Rimo、会議からタスクを自動抽出・実行する新機能「Rimo Actions」を提供開始

Rimo合同会社

Rimo合同会社（本社：東京都渋谷区、代表：相川直視、以下Rimo）は、AI議事録サービス「Rimo Voice」の新機能として、会議の決定事項をAIがタスク化し、デザイン・図表・文書・メールなどの成果物の生成まで自動実行する「Rimo Actions」の正式提供を開始しました。

これにより、会議から成果物作成までの一連の作業をAIが担い、「会議をして承認するだけで仕事が完了する」世界の実現を目指します。

1．主な機能

Rimo Actionsは、会議の内容をもとにAIがタスクを自動抽出し、成果物の生成・送信までを一貫して実行する4つの機能で構成されています。

【1】AIによるタスク自動抽出

「Rimo Voice」で作成した議事録をもとに、AIが会議後のタスクを自動抽出。各タスクに対する実行計画をAIが立案・提案し、ユーザーは内容を確認して実行ボタンを押すだけで作業が進みます。計画の修正が必要な場合は、AIへの追加指示で柔軟に対応可能です。

【2】成果物の自動生成

ユーザーが実行ボタンを押すと、AIが作業を進め、以下のような成果物を生成します。

【3】作成した成果物をそのまま送信・共有

作成したメールの下書きはGmailからそのまま送信。資料やデザインはSlackで関係者に即共有、開発タスクはGitHubに直接登録できます。別のツールに貼り直す手間はありません。

【4】AIの作業をリアルタイムで確認・修正

AIが「比較表を作成中」「デザイン案を生成中」といった進捗を画面上でリアルタイムに表示。「フォントをもう少し大きく」「競合にC社も追加して」といった修正指示を追加することも可能です。

▲会議をするだけでタスクの実行計画をAIが作成。実行ボタンを押すだけで成果物が生成。

ご利用方法

２．活用事例

- 提供開始日：2026年3月23日- 対象：Rimo Voice 全プランのユーザー- 利用方法：Rimo Voiceにログイン後、該当機能をご利用いただけます。- URL：https://rimo.app/about/actions事例１. サイトデザイン案の自動生成（新サービス立ち上げ会議）

新サービスのWebサイト制作について関係者で会議を実施。ターゲット層・訴求メッセージ・掲載コンテンツの方向性が固まった。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/64239/table/45_1_0b40932fd932d72e267cb9602797b8e2.jpg?v=202603240352 ]

▲サイトデザイン案の自動生成画面

事例２. 競合比較表の自動作成（マーケティング会議）

会議でA社とB社のサービス比較を行い、「両社の機能・価格・実績を一覧にまとめよう」という結論になった。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/64239/table/45_2_d0b06eac1a056f8136465b46a49be820.jpg?v=202603240352 ]▲競合比較表の自動生成画面事例３. 商談後フォローアップ資料の自動生成（営業）

顧客との商談で製品の詳細説明と導入メリットの説明を行い、次のステップとして稟議用の資料を送ることになった。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/64239/table/45_3_3093fa47b67ca77d2ce2e0851594487d.jpg?v=202603240352 ]

▲顧客向け提案資料の自動生成画面

事例４. マーケティング会議から広告シミュレーションの自動生成とメールやカレンダー登録も

新規リード獲得に向けたマーケティング会議で、Google広告とMeta広告の使い分けや予算配分、KPIの方向性について議論。「媒体別の比較と配信シミュレーションを作成する」ことになった。

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/64239/table/45_4_33a220374a02d48cb75e88578380f6f6.jpg?v=202603240352 ]▲スケジュール自動設定画面▲メール下書き自動生成画面

３．開発の背景

多くの企業でAIによる議事録自動化が進む一方で、「会議後の実行」は依然として手作業に頼っているのが実態です。既存ツールにはそれぞれ次のような限界がありました。

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/64239/table/45_5_fe796eda5ad73f6eea4f47e61e9dd960.jpg?v=202603240352 ]

Rimoが多数の導入企業から得た知見では、会議後の業務にかかる時間は議事録作成の数倍に及ぶケースも少なくありません。Rimo Actionsは、この「会議後の実行」をAIで自動化することで、意思決定から成果物完成までの時間を大幅に短縮します。

4．誰でも「AIの恩恵」を受けられるツールへ

Rimo Actionsがもたらすもう一つの重要な価値は、これまでAIの恩恵を受けにくかった層にもAIで仕事が進む体験を届けることです。

AIに慣れたユーザーであれば、Rimo Actionsが会議内容をもとにAIが自律的に実行計画を立てることで、プロンプトを考える手間や、どのツールに何を頼むかという判断から解放されます。

一方で、AIへの指示の出し方がわからない、AIが勝手に動くのが不安、という理由で踏み出せなかった層にとっても、Rimo Actionsは意義が大きいと考えています。Rimo Actionsの実際のフローはシンプルで、AIが提案した内容を確認して実行ボタンを押すだけです。最終的な判断は常に人が行い、AIが勝手に何かを完了させることはありません。会議という普段の業務がそのまま、AIを使い始めるきっかけになります。

「会議をするだけで仕事が前に進む」という体験は、AIを使いこなす一部の人だけのものではありません。人が承認する安心感を保ちながら、Rimo Actionsはその体験をすべてのビジネスパーソンに届けることを目指しています。

「Rimo Voice」について

Rimo Voiceは、会議やインタビューなどの音声をもとに、AIが自動で文字起こし・要約・議事録作成まで行う、日本語特化のAI議事録ツールです。Zoom・Google Meet・Microsoft TeamsなどのオンラインミーティングにAIが自動参加し、録音・話者分離・要点整理をリアルタイムで実行します。

さらに、発言内容を理解したAIと対話することで、会議内容の確認や次のアクションの抽出、記事構成の提案なども可能です。議事録ツールとしての枠を超え、会議に参加して理解・整理・提案まで行うAIエージェントとして、業務の効率化と情報活用を支援しています。

2026年2月時点で国内25万以上のアカウントに利用されており、BOXIL SaaS AWARDでは19冠を獲得。建設業・製造業・金融業をはじめ、幅広い業界で導入されています。

AI議事録サービス『Rimo Voice』：https://rimo.app/

【会社概要】

Rimo合同会社

所在地： 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー18階

設立： 2019年10月1日

代表社員： 相川直視

事業内容： AI議事録「Rimo Voice」の開発・運営

企業理念： 「はたらくを未来に」

AI議事録『Rimo Voice』：https://rimo.app/

X： https://x.com/RimoApp

相川 直視（あいかわ なおよし）

Rimo合同会社の代表兼エンジニア。大学卒業後Googleに入社し検索システムの開発に従事。その後Wantedlyの開発メンバーとして参画し、Wantedly Peopleアプリの開発リーダーを務める。2019年10月よりRimo合同会社を創設。