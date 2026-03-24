【AILEX】弁護士向けAI法律業務管理アプリ「AILEX for iOS」正式リリース。AI送信前にPII（個人情報）を自動マスキングする機能を標準搭載。

AILEX合同会社

AILEX for iOS

AILEX合同会社（所在地：東京都渋谷区、代表：上村 十勝、以下AILEX）は、弁護士向けAI法律業務管理アプリ「AILEX for iOS」を2026年3月20日にApp Storeにて正式公開しました。

App Store： https://apps.apple.com/app/id6760126068

Web版： https://users.ailex.co.jp

※ 2026/03/20 AILEX調べ。詳細リサーチレポートは当プレスリリースに添付。

■ リリースの背景

日本の弁護士数は2026年3月時点で46,836名（日弁連）に達し、そのうち約61%が1名規模の個人事務所、弁護士1～5名の小規模事務所が全体の約93.5%を占めています。こうした小規模事務所の多くは、IT化・AI化に向けたリソースが限られているのが現状です。

課題は2つの方向から同時に押し寄せています。

第一に、2026年5月21日のmints義務化。 改正民事訴訟法の施行により、弁護士代理人による裁判書類の電子提出が義務化されます。全国の法律事務所が2ヶ月以内にデジタル対応を完了しなければならない状況です。

第二に、AIを使うことへの守秘義務リスク。 法律専門家のAI利用率は2023年の11%から2024年に30%へ急増（ABA調査）していますが、弁護士が依頼者情報をAIに入力することへの倫理的・法的懸念も高まっています。日本弁護士連合会は「入力前の匿名化・マスキングを推奨」と明記しており、カリフォルニア州弁護士会は同種の匿名化を義務として明示しています。

AILEXはこの2つの課題に同時に応える「弁護士の相棒」として開発されました。

■ 日本唯一のPII自動マスキング技術「PIIMasker」

AILEXの核心的な差別化要因は、独自開発の「PIIMasker（ピーアイアイマスカー）」です。

弁護士がAIに相談内容を入力する際、事件番号・当事者名・裁判所名・住所・電話番号などの個人を特定できる情報（PII：Personally Identifiable Information）を自動検出し、プレースホルダに置換してからAIに送信。

AI応答後に元の情報へ自動復元します。マスキングレベルはoff / structured / fullの3段階で設定でき、全操作が監査ログに自動記録されます。

当社がグローバルの法律テックサービス50社以上を調査した結果、AI処理前にPIIを自動マスキングする機能を標準搭載した法律業務管理プラットフォームは、日本国内では確認されませんでした。 グローバルでもドイツの1社を含む最大2社のみです（2026年3月時点、当社調査）。

業界最大手の北米法律業務管理SaaSや、評価額約1.2兆円規模のリーガルAIスタートアップを含む主要サービスは、いずれも「ゼロデータ保持（ZDR）」アプローチにとどまっており、AI送信前にPIIを自動置換する仕組みは持っていません。

ZDRは「プロバイダーがデータを保持・学習しない」という法的契約ですが、送信時点では依頼者の生情報がAIに届きます。

PIIマスキングは「そもそも個人情報をAIに送らない」という技術的な確信を生みます。弁護士法第23条が規定する守秘義務をAIの文脈で「技術的に」担保する設計です。

■ iOSネイティブアプリとして世界唯一の機能統合度

AILEXは以下の7機能を単一のiOSネイティブアプリに統合しています。

当社調査の範囲において、これらすべてを1つのiOSアプリで提供しているサービスは他に確認されていません（2026年3月時点、当社調査）。

AI法律相談

Claude APIを活用した無制限のAIチャット相談（PII自動マスキング付き）

AI文書生成

70種類の書面テンプレートからAIが即座に生成 AIファクトチェック Perplexity APIによる法的正確性の自動検証

事件管理

民事訴訟・刑事・家事・相続・労働など29カテゴリを一元管理

音声メモAI要約

録音→AI要約→事件への自動紐付け

文書スキャン

書類撮影→PDF化→OCR→事件紐付け

mints完全対応

提出パッケージ管理・カウントダウン通知・準備度の可視化

さらに、デジタル庁のe-Gov法令APIとリアルタイム連携し、AI相談中に「民法709条」などと話しかけるだけで条文を即時参照できる機能、タイムチャージ（タイマー付き報酬記録）、期日前後のプッシュ通知も標準搭載しています。

