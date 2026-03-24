INSIGHT LAB、クラウドDWH中心のBI選定を解説する無料セミナーを開催

INSIGHT LAB株式会社

ＩＮＳＩＧＨＴ ＬＡＢ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長 CEO：遠山 功、以下「当社」）は、 2026年4月22日（水）に、無料オンラインセミナー【今、クラウドDWHを中心にBIを選定する理由】を開催します。

BIツールの導入は多くの企業で進んでいますが、「導入したものの活用しきれていない」「どのBIツールを選ぶべきか判断が難しい」といった課題も増えています。本セミナーでは、600社・2,000プロジェクト以上のデータ活用支援を行ってきたINSIGHT LABの知見をもとに、クラウドDWHを前提としたBIツール選定の考え方を解説します。

詳細を見る :https://knowledge.insight-lab.co.jp/bi/select-point-2026-seminar

■BIツール導入が進む一方、活用できない企業も増えている

BIツールは、企業内に蓄積されたデータを可視化し、迅速な意思決定を支援するツールとして多くの企業で導入が進んでいます。

一方で、

- BIツールの種類が多く、選定基準が分からない- BIツールを導入したが、現場で活用されていない- 本当に正しいツールを導入できているのかわからない- 部門ごとにデータが分断され、分析に時間がかかる

といった課題を抱える企業も少なくありません。

こうした課題は、かつてしていたようにBIツールを単体で検討してしまうことに起因している場合があります。

■BIツール選定の鍵となる「クラウドDWH」

近年のデータ活用では、企業内外に分散するデータを統合・管理する基盤として、クラウドDWH（クラウド型データウェアハウス）の重要性が高まっています。業務システムやSaaSなど複数のデータソースからデータを集約し、分析に活用するためには、データ基盤の整備が欠かせません。

現在のデータ活用は、【データソース → クラウドDWH → ELTツール → BIツール】という構造で設計されるケースが増えています。そのため、BIツールの機能比較だけでなく、データ基盤全体に含まれる一部品としてのBIツールとして比較するという視点が、ツール選定において重要になっています。

■BIツール選定の4ステップ

「クラウドDWH」を中核に据えた構成イメージ

INSIGHT LABではこれまで、Qlik・Tableau・Power BI・Lookerなど、さまざまなBIツールの導入・開発支援を行ってきました。本セミナーではこうした支援経験をもとに、BIツール選定で失敗しないためのポイントを、4つのステップで解説します。

- 目的を明確にするBIツール導入によって実現したい意思決定や業務改善の目的を整理する- 現状と課題を理解する既存のデータ基盤や業務プロセスを把握し、データ活用の課題を明確にする- BIツールの本質を構造から理解するデータ基盤やクラウドDWHとの関係を踏まえ、BIツールのアーキテクチャと役割を整理する- 目的達成に適したBIツールを選定する操作性、価格、データ処理性能などの観点から最適なBIツールを評価する

これらのステップを通じて、クラウドDWHを前提としたBIツール選定の考え方を紹介します。

■このような課題をお持ちの方におすすめです

本ウェビナーは、以下のような方に向けた内容です。

- BIツールの基本を整理して理解したい方- 自社のデータ基盤の刷新やクラウド化を検討している方- BIツールの導入・見直しを検討しており、選定基準を明確にしたい方

BIツールを機能比較だけで選ぶのではなく、データ基盤の視点からBIツール選定を整理したい企業にとって参考となる内容です。

■セミナー開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/33210/table/81_1_38cacc00128da41c620dd0ffb5ef2596.jpg?v=202603240352 ]

お申し込みはこちら（無料） :https://event.insight-lab.co.jp/bi-select-point-2026-seminar-apply

ＩＮＳＩＧＨＴ ＬＡＢ株式会社

INSIGHT LABは「ビッグデータを活用し、より豊かな社会を創る」をミッションに掲げています。お客様のニーズに合わせ、データ分析基盤構築、データ可視化、AIシステム開発など、データにまつわる各技術専門のスペシャリストチームが、コンサルティング・開発・運用保守まで一気通貫で支援いたします。





設立：2005年12月22日

本社所在地：東京都新宿区西新宿1丁目26番2号 新宿野村ビル33階

代表者名：代表取締役 社長 CEO 遠山 功

URL：https://insight-lab.co.jp/