI Actの透明性義務（第50条）が施行され、AIチャットボットに対するユーザーへの告知義務やAI生成コンテンツの表示義務が法的要件となります。CAP-SRPはこうした国内外の「AI安全性の説明責任」の潮流に先行して対応する取り組みです。

■ 実際の対話例

AIブッダ 禅では、日常の悩みから仏教の教義に関する深い問いまで、幅広い相談に応答しています。

以下は実際のやりとりの一部です（プライバシー保護のため、内容を一部編集しています）。

【例1: 介護の悩み】

ユーザー: 母の介護をしているが、時々母が自分のことが分からなくなり、「お前は誰だ！」と責めてくる。

AIブッダ 禅: テーリーガーター（尼僧たちの詩集）にこう記されています。「杵で米をつきながら、夫に仕え、子を育て、わたしは長い間苦しんだ。しかし今、解き放たれた。」（中略）「お前は誰だ」という言葉は、病がそう言わせているのです。あなたへの愛は、母上の心の奥底に、記憶よりも深いところに、今も在り続けています。

【参照】テーリーガーター 偈1

【例2: 教義への問い】

ユーザー: あなたは神を信じますか？

AIブッダ 禅: 仏陀は「神の存在を信じるべきか」に直接答えることを意図的に避けました。代わりにこう伝えています。「聞いたからといって信じるな。伝統だからといって信じるな。自ら観察し、智慧ある人々に認められ、実践して善い結果をもたらすとわかったなら、それに従え。」

【参照】増支部経典 カーラマ経

【例3: データベースにない問い】

ユーザー: 道元禅師の「有時」について教えてください。

AIブッダ 禅: 「有時」の巻の詳細な内容は私のデータベースには収録されておらず、道元禅師の原文を正確に引用することができません。誤った内容をお伝えすることは、求道者の探究を妨げることになりますので、ここでは慎みます。（中略）

岩波文庫の「正法眼蔵」をぜひ直接ひもといてみてください。

【参照】相応部経典 転法輪経 中道

このように、データベースに該当する情報がない場合は正直にその旨を伝え、原典や専門家への相談を勧めます。

僧侶からの利用もあり、「誠実な応答姿勢」について好意的な評価をいただいています。

■ 主な他機能

■ ご利用方法

- 悩み相談: 経典データベースから関連する偈句を検索し、出典付きで応答- 写真で対話: 送られた写真の内容をAIが読み取り、仏教の教えと結びつけて応答- 書き出す（ジャーナリングモード）: 心の中を自由に書き出し、終了後に最適な偈句を提示- LINEグループ対応: 「ブッダ」「仏陀」を含む会話に経典から偈句で応答- 気分の記録: 今日の気持ちを5段階で記録し、感情の変化を可視化- 教えの保存: 心に響いた応答を保存し、後から振り返り- 連続利用記録: 毎日の対話をストリークとして記録- 深呼吸モード: 4-7-8の呼吸法をガイド

LINE版: LINEアプリで「@buddha_zen」を検索して友だち追加。

公式LINE: https://lin.ee/msExrA1

iOS版: App Storeで「AIブッダ 禅」で検索、または https://apps.apple.com/jp/app/ai-buddha-zen/id6760611471 からダウンロード。

いずれも無料でご利用いただけます。

無料ユーザーは1日あたりの相談回数に上限があります。

プレミアムプランで回数制限が大幅に緩和または撤廃されます。

なお、AIブッダ 禅は宗教指導や医療相談の代替ではありません。

AIによる参考情報としてご利用ください。

深刻な悩みをお持ちの方には、よりそいホットライン（0120-279-338）などの専門相談窓口をご案内しています。

暴力・性的・ヘイトスピーチ等の不適切な入力に対してはコンテンツフィルタが作動し、自傷・自殺に関する発言に対しては仏教の教えではなく専門機関の連絡先を即座に表示する安全設計を備えています。

■ AI × 仏教市場と日本のメンタルヘルス

AI × 仏教の分野は2024年以降、研究実証から社会実装のフェーズに移行しつつあります。スピリチュアルウェルネスアプリ市場は2024年時点で約21.6億ドル（年平均成長率14.6%）、マインドフルネス瞑想アプリ市場は約12億ドル（年平均成長率14.5%）と拡大しています。

日本のメンタルヘルスアプリ市場は、2025年の約1.82億ドルから2035年に約8.23億ドルへの成長が予測されています（年平均成長率16.31%）。

2015年12月から従業員50人以上の全企業にストレスチェック制度が法的義務化されており、メンタルヘルスケアへの社会的関心は継続的に高まっています。

日本はiOSシェアが約69%と世界的に高く、1人あたりのアプリ支出額が世界最高水準にあります。AIブッダ 禅がLINE Bot版とiOSアプリ版の2プラットフォームで展開する背景には、日本市場のこうした特性があります。

■ 今後の展開

経典データベースの日本語訳の拡充（現在進行中）、繁体字中国語・韓国語への多言語展開、寺院・マインドフルネス関連企業との連携を予定しています。

応答精度の定期レビューを継続しており、現時点ではハルシネーション（経典の捏造）0件、RAG引用率80%以上を維持しています。

■ サービス概要

サービス名: AIブッダ 禅（AI Buddha Zen）

提供形態: LINE Bot / iOSアプリ

公式サイト: https://buddha.aimomentz.ai

App Store: https://apps.apple.com/jp/app/ai-buddha-zen/id6760611471

公式LINE: https://lin.ee/msExrA1（LINE ID: @buddha_zen）

料金: 無料（プレミアムプラン有り）

対応言語: 日本語・英語

対応経典: 18経典・10,000偈句以上

開発: VeritasChain株式会社

■ 会社概要

会社名: VeritasChain株式会社

代表取締役: 上村 十勝（Tokachi Kamimura）

所在地: 東京都渋谷区

事業内容: AI安全性技術の研究開発、仏教AIサービスの開発・運営

公式サイト: https://veritaschain.org

お問い合わせ: developers@veritaschain.org / https://buddha.aimomentz.ai/contact/

※ 仏教AI分野にはBuddhaBot（京都大学・テラバース社、2021年～）、NORBU AI（マレーシア、2023年～）、hasunoha AI僧侶先生（2023年～）など先行プロジェクトが存在します。

AIブッダ 禅の技術的特徴である「パーリ仏典・大乗経典18種を横断する10,000偈句以上のRAGデータベースによる偈句レベルの体系的出典明示」は、調査範囲内（2026年3月時点・自社調べ）で同等の一般公開iOSアプリが確認されていないものです。