【出展者募集】“正方形の空間”を自由にプロデュース。アールイーカメラ×PICTEが提案する、新しいカタチの参加型写真展「四角の中の可能性。」4月18日より開催！

株式会社アキバ流通

中古カメラの買取・販売を行う「アールイーカメラ」（運営：株式会社アキバ流通 / 東京都台東区）は、写真プリントサービス事業を展開する「PICTE」と共同で、2026年4月18日(土)・19日(日)の2日間、東京・日本橋の「Studio SOIL」にてコラボ写真展を開催いたします。

現在、本写真展への出展者を広く募集中です。アールイーカメラが運営するカメラコミュニティ「ToRouYo！」のメンバーはもちろん、一般の方、写真展初挑戦の方まで、幅広く「自分だけの四角い世界」を表現するクリエーターを募集します。

■ 開催背景：スマホやハードディスクの中の「思い出」を「作品」へ

SNSの普及により、日常的に写真を撮る機会が増えた一方で、撮影したデータの多くはデバイスの中に眠ったままとなっています。本展では、「枠の中で、自由にレイアウトする」という制約をあえて設けることで、写真1枚の価値を再発見し、飾る楽しさ、見せる喜びを体験していただくことを目的としています。

■ 特徴：「四角いキャンバス」をどう彩るかは、あなた次第

本写真展のテーマは「四角の中の可能性。」 出展者に与えられるのは、70cm四方、または100cm四方の正方形の展示スペースです。

- 自由なレイアウト： A3・A4サイズのパネルをパズルのように組み合わせたり、1枚の大きな作品で大胆に余白を活かしたり。空間そのものをセルフプロデュースできます。- 手ぶらで出展： データ入稿後、事務局側で高品質プリント・パネル化を行います。当日は会場でレイアウトするだけで、本格的な展示が完成します。- 展示作品は持ち帰りOK： 展示終了後は作品をお持ち帰りいただけます。ご自宅のインテリアとして、写真展の感動をそのまま飾ることが可能です。■ 選べる2つの展示プラン

初めての方でも参加しやすいよう、2つのプランをご用意しました。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/179936/table/3_1_c551ebb7a961fcf536fe0da5428f825e.jpg?v=202603240352 ]

※各プランにはA3パネル1枚分の料金が含まれます。追加プリント（A4:1,320円～）により複数枚の展示も可能です。

100cm×100cmのレイアウト例70cm×70cmのレイアウト例■ 開催概要

名称： アールイーカメラ × PICTE コラボ写真展「四角の中の可能性。」

日時： 2026年4月18日(土) 13:00～18:00 / 4月19日(日) 11:00～17:00

会場： Studio SOIL（東京都中央区日本橋横山町）

詳細・応募URL： [こちらよりご覧ください(https://magazine.re-camera-shop.com/%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%88%e6%83%85%e5%a0%b1/%e3%80%90%e5%87%ba%e5%b1%95%e8%80%85%e5%8b%9f%e9%9b%86%e3%80%91%e3%81%82%e3%81%aa%e3%81%9f%e3%81%ae%e5%9b%9b%e8%a7%92%e3%82%92%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%87%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%82%e3%80%8c/)]

■ スケジュール

応募締切： 4月12日(日)

入稿締切： 4月14日(火)

設営・開催： 4月18日(土)

【アールイーカメラについて】

「カメラでみんなをHappyに、そして写真文化を次の世代へ。」をコンセプトに、カメラの買取・販売、そして写真を楽しむコミュニティ「ToRouYo！」を運営。初心者からハイアマチュアまで、写真を通じて繋がる場を提供しています。

公式マガジンサイト：https://magazine.re-camera-shop.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

主催：アールイーカメラ 担当：[佐藤・神]

メールアドレス：info@re-camera.com