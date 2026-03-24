「知っている」を「できる」へ。AWS実践型スキルアップサービス『CloudDriver』の株式会社アンチパターン、クラウドネイティブ会議にブーススポンサーとして協賛決定！

株式会社アンチパターン『CloudDriver』の株式会社アンチパターン、クラウドネイティブ会議にブーススポンサーとして協賛決定

「日本のソフトウェアエンジニアを憧れの職業へ」をミッションに掲げる株式会社アンチパターン（本社：東京都港区、代表取締役：小笹佑京）は、2026年5月14日（木）・15日（金）に名古屋で開催される大規模なテックカンファレンス「クラウドネイティブ会議」に、ブーススポンサーとして協賛することをお知らせいたします。

■ クラウドネイティブ会議とは

クラウドネイティブ会議は、CloudNative Days、Platform Engineering Kaigi、SRE Kaigiの3大イベントが合同開催する大規模のテックカンファレンスです。5月14-15日に名古屋・中日ホール&カンファレンスで開催されます。クラウドネイティブ技術、プラットフォームエンジニアリング、SREの3つの領域が「光の三原色」のように重なり、分野横断の学びと交流が生まれる場を目指しています。

クラウドネイティブ会議詳細はこちら

https://kaigi.cloudnativedays.jp/

当社はブーススポンサーとして協賛し、CloudDriver（クラウドドライバー）でブースを出展いたします。

■ CloudDriver（クラウドドライバー）とは

CloudDriverは、AWSエンジニアの実力向上を実現する、模擬プロジェクト型スキルアップサービスです。 これまで研修やOJTでは補いきれなかった実践経験を、実際の案件を模した模擬プロジェクトを通じてスキルを獲得できます。提出されたアウトプットに対し、現役のAWS有識者が定量的・定性的なフィードバックを行うことで、資格取得だけでは得られない「実務で通用する技術力」を養います。

【公式サイト】https://clouddriver.net/

■ 「CloudNative会議」開催概要

・開催日： 2026年5月14日（木）・15日（金）

・会場： 中日ホール＆カンファレンス（愛知県名古屋市中区栄4-1-1 中日ビル6F）

・主催： クラウドネイティブ会議 実行委員会

（CloudNative Days 実行委員会 / 一般社団法人クラウドネイティブイノベーターズ協会 / 一般社団法人SREコネクト）

・参加費： 無料（要事前登録）

・詳細・申込： https://kaigi.cloudnativedays.jp/

■株式会社アンチパターン

所在地：〒107-0062 東京都港区南青山3丁目15－9 MINOWA表参道3階

創業：2019年7月

代表者：代表取締役 小笹佑京

事業内容：システム開発事業、コワーキングスペース運営、エンジニアマッチング事業

認証：情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS)

JIS Q27001:2014(ISO/IEC 27001:2013) 認証番号 IS 794005

URL：https://anti-pattern.co.jp/

X：https://x.com/antipatterninc