■ 2026年5月mints義務化に完全対応

民事裁判書類電子提出システム「mints」の利用が2026年5月21日より弁護士代理人に義務化されます。これにより、従来の紙提出が原則不可となります。

AILEXは提出パッケージの一元管理、義務化まで90・60・30・14・7・3・1日前のカウントダウン通知、mints関連書類の事件への自動紐付けを提供しています。

当社調査の範囲において、AI相談・文書生成・事件管理を統合した上でmints提出パッケージ管理機能を持つSaaSは、AILEXのみと判断されます（2026年3月時点）。

■ 法務省ガイドライン「セーフハーバー」に完全準拠

AILEXは全機能について法務省AIガイドライン第4項「セーフハーバー」への適合性マッピングを公開しています。AI相談機能はあくまで参考情報の提供であり、最終判断は弁護士が行う設計です。

顧問弁護士法人として弁護士法人えそらが就任しています。

■ 料金プランと対応環境

無料プラン： 基本機能を無料で利用可能

7日間無料トライアルあり

対応環境： iOS 16.0以上

App Store： https://apps.apple.com/app/id6760126068

Web版： https://users.ailex.co.jp

■ 今後の展開

2026年6月のPhase 1フルリリースを経て、Phase 2ではAndroid対応（React Nativeによるクロスプラットフォーム展開）および機能拡充を2027年にかけて進めます。

海外展開も2027年を視野に開発を進めています。

◼️ 第79期司法修習生を対象に全機能無料のモニターアカウント提供を開始

2026年5月21日、改正民事訴訟法の全面施行により、訴訟代理人（弁護士）には民事裁判書類電子提出システム「mints」を通じたオンライン申立てが義務化されます。第79期司法修習生（2025年司法試験合格者1,581名）は2026年3月19日に導入修習を開始し、2027年3月頃に修了・弁護士一斉登録を迎える予定です。

すなわち、修習期間中にmints義務化という歴史的転換点を直接体験し、弁護士登録と同時にデジタル提出を求められる最初の世代です。

しかし業界の準備不足は深刻です。弁護士ドットコム「プロフェッショナルテック総研」の調査（2024年実施、n=316）によれば、現役弁護士の65.5%がmintsを実際の裁判で使用した経験がなく、5件以上使用した経験者はわずか8.9%にとどまります。

mintsアカウント未登録の弁護士は約36%（推定約17,000人）に上り、FAXを何らかの形で利用している弁護士は98.1%、紙の事件記録を優先する弁護士は57.6%です。先輩弁護士自身がデジタル提出に不慣れな中、修習生がOJTでmints実務を学ぶことは現実的に困難です。

さらに、司法修習のカリキュラムにはリーガルテックやAI法務に関する体系的な教育プログラムが制度上存在しません。修習の主軸は事実認定、起案、法曹倫理といった伝統的実務教育であり、AIツールやデジタル提出の実務を学ぶ機会は制度上ほぼ皆無です。

日弁連が2025年度会務執行方針において「全ての弁護士がデジタル化された各種裁判手続について習熟することが急務」と明記しているにもかかわらず、修習段階でこの要請に応える仕組みは整備されていません。

米国ではABA（米国法曹協会）が2012年にテクノロジー能力を弁護士の倫理義務として規定し、現在41州が採用済みです。Clio社は2010年から全世界200校以上のロースクールに法務SaaSの無料アクセスを提供し、卒業後の有料転換パイプラインとして機能しています。

日本の法曹教育は、このデジタルシフトにおいて米国に約14年遅れており、mints義務化はその遅れを一気に取り戻す転換点です。本キャンペーンは、この教育の空白を補完し、次世代法曹のデジタルリテラシー基盤を形成することを目指しています。

- 対象：第79期司法修習生（修習期・修習地不問）- 利用料：完全無料- 無料期間：アカウント発行日から司法修習修了後1年間まで（弁護士登録後の実務利用を含む）- 提供内容：AILEXの全機能（PROプラン相当）- 条件：AILEXが1ヶ月に1回ほど実施する、所定のアンケートへの回答

下記URLの登録ページより「司法修習生として登録」を選択してお申し込みください。

https://users.ailex.co.jp/register

※ 司法修習生でないことが確認できなかった場合、予告なくアカウントを停止する場合がございます。

■ 顧問弁護士法人

弁護士法人えそら

■ 会社概要

会社名 AILEX合同会社

所在地 東京都渋谷区道玄坂1-10-8 渋谷道玄坂東急ビル

代表者 上村 十勝

事業内容 法律業務支援SaaSの開発・運営

Web https://ailex.co.jp

SaaS https://users.ailex.co.jp/

App https://apps.apple.com/app/id6760126068

電話番号：03-6821-7462