日本発コントユニットの中国進出を支援。株式会社GITAN、インフルエンサー「稲妻サンダーボルト」の中国SNS展開を全面サポート

株式会社GITAN

株式会社GITAN（本社：東京都江東区亀戸１丁目１６－８、代表取締役：村田公平）は、日本の人気コントユニット「稲妻サンダーボルト（惊雷一闪_稻妻小剧场）」の中国進出を支援し、中国主要SNS5媒体におけるアカウント運用・コンテンツ展開を開始いたしました。

その結果、配信開始からわずか3ヶ月で小紅書（RED）の総フォロワー数8.6万人を突破し、日本人クリエイターとしてトップクラスのエンゲージメントを獲得しています。

RED：https://www.xiaohongshu.com/user/profile/65fbfaf0000000000b00ddbe

中国市場における日本人インフルエンサーの可能性

近年、中国における日本コンテンツの人気は再び高まりを見せており、特に「リアルな日本の日常」や「ユーモアコンテンツ」への関心が急速に拡大しています。

一方で、日本人クリエイターが中国SNSで成功するためには、各プラットフォームに最適化された戦略設計および現地理解が不可欠です。

GITANはこうした課題に対し、戦略設計から運用まで一貫した支援体制を提供しています。

稲妻サンダーボルトの中国展開について

稲妻サンダーボルトは、

森 昌也（もり まさや）と

岡田 地平（おかだ ちへい）

によるコントユニットです。

森は作家にルーツを持ち、ネタ作りを担当。

岡田は俳優としてドラマ・映画・舞台などでも活躍しています。

初投稿から現在まで毎日投稿を継続し、これまでに1,300本以上のコントを発表。

TikTokでは過去1年間で総再生回数2億1,800万回、Instagramでは過去90日間で5,689万回の閲覧数を記録。

「誰もが安心して笑えるコント」をコンセプトに、SNSを中心に支持を拡大しています。

GITANによる支援内容

GITANでは、中国市場に最適化した形で、以下5つの主要SNSにて同時展開を実施しています。

- 小紅書（RED）(https://www.xiaohongshu.com/user/profile/65fbfaf0000000000b00ddbe?)- WeChat（视频号）- 抖音（TikTok）(https://v.douyin.com/gI_HQ0UL3-8/%203@5.com%20:9pm)- 哔哩哔哩（bilibili）(https://space.bilibili.com/3632319457922007?spm_id_from=333.1007.0.0)- 快手(https://v.kuaishou.com/J7PQ1tw1)

各プラットフォームの特性に合わせたコンテンツ最適化、翻訳・ローカライズ、投稿戦略設計を一括して行っています。

実績

本取り組みにより、以下の成果を達成しました。

- 配信開始3ヶ月で総フォロワー数 8.6万人を突破- 小紅書（RED）公式より『有点意思主理人』を受賞（コメディジャンルにおける注目クリエイターTOP100に選出）- 小紅書（RED）で1コンテンツあたり平均 1万いいね を記録

日本人クリエイターとしては、中国市場においてトップクラスのパフォーマンスを実現しています。

今後の展開

GITANでは今後、以下の領域での展開を強化してまいります。

株式会社GITANについて

- 中国市場向けインフルエンサーマーケティング支援- 日本企業の中国進出プロモーション- 訪日インバウンド向けPR施策- 稲妻サンダーボルトを活用した企業案件の展開

株式会社GITANは、中国SNSマーケティングおよびインフルエンサー支援を中心に、日本企業の海外展開および訪日インバウンド施策を支援しています。

中国主要プラットフォームに精通した戦略設計と運用力を強みとし、企業・クリエイター双方の成長を支援しています。